Yucatán quiere atraer empresas: el plan para convertirse en un centro logístico e industrial

Puerto Progreso: la puerta al exterior

El eje del proyecto es la modernización del puerto de altura de Progreso. Actualmente cuenta con 32 hectáreas de plataformas y se prevé ampliar a 112, lo que permitirá recibir barcos de mayor calado y aumentar la capacidad de carga.

“Ya estamos dragando para tener más profundidad y que lleguen barcos cada vez más grandes”, dijo el gobernador Joaquín Díaz Mena, en entrevista en el marco del Expansión CEO Summit 2025.

El puerto se conectará con la costa este de Estados Unidos y con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El enlace se hará mediante el tren de carga del Tren Maya, que se planea que conecte a Humán con Progreso y agilice el traslado de mercancías hacia mercados internacionales.

La inversión proviene tanto del gobierno federal como del estatal: el primero destina alrededor de 11,000 millones de pesos y el segundo cerca de 1,580 millones, indicó el gobernador.

El reto será cumplir con los plazos de obra y garantizar que la ampliación no se limite a infraestructura portuaria, sino que se acompañe de conexiones ferroviarias y carreteras que permitan su operación a gran escala.

La expansión de Puerto Progreso es la gran apuesta de Yucatán para detonar una nueva vocación para el estado. (Foto: Marina.)

Polos de bienestar e industria

Con la creación de esta infraestructura se prevé que despunte el brazo industrial del estado. Por ello, la estrategia contempla la creación de parques industriales, parte del plan federal de los polos de bienestar.

Habrá cuatro principales: uno entre Mérida y Progreso, otro de Humán a Teya, uno más hacia Ciudad Ucú y otro en Valladolid enfocado en agroindustria.

Cada polo responde a la vocación productiva del estado. El de Valladolid aprovechará la citricultura y ganadería de Tizimín, mientras que en el centro, donde antes predominaba el henequén, se promueve la horticultura.

El objetivo es atraer empresas que diversifiquen la economía local y se beneficien de la cercanía con la Riviera Maya y con Estados Unidos.

Empresas de otros continentes ven a Yucatán como un punto geográficamente estratégico para aprovechar el nearshoring en los próximos años. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán.

En la actualidad, empresas como Mercado Libre, Walmart y Amazon operan en el estado y planean expansiones este año.

Para lograr estos desarrollos y atraer a más industria, el suministro energético es una pieza importante.