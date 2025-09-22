Los locales ceden ante cocinas de autor y galerías: esto cuesta rentar espacios para negocios en CDMX

La colonia Cuauhtémoc tiene un valor promedio de 423 pesos por metro cuadrado al mes, en Benito Juárez el precio asciende a 535 pesos y en Miguel Hidalgo llega a 660 pesos. Es decir, por un inmueble de 20 metros cuadrados, un negocio pagaría 8,460, 10,700 y 13,200 pesos, respectivamente.

En este caso, el lugar de mayor demanda no corresponde al de mayor precio, lo cual está relacionado con la absorción de la zona, indica la plataforma.

Debido a la baja vacancia de inmuebles tipo A y B (mejor ubicados y equipados), cuya disponibilidad es menor al 2% en algunas áreas, la búsqueda se concentra en espacios más accesibles, lo que presiona el precio promedio a la baja.

En estas colonias, los puntos de mayor interés son Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Juárez, en la Cuauhtémoc, y Polanco, en Miguel Hidalgo, que mantienen rentas de entre 600 y 1,200 pesos.

En Benito Juárez, Narvarte y Portales proyectan alzas anuales de entre 8 y 10%, con precios de entre 200 y 400 pesos por metro cuadrado.

El ascenso vertiginoso de estos corredores emergentes reconfigura el tejido comercial de la capital: locales tradicionales ceden ante propuestas de gastronomía de autor, galerías, mercados gourmet y espacios híbridos de experiencia urbana, transformando la experiencia de vivir en la Ciudad de México. Señala un análisis de Spot2.mx.

Aunque la demanda comienza a crecer en otras demarcaciones de la capital para establecer espacios de retail, estas siguen concentrando el mayor interés: 80% de las citas para cierre de venta o renta de locales comerciales ocurren en estas zonas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, la economía se sostiene principalmente por comercios. Datos de la Ciudad de México, basados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que 55% de las unidades económicas corresponden a esta tipología, mientras que 65% de las personas ocupadas se dedican al sector servicios.

En Miguel Hidalgo la situación es similar: 35% de las unidades económicas pertenecen al comercio al por menor y 69% de los empleos corresponden al sector servicios.

En Benito Juárez la proporción cambia: 59% de las unidades están en el sector servicios y 65% de los empleos también se concentran en este rubro.

A estas zonas les siguen Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán en número de citas agendadas para evaluaciones presenciales, un indicador que, de acuerdo con la plataforma, refleja interés real, al representar un paso avanzado en el proceso de comercialización.