China, un cliente con cada vez más presencia el mercado inmobiliario en México

El centro de la CDMX es uno de los lugares en los que se puede ver el comercio asiático con mayor claridad. (Foto: Tzuara de Luna)

De acuerdo con el Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional, en 2024 se otorgaron 40,980 residencias temporales y 29,470 permanentes a personas de nacionalidad china en México. Lo que representa un crecimiento de 193.2 y 158.7%, respectivamente.

Locales, bodegas y vivienda en la mira

Para el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Karim Oviedo, se trata de un fenómeno natural en la ciudad. “Lo vemos como un síntoma más de lo cosmopolita que es nuestra sociedad. No significa que esté dominando el mercado”, dijo.

Aunque su presencia comienza a ser notoria en la vivienda, la comunidad china y, en general, la asiática muestra una preferencia clara: locales comerciales amplios, con superficies de entre 1,000 y 2,000 metros cuadrados, principalmente en el centro de la Ciudad de México.

“Nos están pidiendo espacios para establecer tiendas tipo supermercado con productos que vienen de China, Singapur, Taiwán o Malasia”, explicó el dirigente.

Los locales grandes y almacenes son los espacios más demandados por la comunidad china en México. (Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS)

Al mismo tiempo, su inversión en propiedades industriales es menor debido a las regulaciones del gobierno chino que limitan la adquisición de bienes en el extranjero.

En cambio, la renta y el acondicionamiento de espacios comerciales o bodegas se expande, impulsada pirncipalmente por el flujo de mercancías que llega de Asia.

Las colonias Doctores, Obrera y los alrededores de Fray Servando y Pino Suárez concentran parte de esa actividad, señaló el especialista.

Un fenómeno visible en el mercado

El interés asiático no se restringe al comercio. La demanda de vivienda en renta cerca de zonas de abasto o de distribución también ha aumentado, aunque todavía no hay cifras concretas que segmenten a este mercado.

Lo que ya se realiza, es que las inmobiliarias han comenzado a traducir materiales de promoción, ofrecer asesorías en otros idiomas y adaptar servicios a nuevas dinámicas culturales.

En opinión de Oviedo, esta tendencia no implica un dominio del mercado, sino un ajuste a una ciudad global que incorpora nuevos perfiles de consumidores. “Es natural que las ciudades globalizadas muestren estos rasgos”, señaló.

El fenómeno recuerda lo que ocurrió en Aguascalientes con la comunidad japonesa, donde la presencia industrial detonó barrios enteros de servicios, vivienda y comercio orientados a trabajadores de ese país.

