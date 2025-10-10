Síguenos en nuestras redes sociales:

Arquitectura

Universidades redibujan el mapa de la arquitectura mexicana

Instituciones y foros académicos colocan la relación entre territorio, naturaleza y construcción como uno de los nuevos ejes del aprendizaje arquitectónico en México.
vie 10 octubre 2025 05:34 PM
Workshop de Norman Foster Foundation
La arquitectura busca redefinir sus objetivos, comenzando en las aulas. (Tomada de normanfosterfoundation.org)

La arquitectura mexicana atraviesa una revisión desde sus espacios de enseñanza. En un mismo año, dos eventos académicos retomaron el debate sobre cómo formar a los profesionales que diseñan las ciudades: el anuncio de una nueva licenciatura en Arquitectura de Paisaje en la Universidad Anáhuac y la conmemoración de los 70 años de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana.

Ambas instituciones comparten un contexto común, que es el regreso del entorno natural y la dimensión social al centro de la discusión arquitectónica.

Después de más de cuatro décadas en que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la única en ofrecer estudios de Arquitectura de Paisaje, la apertura del nuevo programa en 2026 refuerza la idea de que la educación en arquitectura ya no se limita al diseño del objeto construido, sino a la comprensión del territorio como sistema vivo.

El anuncio se realizó durante el XIV Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje, que reunió a académicos, especialistas y estudiantes en torno a los retos ambientales y urbanos del país.

La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México destacó que la disciplina requiere más espacios de formación y colaboración con el sector público y privado.

“El anuncio de una nueva licenciatura es una señal clara del crecimiento de nuestra disciplina y de la necesidad de formar más profesionales que aporten soluciones creativas y responsables a las transformaciones de nuestras ciudades y territorios”, dijo Fernanda Rionda, presidenta de la SAPmx.

El interés académico por el paisaje y los entornos naturales coincide con su creciente presencia en la práctica contemporánea. En espacios como la Design House de la Design Week México, los jardines tomaron un papel principal dentro del diseño arquitectónico.

La incorporación de especies endémicas, la gestión del agua y los materiales naturales son hoy estrategias de planeación que se valoran tanto por su aportación ambiental como por el impacto positivo que generan en el entorno urbano.

La relación entre la práctica y el aula se proyecta también en el evento 70 voces x 70 años, que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en el Polyforum Cultural Siqueiros.

Organizado por Arquitectxs Ibero, la Universidad Iberoamericana y FundarqMX, el encuentro reunirá a 70 participantes provenientes de la docencia, el diseño, la gestión pública y la práctica profesional, entre ellos Enrique Norten, Víctor Legorreta, Michel Rojkind y Paulo Flores, director de Zaha Hadid Architects.

El programa contempla 11 mesas de diálogo sobre vivienda, sustentabilidad, restauración, construcción social, autenticidad, espacio público y desarrollo inmobiliario.

Estas transformaciones muestran una convergencia entre la academia y la práctica profesional. El paisaje y la arquitectura, antes considerados ámbitos separados, comienzan a integrarse desde la enseñanza.

