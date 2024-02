Dinero de trabajadores peligraría con reforma de AMLO a Infonavit: Canadevi

El presidente del organismo, Luis Alberto Moreno, considera que ya en el pasado el Instituto edificó inmuebles —se dejó de hacer en 1992—, pero no solucionó el problema de escasez de unidades “además, era un problema muy fuerte de control y manejo, de transparencia en la forma de otorgamiento de contratos. Lo que buscamos es erradicar este tipo de circunstancias”, dice.

Pero el principal problema de la iniciativa es el arrendamiento de la vivienda. La Canadevi considera que si las personas dejaran de pagar su renta o hubiera problema con los inmuebles construidos, quienes perderían dinero serían los trabajadores, ya que son ellos —a través de aportaciones de sus patrones— quienes contribuyen con recursos para el Fondo Nacional de Vivienda para que el Infonavit los administre.

“Quizá no se han puesto bien los números sobre la mesa, porque si el Infonavit otorga créditos hipotecarios en donde la garantía es una hipoteca y si no pagas te quitan la vivienda y hay una cartera vencida altísima, ¿qué va a pasar si el Infonavit, sin garantías, otorga una vivienda en renta y proceden al no pago”, dice el representante de la Canadevi. Esto pondría en peligro el dinero de los contribuyentes, dice el organismo.

“El boquete financiero puede ser enorme y causar una problemática muy severa a todos los derechohabientes del instituto” Luis Alberto Moreno, presidente de la Canadevi

El segundo reto para hacer realidad la reforma es la administración de la renta, ya que se trata de labores de administración que incluyen renovaciones de contratos y ajustes de manera más frecuente.

Sí es necesario un cambio

La Canadevi acepta que ya no se construye vivienda económica para personas de bajos ingresos, para lo que hay mucha demanda y poca oferta.

Y, en general, la edificación de inmuebles habitacionales se encuentra en un valle en el país, debido a factores como la inflación, el aumento del valor de la tierra, la complejidad para obtener licencias, entre otros. Por lo que se debe trabajar en el tema de la dotación de hogares para los mexicanos y en las estrategias considerar la variable de renta.