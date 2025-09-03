56 familias fueron desalojadas en Roma, Narvarte y Centro: "No hubo notificación"

“Solo enseñaron el documento y entraron”, contó Sol, aún sorprendida por la rapidez del desalojo. En cuestión de minutos, adultos mayores, una mujer que depende de oxígeno y otra con ceguera, fueron sacados del inmueble.

La habitante del edificio no recuerda haber recibido antes una notificación oficial ni un plazo para salir por voluntad propia, aunque las autoridades aseguran lo contrario.

“De pronto llegaron, no hubo notificación, no llegó nada”, relató Sol. “Robaron teléfonos, dinero, lo que más pudieron encontrar”, denunció.

El caso no es aislado. Dos días antes, en la colonia Roma Norte, 22 familias que vivían en Tonalá 125 tuvieron que dejar el edificio por la misma razón.

Semanas atrás, 14 familias de la colonia Narvarte enfrentaron un desalojo en Heriberto Frías 250. Las imágenes de decenas de personas en la calle, con sus pertenencias apiladas, se volvieron virales en redes sociales y reavivaron la pregunta: ¿cuándo un desalojo es legal y cuándo no?

Vecinos del edificio informaron que el desalojo fue ejecutado sin previo aviso. (Graciela López Herrera)

Lo que dice la ley

Los desalojos, explica Rodrigo Véjar, socio fundador de Véjar Abogados, no son un fenómeno nuevo. “Siempre ha habido en cantidades importantes”, señaló.

La diferencia, considera, es que hoy los casos circulan en redes sociales y alcanzan mayor visibilidad. En términos legales, un desalojo puede derivar de varias causas:

-Arrendamiento: el caso más común, cuando un inquilino deja de pagar renta.

-Hipotecas: los bancos inician juicios especiales hipotecarios para recuperar la propiedad y sacarla a remate.

-Compra-venta: rescisión de contratos cuando la operación no se cumple.

-Comodato, usufructo o herencia: acuerdos de uso que terminan en controversias.

También existe la acción reivindicatoria, cuando el propietario reclama un inmueble ocupado sin título, como sucede en tomas irregulares y, que de acuerdo con una demanda interpuesta en el Juzgado 54 de lo civil, fue el caso del edificio donde vivió Sol, en República de Cuba.

En todos estos supuestos, el desalojo es la etapa final de un juicio. Antes, el demandado debe ser notificado, presentar pruebas, acudir a audiencias y tener acceso a recursos de apelación.

“En un procedimiento legal, no es que de un día para otro te desalojen. Hay un juicio detrás que puede durar dos, tres o hasta cinco años”, explicó Véjar.

El artículo 17 constitucional establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Si un propietario decide recuperar un inmueble sin pasar por juicio, incurre en despojo, un delito que puede tener consecuencias penales.