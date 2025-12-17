Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

El mapa de la vivienda en 2025: unidades más pequeñas y más caras

Las viviendas están diseñadas para ocupar una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con un valor superior a los 1.2 millones de pesos.
mié 17 diciembre 2025 07:30 AM
Menos metros, más pesos: en 2025 la mayoría de casas mide menos de 60 m² y cuesta arriba de 1.2 millones de pesos
Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, y Estado de México concentran la mayoría de la producción de vivienda.
La fotografía de la vivienda producida en México durante 2025 muestra un rostro definido: unidades de menor tamaño y una mayor concentración en segmentos de valor más alto.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), las viviendas que se edificaron y registraron entre enero y noviembre de este año miden, en su mayoría, menos de 60 metros cuadrados. Al mismo tiempo, su clasificación las ubica cada vez más en categorías Tradicionales, por encima de los segmentos populares.

Más vivienda Tradicional: el cambio en la clasificación

En 2025, el segmento Tradicional, cuyos valores van de los 687,892 a los 1.2 millones de pesos, concentra más de la mitad de las viviendas producidas y registradas en el país.

Durante el periodo, 50.9% de las unidades inscritas se ubica en esa categoría, frente a 45.7% en 2024. El aumento implica que una mayor proporción de la vivienda producida se coloca en este segmento respecto al año previo.

En sentido contrario, los segmentos populares reducen su peso dentro del total. La vivienda Popular B3, que va de los 543,435 a los 687,892 pesos, pasa de representar 24.7% de la producción en 2024 a 19.1% en 2025.

La categoría Popular B2, de los 440,251 a 543,435 pesos también disminuye, al pasar de 6.2% a 3.4% en el mismo periodo.

Otros segmentos muestran variaciones más acotadas. La vivienda Popular B1 de los 405,856 a los 440,251 pesos reduce su participación de 1.86% a 0.31% entre un año y otro.

La vivienda Económica de máximo 405,856 pesos mantiene una presencia marginal dentro del registro: en 2025 representa 0.48% del total, por debajo del 0.79% observado en 2024.

Clasificaciones de la vivienda (valor máximo por segmento)

  • Económica: 405,856 pesos
  • Popular B1: 440,251 pesos
  • Popular B2: 543,435 pesos
  • Popular B3: 687,892 pesos
  • Tradicional: 1,203,811 pesos
  • Media: 2,579,595 pesos
  • Residencial: 5,159,190 pesos
  • Residencial Plus: >5.159,190 pesos

Menos metros: cómo se distribuye el tamaño de la vivienda

El ajuste en la clasificación ocurre de forma paralela a los cambios en las dimensiones de las unidades producidas. En 2025, casi la mitad de las viviendas registradas tiene una superficie menor a 60 metros cuadrados. Este grupo representa 48.5% del total, frente al 51.2% de un año antes.

Dentro de ese rango, las viviendas de menor superficie ganan participación. Las unidades con menos de 45 metros cuadrados representan 10.3% del total registrado en 2025, frente al 9.6% de 2024.

En términos relativos, una mayor parte de la producción se concentra en las superficies más reducidas.

En contraste, las viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados reducen su peso dentro del conjunto. Aunque siguen formando una parte relevante de la producción total, su participación disminuye frente a otros rangos.

Los tamaños intermedios mantienen una presencia constante. Las viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados concentran 22.9% de los registros de 2025, una proporción similar a la del año previo.

Por su parte, las unidades con más de 80 metros cuadrados representan 18.2% del total, ligeramente por encima del 17.3% observado en 2024.

Dónde se concentró la producción en 2025

En el plano territorial, el volumen total registrado también cambia. Entre enero y noviembre, el RUV contabiliza 124,793 viviendas en 2025, frente a 116,522 en 2024.

En 2025, Nuevo León encabeza el número de viviendas registradas con 15,468, aunque por debajo de su cifra de 2024 (16,193). Jalisco se ubica como segundo con 12,667, por encima de las 11,350 del año previo.

quintana-roo-vivienda
Quintana Roo es el tercer estado con mayor producción de vivienda en el país. (Elijah-Lovkoff/Getty Images/iStockphoto)

El siguiente bloque lo integran Quintana Roo con 8,762, Guanajuato con 7,740 y Estado de México con 7,676.

Otros estados con volúmenes relevantes en 2025 son Coahuila con 7,082, Tamaulipas con 6,745 e Hidalgo con 6,208. Chihuahua registra 5,586 y Yucatán 4,925.

En 2024 la concentración fue similar, con Nuevo León con dominio de la producción, Jalisco en segundo lugar y Quintana Roo en tercero.

Estados con menor volumen frente a 2024

Algunas entidades registran descensos en el número de viviendas inscritas. Baja California pasa de 5,315 en 2024 a 4,873 en 2025. Nuevo León, aunque se mantiene como primer lugar por volumen, registra menos unidades que el año previo (15,468 contra 16,193).

En el caso de la Ciudad de México, el registro es de 1,157 viviendas en 2025, frente a 1,036 en 2024. Otros movimientos a la baja incluyen Colima, que pasó de 1,407 a 1,302 y Nayarit con una caída a 362 de 372.

Un corte de la vivienda producida en 2025

A pesar del incremento en el volumen de producción respecto al mismo corte en 2025, Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), califica a la vivienda como escasa.

“La industria comenzó tarde este año a trabajar; vivió este año una pausa. No solamente dejó de producir vivienda económica, sino que en general se ha dejado de producir todos los segmentos de la industria”, dijo el directivo.

A estos retos se suman el incremento de precios de la construcción, la escasez de mano de obra y permisos calificados como excesivos, lo que se traslada a precios altos también en el arrendamiento.

Este 2025 la vivienda llega a una caída de 170% en producción en los últimos 10 años y se encareció 180%, de acuerdo con cifras del organismo, por lo que propone innovar en el diseño y materiales de construcción, agilizar trámites y mejorar la capacitación para trabajadores.

