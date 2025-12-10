Mexicanos apuestan por el extranjero para proteger su patrimonio: lugares donde más invirtieron en 2025

La capital de Florida se consolidó como la puerta de entrada del dinero mexicano hacia el extranjero. El consultor inmobiliario Leonardo González Tejeda explicó que los compradores mexicanos se mantuvieron dentro del top seis en esa ciudad y que, en los últimos años, adquirieron cerca de 800 propiedades por 500 millones de dólares en zonas como Brickell, Downtown y Miami Beach, donde existe una alta demanda turística y presencia de expatriados.

El siempre seguro Miami

En la capital del sur de Florida, las apuestas se dirigieron a activos con flexibilidad de uso: vivienda propia que permite rentarse por periodos cortos. Para Sergio Pintos, presidente de Ventas de PMG (Property Markets Group), con presencia en Florida, el inversionista mexicano “no se limita a un solo tipo de propiedad”, pues es un mercado que permite tanto inversión como residencia.

Su adquisición no sigue un patrón definido, sino que han adquirido tanto unidades de inversión en proyectos de renta de corta estancia como espacios de lujo para vivir de forma permanente.

Miami es uno de los destinos más recurridos por los mexicanos para invertir. (Joe Raedle/Getty Images)

En este sentido, el rango de inversión preferido por los mexicanos se movió entre los 400,000 y el millón de dólares en obra nueva, puntualizó Juan Carlos Tassara, socio fundador y director de North Development con proyectos en Perú, Brasil y Estados Unidos.

El experto confirma que Brickell se mantuvo “como el indiscutible epicentro de la inversión extranjera de alto valor en 2025”. Además identificó a Edgewater como otro polo, por su ubicación céntrica y vistas al agua, además de su potencial de departamentos aptos para modelos como Airbnb.

“La principal motivación del comprador latinoamericano (incluido México) es el resguardo patrimonial en dólares, más que la búsqueda de un flujo de caja agresivo. No obstante, no significa que la renta no sea un plus. Proyectos que permitan Short Term Rental en zonas consolidadas como Brickell son altamente apreciadas”, puntualizó.

Este segundo enfoque, el que busca rendimientos encontró mejor desempeño en zonas donde los precios aún son accesibles. Carlos Rojas, CEO de Miami Riches, destacó que “los inversionistas que han obtenido los mejores retornos son los que invirtieron en zonas en desarrollo”, específicamente en North Miami, al conjugar valores de entrada más bajos con menores gastos operativos.

En esquemas más orientados al turismo, González Tejeda señaló que propiedades frente al mar en Miami Beach y Biscayne generaron retornos de hasta 20% en portafolios que aprovecharon la ocupación sostenida por visitantes internacionales.