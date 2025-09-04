6 de cada 10 ventas de casas en Los Cabos son para estadounidenses que pagan hasta 20 mdd

En las casas muestra y agencias de ventas de inmuebles de Los Cabos las conversaciones raramente se dan en español y los cheques se firman, en su mayoría, con cantidades de siete cifras.
El destino de playa en Baja California Sur es un imán de los compradores estadounidenses que buscan lujo. Tanto, que seis de cada diez viviendas han sido adquiridas por ellos, de acuerdo con la agencia Realty One Group Baja & Pacific México.
Estas compras, además, se concentran en la parte más alta de los segmentos de vivienda. De acuerdo con la consultora 4S Real Estate, casi ocho de cada diez transacciones corresponden a casas en los segmentos más altos: premium, con valores que van de seis a dieciocho millones de pesos, y premium plus, por encima de los dieciocho millones.