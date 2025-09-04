6 de cada 10 ventas de casas en Los Cabos son para estadounidenses que pagan hasta 20 mdd

En este entorno, el precio promedio de los proyectos comercializados se coloca entre los 15 y 20 millones de pesos.

En Los Cabos, el lujo no es una excepción, sino el nivel de entrada para participar en el mercado formal de vivienda.

Ventas en descenso, pero más inventario

Pero a pesar de la popularidad del destino entre los vecinos del norte del país, que lo valoran por su cercanía y playas, el valor de las propiedades las ha puesto en un escalón cada vez más difícil de alcanzar, incluso para quienes pagan en modelas más valoradas. Como resultado, el número de operaciones se redujo en los últimos años.

En 2023 se cerraron más de 700 ventas y en 2024 fueron poco más de 470. Para el inicio de 2025, el conteo trimestral marcó menos de 200 unidades, un nivel similar al del año previo.

Lo que no se redujo es la oferta. Mientras en 2022 había menos de 1,000 viviendas disponibles, hoy el inventario supera las 2,000. En la práctica, hay más opciones en el mercado, pero no necesariamente más compradores dispuestos a cerrar la operación.

El impulso del turismo y el hospedaje alternativo

El atractivo del destino está vinculado con el crecimiento turístico. En 2021 llegaron 2.4 millones de visitantes y en 2024 la cifra ascendió a poco más de 3 millones. De ese total, 2.2 millones fueron extranjeros. Este flujo de viajeros con alto poder adquisitivo alimenta la demanda de vivienda de lujo y de estancias de corta duración.