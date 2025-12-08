La llegada de compradores externos encarece la vivienda en Tlaxcala

Pese a ello, la vivienda media y residencial se vuelve más visible en el paisaje urbano. Su crecimiento modifica los promedios estatales y posiciona a Tlaxcala en los listados nacionales de mayor encarecimiento.

Precios en ascenso: ¿qué muestran los datos?

Los registros de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que el metro cuadrado de vivienda económica-social superó por primera vez la barrera de los 11,000 pesos en 2025. En el primer trimestre alcanzó 11,480 pesos y en el tercero llegó a 11,805 pesos.

En la media-residencial la curva es todavía más pronunciada. En 2021 el valor se ubicaba entre los 9,735 y 11,201 pesos por metro cuadrado. En 2025 creció hasta 12,500 pesos en el primer trimestre, 12,803 pesos en el segundo y 13,070 pesos en el tercero.

Ese avance coloca al estado de manera constante entre los de mayor apreciación en los indicadores de la SHF, con incrementos anuales de doble dígito desde 2023.

Los números dibujan un comportamiento en el que las viviendas nuevas en Tlaxcala se les asigna cada vez más valor. Pero no todas las tipologías con el mismo impulso.

Una transformación impulsada por nuevos compradores

La razón que explica esa percepción de crecimiento, apunta Minor, está en la llegada de compradores externos interesados en vivienda de mayor precio. “La demanda ha sido de foráneos propiamente para el estado de Tlaxcala”, dijo. Citó a residentes de la Ciudad de México, Puebla e Hidalgo como los principales nuevos participantes del mercado.

La comparación le ofrece un atractivo adicional al estado: en Tlaxcala, una vivienda residencial puede adquirirse entre 3.5 y 5 millones de pesos; en Puebla, explicó, ese rango inicia en 5 millones y en la capital del país los costos escalan todavía más.

Esa diferencia en los precios abre una oportunidad a quienes buscan mudarse sin perder espacio o características de vivienda. Y, al mismo tiempo, mueve la balanza general de los valores locales. No crece la demanda total, pero sí una parte del mercado

Aunque en el imaginario el mercado de Tlaxcala luce dinámico, las cifras de colocación y registro muestran que no se vende más vivienda en general. “Vamos un poquito abajo (…) por cuanto hace a los créditos hipotecarios de Infonavit”, explicó Minor al señalar que la baja también alcanza a la vivienda usada, con una caída cercana al 35%.