Inmobiliarios prevén que demanda de vivienda en renta para el Mundial crecerá 155%

El aumento en la demanda ya se refleja en los precios. La asociación identificó incrementos entre 15% y 20% en los costos de arrendamiento. "Creo que es un fenómeno natural que se da como parte de la alta demanda", señaló la presidenta nacional.

Un fenómeno temporal con efectos estructurales

El vicepresidente de comunicación de la AMPI, Enrique de Jesus Trava Griffin explicó que el año pasado el sector inmobiliario experimentó una desaceleración en prácticamente todas las plazas del país, con reducciones en las ventas que oscilaron entre 15% y 30%, dependiendo de las condiciones internas de cada plaza.

Sin embargo, el panorama para 2026 muestra expectativas positivas. "Yo creo que este año va a mejorar muchísimo el tema de la inversión inmobiliaria", señaló. "Todos esos inventarios que se generaron el año pasado, que no se desplazaron, se van a desplazar este año".

La tasa de fondeo, que pasó de 11.25% en 2024 a 7% al cierre de 2025, representa un factor que podría incentivar la inversión. Se proyecta que llegue a 6.5% este año, lo cual terminaría de estimular a quienes tienen capitales para ponerlos a circular.

Los precios de donde se parte

En el entorno del Estadio Azteca, sede del partido inaugural y de otros cuatro encuentros, los precios de alojamiento temporal ya reflejan la presión del evento.

En plataformas como Airbnb, a finales de 2025, las habitaciones privadas se ofrecían en un rango de entre 8,900 y 18,700 pesos por estancias de 24 noches. En el caso de viviendas completas, los precios se elevaban a un rango de entre 21,200 y 43,700 pesos por el mismo periodo.

Un fenómeno similar se observa en Guadalajara. En las inmediaciones del Estadio Akron, las rentas mensuales se ubican entre 22,000 y 45,000 pesos, de acuerdo con datos de Monopolio. En colonias como Granja, San Juan de Ocotán y Rinconada del Bosque, los precios de venta alcanzan valores de entre 29,000 y 36,000 pesos por metro cuadrado.

Monterrey, en contraste, muestra niveles de precios más contenidos. En colonias cercanas al Estadio BBVA, como Jardines y Bosques de la Pastora, así como en Puesta del Sol, las rentas mensuales oscilan entre 16,000 y 28,000 pesos, mientras que el valor de venta por metro cuadrado se sitúa en un rango de entre 19,000 y 23,000 pesos.

De acuerdo con Daniel Blum, socio de la consultora 4S Real Estate en Guadalajara, el mercado habitacional tapatío registra incrementos anuales en las rentas de entre 6 y 10%, con presiones más visibles en colonias como Providencia, Puerta de Hierro y La Americana.

Retos para el sector inmobiliario

Durante la conferencia, Rivas Padilla mencionó que este año continuarán los desafíos en el sector. "Sería irresponsable no reconocer los desafíos que hemos afrontado a lo largo de los años", dijo.

Entre ellos mencionó el acceso real a la vivienda ante la brecha creciente entre el ingreso y los precios, la planeación urbana y el ordenamiento territorial, la certeza jurídica y regulatoria, y la profesionalización del gremio como barrera frente a la informalidad.