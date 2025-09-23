Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

Guadalajara lidera la aceleración de vivienda pequeña en México

En cinco años, la cantidad de departamentos de entre 30 y 60 metros cuadrados se ha duplicado en la ciudad.
mar 23 septiembre 2025 05:49 PM
Departamentos miniatura son cada vez más comunes, sobre todo en Guadalajara; ¿adiós a las casas grandes?
El encarecimiento de vivienda empuja a las desarrolladoras a hacer departamentos más pequeños para mantener su ticket promedio estable.

Las viviendas en México son cada vez más pequeñas. En Guadalajara, Jalisco, en particular, mientras décadas atrás las familias se preocupaban por amueblar salas, comedores, recibidores, dormitorios, patios y hasta bibliotecas, ahora la preocupación es hacer entrar una cama y sillón en un departamento en donde apenas hay espacio para una cocineta y un baño.

El precio del metro cuadrado incrementa, por lo que el tamaño de los inmuebles se hace menor para mantener tickets totales “accesibles” y ofrecer productos que sean comprables.

De acuerdo con la plataforma inmobiliaria Propiedades.com , la vivienda mediana, de entre 60 y 100 metros cuadrados, se ofrece cada vez menos, mientras que la que mide entre 30 y 60 metros cuadrados crece, principalmente en las ciudades más pobladas del país. Guadalajara, en particular, es la ciudad en donde esta transformación se da a mayor velocidad.

Guadalajara, el cambio más acelerado

En Guadalajara la variación resulta más marcada. Los departamentos de estas dimensiones duplicaron su participación al pasar de 6.6% en 2020 a 15% en 2025.

Paralelamente, las viviendas grandes de más de 100 m2 disminuyeron de 68% a 54%. La ciudad concentra así el cambio más drástico entre las tres zonas metropolitanas analizadas.

De acuerdo con Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com, el encarecimiento del suelo y la construcción es uno de los factores que impulsan este ajuste, que se mezcla con el cambio demográfico de la ciudad.

El Indicador de Precios de Vivienda de Banorte, en agosto de este 2025 el precio de vivienda de Guadalajara es de 50,321 pesos por metro cuadrado.

“Los costos del suelo han incrementado mucho su valor sobre todo en áreas centrales o bien conectadas, lo que ha motivado el desarrollo de vivienda vertical y de menor tamaño; por otro lado el perfil demográfico también ha cambiado hacia más personas solteras o parejas sin hijos que no requieren grandes espacios”, explicó.

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) indica, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que la población en los hogares ha caído. Mientras que en el año 2,000 el promedio de personas por hogar eran cuatro, en 2020 la cifra cayó a tres.

Monterrey se mantiene grande

Aunque la capital de Nuevo León también se reduce, todavía conserva el predominio de casas de más de 100 m2, que en 2025 todavía representan 68% del inventario.

Sin embargo, los registros del portal señalan que la proporción de viviendas de menos de 80 m2 aumentó de 12% en 2020 a casi 20% en 2025, lo que evidencia una transición hacia formatos más compactos incluso en este mercado.

En esta ciudad, el precio también es un factor determinante. En agosto, el precio promedio por metro cuadrado de la vivienda fue de 42,143 pesos, de acuerdo con Banorte.

Ciudad de México, un cambio constante

En la capital, la proporción de departamentos pequeños pasó de 11% en 2020 a más de 14% en 2025, predominando los lofts. Aunque es la aceleración menos evidente en los últimos años, el fenómeno lleva un tiempo dándose lugar.

“Hoy vemos que los departamentos pequeños se colocan en el mercado con mayor rapidez, mientras que una vivienda de 60 metros cuadrados o más puede tardar en promedio 180 días en venderse, los espacios más compactos suelen hacerlo en apenas 90 días”, dijo Vargas.

vivienda-miniatura
La forma de vida de las personas se adapta a las viviendas cada vez más pequeñas.

El estudio también señala que, en la Ciudad de México, los departamentos medianos perdieron 4% porcentuales en cinco años. Esta dinámica confirma que, aún con una participación menor que en Guadalajara, la capital mantiene un proceso de ajuste constante en el perfil de su inventario.

Al mismo tiempo, la capital se mantiene con uno de los mayores precios del país. El valor de la vivienda se ubica en 57,223 pesos el metro cuadrado en agosto.

