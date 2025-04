El nuevo rostro de las oficinas: solo grandes empresas vuelven a lugares prémium

Algunas firmas optaron por reconvertir espacios en consultorios u otros usos, pero estas estrategias ya no representan una constante. “Hoy ya no se escucha tanto el tema de las reconversiones”, explicó Diego Fernández de CBRE.

En los casos donde la adaptación no es viable, algunos propietarios comienzan a considerar la venta del inmueble.

Incertidumbre y cautela en el desarrollo

Aunque la recuperación es clara en los segmentos premium, el desarrollo de nuevos inmuebles se mantiene en niveles bajos.

En el primer trimestre del año, se iniciaron 7,000 metros cuadrados en el corredor Reforma. El inventario total de oficinas en la Ciudad de México se mantuvo en 7.4 millones de metros cuadrados, con una adición mínima de un edificio respecto al año anterior.

“El mercado de oficinas no ha dejado de recuperarse, pero la toma de decisiones es más cautelosa”, dijo Diego Fernandéz.

El especialista señaló que la incertidumbre macroeconómica, los cambios políticos y la presión inflacionaria impactan de manera directa a este segmento, pero retrasan nuevos movimientos, sobre todo entre los desarrolladores y fondos de inversión.

En ese escenario, las Fibras (Fideicomisos de Bienes Raíces) enfocan sus esfuerzos en activos estabilizados con contratos vigentes. Esta estrategia permite mantener flujo predecible y cumplir con las obligaciones fiscales de distribución de beneficios a los inversionistas.

Un mercado de dos velocidades

La evolución del mercado de oficinas no ocurre de forma uniforme. Mientras algunos edificios alcanzan ocupaciones completas, otros continúan sin movimiento.

Las cifras de CBRE muestran que el Centro de Negocios de la Ciudad de México representó 41% del inventario y concentró 42% de la demanda neta durante este primer trimestre. Las transacciones promedio en esta zona rondaron los 1,200 metros cuadrados.

Los sectores que lideraron la demanda fueron energía con 42%, servicios corporativos 24% y transporte/logística con 18%. Las zonas suburbanas, en contraste, mantienen tasas de vacancia elevadas y menor dinamismo.

Para los analistas el mercado ya no se define por el número de metros cuadrados disponibles, sino por las condiciones técnicas de cada inmueble y la estrategia operativa de las empresas. Las oficinas no desaparecen, pero tampoco regresan de forma uniforme. La recuperación está en marcha, pero no será igual para todos.