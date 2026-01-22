Vivir en la periferia no es barato: los precios ocultos que equivalen a comprar departamento en CDMX

La promesa de una vivienda económica en la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México se desvanece cuando se suman los costos reales: tiempo perdido en traslados, gasto en transporte y calidad de vida.

Por lo que una opción de precio bajo puede resultar con gastos altos que incluso, al calcularse a largo plazo, pueden traducirse en millones de pesos que equivaldrían a comprar un departamento en una zona más céntrica de la Ciudad de México.

Pero para miles de familias mexicanas la decisión de comprar una vivienda en la periferia parece una apuesta ventajosa al tomar en cuenta el valor de los inmuebles.