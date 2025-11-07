“El lujo ya no se define por los objetos, sino por las experiencias que ofrecen rareza, historia y diseño”, indica el informe de CBRE. En este contexto, los proyectos inmobiliarios de alta gama incorporan servicios que trascienden la vivienda, desde mayordomía y bienestar hasta acceso exclusivo a marcas globales, como nueva medida de valor.

Miami es uno de los mercados que lleva la delantera en la oferta de lujo inmobiliario. (Fuente: The Residences at 1428 Brickell)

La expansión del mercado global

El panorama internacional confirma que el lujo inmobiliario mantiene dinamismo pese a la volatilidad económica. De acuerdo con el 2025 Mid-Year Luxury Outlook Report de Sotheby’s International Realty, las propiedades con precios superiores a 10 millones de dólares aumentaron sus ventas hasta 50% en Palm Beach y 48% en Miami en el primer trimestre del año, mientras que en Manhattan crecieron 21%.

Philip A. White Jr., presidente y CEO de la firma, señaló que “la fortaleza del mercado refleja el atractivo de los bienes raíces de lujo como inversión: nuestros clientes buscan propiedades que combinan estilo de vida y diversificación patrimonial”.

El informe también muestra que las residencias de más de un millón de dólares representan 7.6% de todas las ventas de vivienda en Estados Unidos y que la escasez de inventario en este segmento mantiene la presión sobre los precios.

Entre 2023 y 2028, el número de individuos con patrimonio superior a un millón de dólares aumentará 3.5% anual, alcanzando más de 58 millones en el mundo. (Joe Raedle/Getty Images)

Las residencias de marca: lujo con firma

En México, el auge del lujo se manifiesta en un fenómeno particular: las branded residences, desarrollos que vinculan inmuebles residenciales con marcas hoteleras o de diseño.

De acuerdo con Onirius Hospitality Advisors, el país se ubica entre los cinco principales mercados globales del segmento, con más de 50 proyectos concluidos o en construcción en destinos como Los Cabos, Riviera Nayarit, Quintana Roo y Ciudad de México.

“El modelo combina la propiedad de una vivienda con los servicios de un hotel de lujo y programas de renta que respaldan la inversión. En México este formato permite acelerar preventas, elevar el ticket promedio y atraer compradores internacionales”, explicó Luis Ruiz, socio de Onirius.

De acuerdo con la firma, estas residencias pueden alcanzar primas de entre 30% y 60% sobre proyectos sin marca. Para 2030, se prevé que el número de desarrollos de este tipo en México crezca más de 50%, impulsado por la demanda de inversionistas norteamericanos y latinoamericanos.

El lujo va más allá de lo habitable y ofrece nuevos espacios, como estacionamientos para coleccionistas. (Pagani Residences)

La llegada de marcas internacionales al país refuerza esta tendencia. En octubre de 2025 comenzó la construcción de Armani Residences Masaryk, el primer proyecto residencial de Giorgio Armani en América Latina.

Localizado en la esquina de Masaryk y Molière, en Polanco, incluye tres edificios diseñados por Sordo Madaleno Arquitectos bajo la supervisión de Armani/Casa.

“Desde la concepción de Armani Residences Masaryk nuestro objetivo fue ofrecer la máxima experiencia residencial de lujo y participar en la regeneración urbana de la ciudad”, señaló Roberto Pulido, CEO de MiRA, desarrolladora del proyecto.

En México proyectos como Bosque Real se especializarán en ofrecer inmuebles de marca. (Fuente: Bosque Real)

La inversión supera los 100 millones de dólares y busca posicionar a la capital mexicana como destino relevante para el mercado de lujo urbano en América Latina.

También en México, el grupo Bosque Real busca llevar la competencia por la exclusividad a un nuevo nivel. Su alianza con Aston Martin, la firma británica reconocida por su diseño y precisión automotriz, materializa la tendencia global de branded residences fuera del ámbito hotelero.