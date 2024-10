La nueva era del sector vivienda arranca con la megafusión Vinte-Javer

La consolidación del mercado de vivienda en México inicia un nuevo capítulo. Tras más de una década en donde la producción de inmuebles cayó, estrategias de construcción fallaron y empresas se declararon en bancarrota, el sector se prepara para su primera gran fusión que marcará el inicio de una nueva era en la industria.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó ayer a Vinte la adquisición del 100% de las acciones de Javer, en una operación valuada en 4,290 millones de pesos que, de hacerse realidad, transformará el panorama inmobiliario del país. La mega-viviendera se convertirá no sólo en la de mayor capacidad de producción –con un estimado de 16,000 unidades anuales-, sino también en la de mayor presencia en el territorio.

Vinte ya no solamente estará enfocada en viviendas de más de un millón de pesos, sino que podrá desarrollar unidades desde 500,000 pesos, que son las que más interesan al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El empuje para dar el salto y echar a andar la maquinaria detrás de la estrategia de Vinte comenzó años atrás, a pesar de que el panorama no pintaba del todo bien para el sector. "Los últimos 12 años no teníamos crédito. Los últimos 12 años, el sector no florecía ni se hablaba bien de la vivienda", explica Sergio Leal, presidente del Consejo de Vinte, en entrevista con Expansión.