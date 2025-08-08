Los muebles de segunda mano se venden cada vez más y no solo por su precio económico

Su papel no es menor: según estimaciones de la consultora Research Nester, el valor global de este sector alcanzó 39,540 millones de dólares en 2025 y se prevé que supere los 99,930 millones en 2037, con un crecimiento anual de 7.9%.

En México, el mercado de muebles (nuevos y usados) tuvo un valor estimado de 27,900 millones de dólares en 2023, según IMARC Group, y se proyecta que alcance 38,900 millones en 2032, con un crecimiento anual de 3.74%.

Dentro de este panorama, el segmento de segunda mano mantiene un ritmo propio: el informe Mercado de Muebles de Segunda Mano de IndexBox calcula un aumento promedio de 4.4% anual entre 2019 y 2025.

A esto se suma que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio de artículos usados en el país creció 20% en los últimos años, con la Ciudad de México como uno de los principales puntos de intercambio.

El motor está en varias direcciones: consumidores que buscan pagar menos ante el aumento de precios, interés por piezas con carácter (vintage, retro o únicas) y una mayor conciencia del impacto ambiental de fabricar nuevos productos.

La tendencia es seguida por personas de todas las edades. Mersabi reporta clientes de entre 30 y 60 años. (Hispanolistic/Getty Images)

Un consumo que deja de ser marginal

La venta de este tipo de productos ha saltado de marketplaces como Facebook y MercadoLibre a plataformas completamente especializadas en el mobiliario de segunda mano, que encontraron en el mercado no solo una demanda proliferante, sino la manera de aportar seguridad y calidad.

Mersabi, empresa creada en el 2023 bajo el modelo de adquisición directa de las piezas, reacondicionamiento y venta, ha visto un crecimiento de 100% anual en sus transacciones. “En México es más común y más popular que la gente esté abierta a explorar estas posibilidades”, afirma Juan Pablo Vélez, director de la compañía.

Vélez identifica tres factores que explican por qué más personas optan por muebles seminuevos. El primero es la digitalización y el surgimiento de plataformas en línea, muchas bajo un modelo peer to peer, que facilitan la interacción directa entre comprador y vendedor, y amplían el alcance del mercado.

El segundo, que considera el más determinante, es el incremento generalizado del costo de vida desde la pandemia.