Menos metros, más pesos: en 2025 la mayoría de casas mide menos de 60 m² y cuesta arriba de 1.2 millones de pesos

Más vivienda Tradicional: el cambio en la clasificación

En 2025, el segmento Tradicional, cuyos valores van de los 687,892 a los 1.2 millones de pesos, concentra más de la mitad de las viviendas producidas y registradas en el país.

Durante el periodo, 50.9% de las unidades inscritas se ubica en esa categoría, frente a 45.7% en 2024. El aumento implica que una mayor proporción de la vivienda producida se coloca en este segmento respecto al año previo.

En sentido contrario, los segmentos populares reducen su peso dentro del total. La vivienda Popular B3, que va de los 543,435 a los 687,892 pesos, pasa de representar 24.7% de la producción en 2024 a 19.1% en 2025.

La categoría Popular B2, de los 440,251 a 543,435 pesos también disminuye, al pasar de 6.2% a 3.4% en el mismo periodo.

Otros segmentos muestran variaciones más acotadas. La vivienda Popular B1 de los 405,856 a los 440,251 pesos reduce su participación de 1.86% a 0.31% entre un año y otro.

La vivienda Económica de máximo 405,856 pesos mantiene una presencia marginal dentro del registro: en 2025 representa 0.48% del total, por debajo del 0.79% observado en 2024.

Clasificaciones de la vivienda (valor máximo por segmento)

Económica: 405,856 pesos

Popular B1: 440,251 pesos

Popular B2: 543,435 pesos

Popular B3: 687,892 pesos

Tradicional: 1,203,811 pesos

Media: 2,579,595 pesos

Residencial: 5,159,190 pesos

Residencial Plus: >5.159,190 pesos

Menos metros: cómo se distribuye el tamaño de la vivienda

El ajuste en la clasificación ocurre de forma paralela a los cambios en las dimensiones de las unidades producidas. En 2025, casi la mitad de las viviendas registradas tiene una superficie menor a 60 metros cuadrados. Este grupo representa 48.5% del total, frente al 51.2% de un año antes.

Dentro de ese rango, las viviendas de menor superficie ganan participación. Las unidades con menos de 45 metros cuadrados representan 10.3% del total registrado en 2025, frente al 9.6% de 2024.

En términos relativos, una mayor parte de la producción se concentra en las superficies más reducidas.