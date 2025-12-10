Mexicanos apuestan por el extranjero para proteger su patrimonio: lugares donde más invirtieron en 2025

En 2025, mientras el entorno económico global enviaba señales mixtas, inversionistas mexicanos mantuvieron una estrategia clara: mirar hacia afuera para proteger patrimonio y buscar mercados con ciclos distintos al nacional.
La movilidad del capital inmobiliario se volvió una respuesta lógica frente a la búsqueda de estabilidad, rentas en dólares y ubicaciones donde la demanda no se detuviera. Algunas estrategias incluso no buscaron obtener crecimiento de los recursos de forma acelerada, sino protegerlos.
Ante este escenario, Miami y Madrid tomaron la batuta en ser el principal receptor de inversiones mexicanas.
Publicidad
La capital de Florida se consolidó como la puerta de entrada del dinero mexicano hacia el extranjero. El consultor inmobiliario Leonardo González Tejeda explicó que los compradores mexicanos se mantuvieron dentro del top seis en esa ciudad y que, en los últimos años, adquirieron cerca de 800 propiedades por 500 millones de dólares en zonas como Brickell, Downtown y Miami Beach, donde existe una alta demanda turística y presencia de expatriados.
El siempre seguro Miami
En la capital del sur de Florida, las apuestas se dirigieron a activos con flexibilidad de uso: vivienda propia que permite rentarse por periodos cortos. Para Sergio Pintos, presidente de Ventas de PMG (Property Markets Group), con presencia en Florida, el inversionista mexicano “no se limita a un solo tipo de propiedad”, pues es un mercado que permite tanto inversión como residencia.
Su adquisición no sigue un patrón definido, sino que han adquirido tanto unidades de inversión en proyectos de renta de corta estancia como espacios de lujo para vivir de forma permanente.
En este sentido, el rango de inversión preferido por los mexicanos se movió entre los 400,000 y el millón de dólares en obra nueva, puntualizó Juan Carlos Tassara, socio fundador y director de North Development con proyectos en Perú, Brasil y Estados Unidos.
El experto confirma que Brickell se mantuvo “como el indiscutible epicentro de la inversión extranjera de alto valor en 2025”. Además identificó a Edgewater como otro polo, por su ubicación céntrica y vistas al agua, además de su potencial de departamentos aptos para modelos como Airbnb.
“La principal motivación del comprador latinoamericano (incluido México) es el resguardo patrimonial en dólares, más que la búsqueda de un flujo de caja agresivo. No obstante, no significa que la renta no sea un plus. Proyectos que permitan Short Term Rental en zonas consolidadas como Brickell son altamente apreciadas”, puntualizó.
Este segundo enfoque, el que busca rendimientos encontró mejor desempeño en zonas donde los precios aún son accesibles. Carlos Rojas, CEO de Miami Riches, destacó que “los inversionistas que han obtenido los mejores retornos son los que invirtieron en zonas en desarrollo”, específicamente en North Miami, al conjugar valores de entrada más bajos con menores gastos operativos.
En esquemas más orientados al turismo, González Tejeda señaló que propiedades frente al mar en Miami Beach y Biscayne generaron retornos de hasta 20% en portafolios que aprovecharon la ocupación sostenida por visitantes internacionales.
Publicidad
Madrid y Barcelona como apuesta europea
El interés mexicano por España siguió firme este año, muy ligado al atractivo turístico y a la posibilidad de capitalizar plusvalías en zonas con alta demanda residencial.
Madrid destacó por su velocidad de mercado. De acuerdo con Leonardo González Tejeda, en barrios como Salamanca o Chamberí las plusvalías se ubicaron entre 4% y 7%, impulsadas por compradores extranjeros que buscan rentabilidad en un entorno económico estable. Publicar una vivienda bien ubicada puede atraer decenas de ofertas en cuestión de horas.
Barcelona mantuvo su lugar dentro del radar internacional gracias a su proximidad a la playa y al flujo constante de visitantes. No obstante, las regulaciones para alquiler turístico contuvieron el rendimiento esperado en activos destinados a renta corta en áreas como Eixample y Gracia, lo que llevó a inversionistas a una postura más prudente en la ciudad catalana.
Dubái y Lisboa, los de mejores rendimientos
Los mercados calificados como prime (por su crecimiento) del mundo también mostraron señales claras de dónde se generó valor este año.
El análisis World Cities Prime Residential de la consultora Savills reportó que Dubái continuó como uno de los centros con mayor dinamismo: a finales de 2024 y la primera mitad de 2025 registró 6.8% de crecimiento en valores de venta y 23.5% en rentas para propiedades de alta gama, impulsado por la llegada de residentes con gran capacidad de inversión y family offices globales.
Lisboa también mantuvo su atractivo gracias a la llegada de nuevos residentes de múltiples regiones y al interés por ciudades con clima amable, calidad de vida y precios relativamente competitivos.
La tendencia en 2025 siguió marcando un crecimiento apoyado por la demanda internacional y expectativas de mayor actividad con posibles ajustes en tasas de interés.
En el mismo estudio, Madrid y Barcelona destacaron como ciudades ibéricas de mayor fortaleza en el segmento prime, con incrementos de 9.4% y 8.6% en valores durante el último año, aprovechando una demanda que aún se financia en dólares y busca refugio en mercados con estabilidad monetaria.
Algunos cambios regulatorios pusieron a prueba el desempeño esperado. La eliminación de la Golden Visa en España ajustó el flujo de inversionistas que buscaban beneficios migratorios por compras superiores a 500,000 euros, lo que añadió un componente de cautela en las transacciones extranjeras este año, dijo Leonardo Teheda.
Aun así, las decisiones mexicanas hacia el extranjero respondieron a un denominador común: preservar valor donde existe mayor certidumbre económica. “Miami ofrece diversificación con bajo riesgo y alta liquidez”, explicó el especialista, un esquema que “supera expectativas de rentabilidad” al minimizar exposición cambiaria y sostener la demanda en dólares.
En síntesis, mientras los inversionistas mexicanos mantuvieron presencia en Miami y España, el resto del mundo reveló otros focos de expansión y crecimiento.