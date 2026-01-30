Frida Kahlo se vuelve una marca inmobiliaria: el barrio cultural de Miami estrenará residencias con su nombre

La torre, diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Ott en colaboración con CUBE 3, busca posicionarse como un hito escultórico en un vecindario conocido por su escena artística.

“Wynwood ha estado durante mucho tiempo en el centro de la comunidad artística de Miami, impulsando una energía creativa audaz y una seguridad propia que refleja el espíritu intrépido de Frida Kahlo”, dijo Ryan Shear, Socio Director de PMG.

En Wynwood se concentra la oferta artística de Miami. (ampueroleonardo/Getty Images)

El arquitecto detrás del proyecto cuenta con más de 40 años de experiencia y diseños en Francia, Alemania, China, Singapur y Dubái. Ott definió su visión para el edificio inspirada en la personalidad de la artista mexicana.

“La arquitectura que define a Frida Kahlo Wynwood Residences logra un equilibrio entre suavidad y fortaleza, utilizando curvas elegantes para crear una forma que se siente resiliente, abierta y artística, pero profundamente humana”., señaló el arquitecto.

La Frida Kahlo Wynwood Residences son las primeras bajo la marca de la artista mexicana. (Foto: PMG)

¿Cómo serán las residencias?

El proyecto incorpora desde estudios hasta residencias de tres dormitorios, terminadas y amuebladas. Los espacios incluyen clósets con estanterías y cajones preinstalados, cocinas integradas con encimeras y salpicaderos personalizados, y baños con accesorios y gabinetes diseñados a medida.

Las residencias se entregarán amuebladas o equipadas. (Foto: PMG)

Algunas unidades contarán con una oficina privada. De acuerdo a PMG, esta adición responde a la transformación de Wynwood como espacio que combina vida y trabajo creativo.

Las oficinas responden a la transformación de Wynwood con la incorporación del trabajo creativo. (Foto: PMG)

Los departamentos también incluyen lavadoras y secadoras empotradas, además de balcones con vistas al distrito artístico.

Las unidades incluyen vistas al distrito. (Foto: PMG)

Los interiores estarán a cargo de Cotofana Designs, mientras que PMG Residential lidera el proceso de comercialización del proyecto.

Los interiores están a cargo de Cotofana Designs. (Foto: PMG)

El edificio incluirá una piscina estilo resort, áreas sombreadas con paisajismo y un bar exterior con área social. En el interior, un circuito térmico ofrecerá sauna, salas de tratamiento y una piscina de inmersión fría.

El diseño busca encontrar el equilibrio entre la suavidad y la fuerza. (Foto: PMG)

Un estudio de fitness equipado con tecnología avanzada complementa las instalaciones. Los espacios comunes incluyen un bar tipo speakeasy en el lobby y áreas que exhiben instalaciones de arte personalizadas.