Universidades redibujan el mapa de la arquitectura mexicana

El anuncio se realizó durante el XIV Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje, que reunió a académicos, especialistas y estudiantes en torno a los retos ambientales y urbanos del país.

La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México destacó que la disciplina requiere más espacios de formación y colaboración con el sector público y privado.

“El anuncio de una nueva licenciatura es una señal clara del crecimiento de nuestra disciplina y de la necesidad de formar más profesionales que aporten soluciones creativas y responsables a las transformaciones de nuestras ciudades y territorios”, dijo Fernanda Rionda, presidenta de la SAPmx.

El interés académico por el paisaje y los entornos naturales coincide con su creciente presencia en la práctica contemporánea. En espacios como la Design House de la Design Week México, los jardines tomaron un papel principal dentro del diseño arquitectónico.

La incorporación de especies endémicas, la gestión del agua y los materiales naturales son hoy estrategias de planeación que se valoran tanto por su aportación ambiental como por el impacto positivo que generan en el entorno urbano.

La relación entre la práctica y el aula se proyecta también en el evento 70 voces x 70 años, que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en el Polyforum Cultural Siqueiros.

Organizado por Arquitectxs Ibero, la Universidad Iberoamericana y FundarqMX, el encuentro reunirá a 70 participantes provenientes de la docencia, el diseño, la gestión pública y la práctica profesional, entre ellos Enrique Norten, Víctor Legorreta, Michel Rojkind y Paulo Flores, director de Zaha Hadid Architects.

El programa contempla 11 mesas de diálogo sobre vivienda, sustentabilidad, restauración, construcción social, autenticidad, espacio público y desarrollo inmobiliario.

Estas transformaciones muestran una convergencia entre la academia y la práctica profesional. El paisaje y la arquitectura, antes considerados ámbitos separados, comienzan a integrarse desde la enseñanza.