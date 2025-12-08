Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

La llegada de compradores externos encarece la vivienda en Tlaxcala

Tlaxcala registra alzas de doble dígito en el costo de la vivienda desde 2023, aunque la demanda local disminuye.
lun 08 diciembre 2025 05:30 AM
gentrificación-tlaxcala
La vivienda en Tlaxcala se posiciona como de las 10 que más se han encarecido este 2025. (Alfredo Matus/Getty Images)

El precio de la vivienda en Tlaxcala presenta uno de los incrementos más notorios del país durante 2025. Los metros cuadrados ya no cuestan lo que antes y las nuevas casas que se construyen, más grandes, con acabados distintos, pensadas para otro perfil de comprador, modifican un mercado tradicionalmente ligado a la oferta de interés social.

El fenómeno es paradójico: el valor de las propiedades sube, mientras la colocación de créditos hipotecarios se reduce. En el estado se otorgaron este año 794 créditos del Infonavit, contra 998 de 2024, lo que significa cerca de 20% menos que el año previo, de acuerdo con Erick Minor, delegado de Canadevi Tlaxcala.

Pese a ello, la vivienda media y residencial se vuelve más visible en el paisaje urbano. Su crecimiento modifica los promedios estatales y posiciona a Tlaxcala en los listados nacionales de mayor encarecimiento.

Precios en ascenso: ¿qué muestran los datos?

Los registros de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que el metro cuadrado de vivienda económica-social superó por primera vez la barrera de los 11,000 pesos en 2025. En el primer trimestre alcanzó 11,480 pesos y en el tercero llegó a 11,805 pesos.

En la media-residencial la curva es todavía más pronunciada. En 2021 el valor se ubicaba entre los 9,735 y 11,201 pesos por metro cuadrado. En 2025 creció hasta 12,500 pesos en el primer trimestre, 12,803 pesos en el segundo y 13,070 pesos en el tercero.

Ese avance coloca al estado de manera constante entre los de mayor apreciación en los indicadores de la SHF, con incrementos anuales de doble dígito desde 2023.

Los números dibujan un comportamiento en el que las viviendas nuevas en Tlaxcala se les asigna cada vez más valor. Pero no todas las tipologías con el mismo impulso.

Una transformación impulsada por nuevos compradores

La razón que explica esa percepción de crecimiento, apunta Minor, está en la llegada de compradores externos interesados en vivienda de mayor precio. “La demanda ha sido de foráneos propiamente para el estado de Tlaxcala”, dijo. Citó a residentes de la Ciudad de México, Puebla e Hidalgo como los principales nuevos participantes del mercado.

La comparación le ofrece un atractivo adicional al estado: en Tlaxcala, una vivienda residencial puede adquirirse entre 3.5 y 5 millones de pesos; en Puebla, explicó, ese rango inicia en 5 millones y en la capital del país los costos escalan todavía más.

Esa diferencia en los precios abre una oportunidad a quienes buscan mudarse sin perder espacio o características de vivienda. Y, al mismo tiempo, mueve la balanza general de los valores locales. No crece la demanda total, pero sí una parte del mercado

Aunque en el imaginario el mercado de Tlaxcala luce dinámico, las cifras de colocación y registro muestran que no se vende más vivienda en general. “Vamos un poquito abajo (…) por cuanto hace a los créditos hipotecarios de Infonavit”, explicó Minor al señalar que la baja también alcanza a la vivienda usada, con una caída cercana al 35%.

El segmento que empuja el valor del metro cuadrado responde a la compra a través de crédito bancario y a la intención de llegar de quienes trabajan en otras ciudades. Minor lo define de manera directa: “Es más por parte de la vivienda residencial (…) que han permitido ese incremento”. El mercado, entonces, no se expande en volumen, sino se reconfigura en composición.

Nuevas expectativas para un estado con plan industrial

La conversación sobre vivienda cambia su tono a inicios de este año, cuando se anuncia que Tlaxcala será sede de un polo de desarrollo para el bienestar orientado a detonar actividad industrial y, con ello, vivienda.

Minor ubica ahí un punto de inflexión: el anuncio genera otra mirada sobre el estado y la expectativa de nuevos proyectos. “Eso ha determinado esa especulación o que a Tlaxcala lo miren con otra perspectiva diferente”, dice.

A ello se suma un objetivo federal que rebasa por mucho el comportamiento del mercado actual, 12,000 viviendas nuevas proyectadas para la entidad. “Rebasa las metas que el mismo estado llega a construir”, comenta.

vivienda-tlaxcala
En Tlaxcala se ha experimentado una caída en la colocación de créditos este 2025. (J Guadalupe Pérez)

Hoy, en la referencia más actualizada del Registro Único de Vivienda, 492 viviendas se encuentran registradas en Tlaxcala durante 2025.

Esa diferencia entre lo que se proyecta y lo que existe abre una conversación sobre el futuro inmediato de la oferta.

Entre la asequibilidad relativa y el reto local

El suelo en Tlaxcala mantiene un valor menor respecto a otras zonas del centro del país. Eso, asegura Minor, permite que incluso la vivienda residencial aún se considere accesible en comparación con ciudades como Puebla o la capital.

Lo que suceda en los próximos meses dependerá de dos fuerzas que avanzan en sentidos distintos, el encarecimiento constante del valor por metro cuadrado y la disminución en la colocación de créditos y en vivienda usada

El sector mantiene una aspiración de crecimiento. Minor lo resume en una frase sobre la importancia económica de la construcción: “Hacer vivienda genera economía local y pues todo eso es en beneficio de cada una de las entidades donde se logran ese tipo de acciones de vivienda”.

Mientras Tlaxcala se vuelve más atractivo para quienes llegan de otras entidades, sus propios indicadores internos aún buscan recuperar el ritmo.

