De las más de tres millones de viviendas en la capital, una fracción mínima (26,067 inmuebles) se ofrece en plataformas de hospedaje temporal, lo que representa menos del 1% del inventario total.

La proporción, a primera vista, parece irrelevante. Pero un análisis de Inside Airbnb, iniciativa ciudadana que monitorea los alojamientos, muestra otra realidad: en colonias específicas, el hospedaje temporal ocupa una parte sustancial del inventario y en algunas, incluso, supera la tercera parte de todas las viviendas disponibles.

En barrios como Roma Norte, Condesa, Juárez, Hipódromo y Centro, una de cada cuatro viviendas y, en algunos casos, hasta cuatro de cada 10, se destina a turistas. En Polanco V Sección, la proporción llega a uno de cada tres.

Dónde están las "colonias Airbnb"

El epicentro está en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el fenómeno alcanza su mayor fuerza. El caso más llamativo ocurre en la colonia Centro, nodo turístico y comercial de la capital del país, donde de las poco más de 3,200 viviendas, 1,227 están registradas en Airbnb.

Esto significa que casi cuatro de cada diez inmuebles se destinan a visitantes, una cifra que marca la forma de habitar el corazón histórico de la ciudad y que multiplica la cantidad de maquinaria que entra a vecindades para dejarlas como nuevas.

Al cruzar Reforma, en la Tabacalera, una colonia que a simple vista pareciera todavía alejada de la gentrificación, la proporción es similar; y en la Hipódromo Condesa, poco más de una cuarta parte de los hogares se rentan bajo este esquema.

La colonia Condesa alberga 998 alojamientos listados en la plataforma. (Fotos: Diana Zavala, Obras)

Incluso, en la colonia Cuauhtémoc, el inventario de Airbnb equivale al 27% de todas las viviendas registradas.

Las colonias Juárez y la Condesa no se ubican en los primeros lugares a pesar de ser de las que tienen más unidades, esto se debe a que cuentan con un inventario de inmuebles más amplio.

En la primera, más de una cuarta parte de sus 4,133 hogares funciona como alojamiento temporal, mientras que en la segunda la cifra es de 998 viviendas, equivalentes al 25.3% del total.

La Roma Norte, con más de 11,000 viviendas en su inventario, suma 2,692 listados en Airbnb, el número absoluto más alto de toda la capital.

Más allá de la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo concentra colonias con un comportamiento similar. En Polanco V Sección, casi un tercio de las viviendas se ofrece a corto plazo, y en Anzures la proporción se acerca a dos de cada diez.