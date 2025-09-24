Familias en Valle de México gastan miles de pesos para reparar daños por lluvias

Para atender los daños, los hogares deben elegir entre reparaciones urgentes, que pueden ascender a miles de pesos, si es que no tienen contratado un seguro como medida preventiva.

Reparaciones que se acumulan con cada tormenta

Las fisuras en techos y muros, el desgaste de impermeabilizantes y la saturación de drenajes forman parte de los problemas más frecuentes.

Óscar Montoya, gerente general de San Cayetano Express, empresa de venta de materiales de construcción, explicó que la mayoría de las familias atienden estos daños de manera reactiva.

“Es muy poca la gente que prevé sus necesidades básicas de su vivienda y no se dan cuenta hasta que realmente falla. Es entonces cuando el gasto, que debería ser programado, aumenta”, señaló .

Impermeabilizar un techo de 50 metros cuadrados cuesta aproximadamente 5,000 pesos. Arreglar grietas y desniveles en la losa eleva el gasto entre 2,000 y 3,000 pesos adicionales. Así, las reparaciones incrementan la inversión total.

Las lluvias registradas en la CDMX fueron históricas, este verano de 2025. (Henry Romero/REUTERS)

Un arreglo típico de filtraciones en muros de 10 metros cuadrados se ubica entre 3,000 y 5,000 pesos. El desazolve de un drenaje alcanza entre 1,500 y 2,000 pesos, mientras que la sustitución de un contacto eléctrico cuesta entre 500 y 800 pesos.

Un hogar de 50 a 60 metros cuadrados puede requerir entre 5,000 y 15,000 pesos en reparaciones inmediatas, según Montoya. En viviendas más grandes, las cifras se multiplican. “La casa es la inversión más grande de una familia y cuidarla cuesta menos que repararla”, agregó.

Los riesgos más comunes en temporada de lluvias

Los daños no se limitan a las goteras. Carlos Jiménez, director de autos y daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), explicó que las tormentas traen consigo riesgos adicionales: caídas de árboles y postes, desprendimiento de anuncios, cortos circuitos y rupturas en tuberías.

“Pensamos que solamente la lluvia es el segundo riesgo después de un huracán, pero viene acompañado también de muchos vientos”, dijo.

Estos incidentes suelen ocurrir en periodos breves pero intensos, y generan afectaciones tanto al interior de las casas como en las áreas comunes de edificios y condominios.