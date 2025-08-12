A ellas se suman un 7.3% que están registradas a nombre de otra persona y un 1.3% cuyos habitantes desconocen si tienen este documento. Solo 65.3%, es decir, 17.5 millones de viviendas, están escrituradas a nombre de su propietario.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) explica que la escrituración “acredita la propiedad, formaliza el crédito hipotecario y protege el patrimonio”, ya que el registro de este documento genera que el contrato tenga efectos frente a terceros y garantiza que la vivienda esté libre de problemas legales, lo cual es esencial para operaciones futuras como la venta o la herencia.

Diferencias entre estados

El análisis por entidad muestra contrastes. Aguascalientes lidera, con 83.8% de viviendas con escrituras a nombre del propietario, seguido por Colima, con 82.1%, y Querétaro, 81.9%.

En el extremo inferior, Quintana Roo, que registró en la encuesta 53.1%; Chiapas, 53.4%, y Guerrero, 55.6%, son los estados con menores porcentajes de certeza legal.

En cifras absolutas, el Estado de México concentra el mayor número de viviendas escrituradas a nombre de su dueño, con 1.9 millones, lo que representa el 62.3% de sus viviendas propias.

La Ciudad de México registra 1.4 millones de inmuebles escriturados a nombre del propietario, que equivalen al 70.7% del total en la capital.

El registro a nombre de otra persona es más frecuente en Baja California, con 8.1%; Baja California Sur, 5.4%, y Aguascalientes, 4.6%. El porcentaje de quienes no saben si su vivienda está escriturada es bajo en todo el país, pero alcanza sus niveles más altos en Baja California, con 1.8%, y Oaxaca, 1.6%)

Qué implica la escrituración

La escrituración es el procedimiento legal mediante el cual un fedatario público reconoce a una persona como titular de un inmueble adquirido, a través de una escritura pública que se formaliza con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En México, la propiedad de una casa o terreno no se transfiere con la simple compraventa. El documento que otorga la titularidad sobre el bien es la escritura pública, que incluye la descripción del inmueble, las condiciones legales y financieras en caso de crédito, y su registro oficial.

Este proceso involucra aspectos legales y financieros, desde la valuación inmobiliaria hasta el pago de impuestos y derechos. El notario público es el encargado de verificar la legalidad de los documentos, elaborar la escritura y asesorar sobre las implicaciones legales y fiscales de la transacción, de acuerdo con la inmobiliaria Century21.

En operaciones con financiamiento, como las del Fovissste, la escrituración formaliza el crédito hipotecario y garantiza que la vivienda esté libre de gravámenes o problemas legales.