Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Desarrollo Inmobiliario

Inmobiliarios prevén que demanda de vivienda en renta para el Mundial crecerá 155%

La AMPI ve señales de presión en el mercado de renta, con incrementos en los valores mensuales de entre 15 y 20%.
mar 20 enero 2026 06:30 PM
La CDMX tiene un nuevo día feriado gracias al Mundial de la FIFA 2026, ¿cuándo es?
La vivienda en renta vivirá un incremento de demanda durante el Mundial. (Foto: Cuartoscuro )

En los meses previos al Mundial de Futbol de 2026, el mercado de vivienda en renta en México ya comienza a mostrar señales de presión.

No se trata todavía de estadios llenos ni de aficionados recorriendo las ciudades sede, sino de un movimiento anticipado en la búsqueda de alojamiento que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), elevará la demanda de vivienda en renta, tanto de corta como de larga estancia, en 155% a nivel nacional durante el año del torneo.

"Definitivamente hemos visto reflejado un alto movimiento en el tema de arrendamiento y alquiler, obviamente para cubrir la alta demanda", explicó Jenny Althair Rivas Padilla, nueva presidenta del organismo.

La cifra considera a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres sedes mexicanas del torneo.

Publicidad

El aumento en la demanda ya se refleja en los precios. La asociación identificó incrementos entre 15% y 20% en los costos de arrendamiento. "Creo que es un fenómeno natural que se da como parte de la alta demanda", señaló la presidenta nacional.

Un fenómeno temporal con efectos estructurales

El vicepresidente de comunicación de la AMPI, Enrique de Jesus Trava Griffin explicó que el año pasado el sector inmobiliario experimentó una desaceleración en prácticamente todas las plazas del país, con reducciones en las ventas que oscilaron entre 15% y 30%, dependiendo de las condiciones internas de cada plaza.

Sin embargo, el panorama para 2026 muestra expectativas positivas. "Yo creo que este año va a mejorar muchísimo el tema de la inversión inmobiliaria", señaló. "Todos esos inventarios que se generaron el año pasado, que no se desplazaron, se van a desplazar este año".

La tasa de fondeo, que pasó de 11.25% en 2024 a 7% al cierre de 2025, representa un factor que podría incentivar la inversión. Se proyecta que llegue a 6.5% este año, lo cual terminaría de estimular a quienes tienen capitales para ponerlos a circular.

Los precios de donde se parte

En el entorno del Estadio Azteca, sede del partido inaugural y de otros cuatro encuentros, los precios de alojamiento temporal ya reflejan la presión del evento.

En plataformas como Airbnb, a finales de 2025, las habitaciones privadas se ofrecían en un rango de entre 8,900 y 18,700 pesos por estancias de 24 noches. En el caso de viviendas completas, los precios se elevaban a un rango de entre 21,200 y 43,700 pesos por el mismo periodo.

Un fenómeno similar se observa en Guadalajara. En las inmediaciones del Estadio Akron, las rentas mensuales se ubican entre 22,000 y 45,000 pesos, de acuerdo con datos de Monopolio. En colonias como Granja, San Juan de Ocotán y Rinconada del Bosque, los precios de venta alcanzan valores de entre 29,000 y 36,000 pesos por metro cuadrado.

Te recomendamos:

Vivir en las ciudades sedes del Mundial 2026 tiene sus contras: se encarece el precio de la vivienda
CDMX

Ciudades mundialistas ganan atractivo en plataformas; hay riesgo por alza de precios

Monterrey, en contraste, muestra niveles de precios más contenidos. En colonias cercanas al Estadio BBVA, como Jardines y Bosques de la Pastora, así como en Puesta del Sol, las rentas mensuales oscilan entre 16,000 y 28,000 pesos, mientras que el valor de venta por metro cuadrado se sitúa en un rango de entre 19,000 y 23,000 pesos.

De acuerdo con Daniel Blum, socio de la consultora 4S Real Estate en Guadalajara, el mercado habitacional tapatío registra incrementos anuales en las rentas de entre 6 y 10%, con presiones más visibles en colonias como Providencia, Puerta de Hierro y La Americana.

Retos para el sector inmobiliario

Durante la conferencia, Rivas Padilla mencionó que este año continuarán los desafíos en el sector. "Sería irresponsable no reconocer los desafíos que hemos afrontado a lo largo de los años", dijo.

Entre ellos mencionó el acceso real a la vivienda ante la brecha creciente entre el ingreso y los precios, la planeación urbana y el ordenamiento territorial, la certeza jurídica y regulatoria, y la profesionalización del gremio como barrera frente a la informalidad.

Publicidad

La asociación reportó que en 2025 capacitó a 45,000 personas que se desarrollan en el sector inmobiliario e impartió 28,320 horas de capacitación.

Prevención de fraudes

Ante el incremento de la demanda, Rivas Padilla hizo un llamado a la ciudadanía para minimizar riesgos de fraude. "Obviamente el tema del Mundial es un fenómeno que detona muchos factores. El sector inmobiliario no es la excepción", explicó.

La presidenta recomendó acercarse con un profesional inmobiliario AMPI y verificar que las plataformas donde se ofertan propiedades sean sitios seguros. "Lo que nosotros tratamos como asociación en este sentido de responsabilidad es informar a la ciudadanía", señaló.

Gentrificación y regulación

Respeto a la gentrificación, Rivas Padilla reconoció que se trata de un tema que prevalece en diferentes ciudades del mundo.

Depende de la perspectiva con la que lo veamos. Yo creo que si lo vemos del lado positivo, pues, sin lugar a dudas, es una oportunidad
Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMP

Sin embargo, reconoció que los inquilinos terminan saliendo de estas zonas. "En AMPI México, por supuesto, siempre le vamos a apostar a que debemos de alinearnos a la normativa, a las reglas que nos marca la autoridad", afirmó.

La presidenta subrayó que el papel de la asociación es mediar entre propietarios y familias. "Nuestro papel es hacer y representar el apoyo a las familias, pero también mediar entre los dueños. No es decir, ustedes tienen la razón o ustedes tienen la razón, es mediar entre ambas partes para que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos", explicó.

Publicidad

Tags

Desarrollo Inmobiliario

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad