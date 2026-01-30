Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

Frida Kahlo se vuelve una marca inmobiliaria: el barrio cultural de Miami estrenará residencias con su nombre

El proyecto, diseñado por Carlos Ott en colaboración con CUBE 3, se ubicará en Wynwood, el barrio artístico y cultural de Miami.
vie 30 enero 2026 12:01 PM
Frida-Residences
Las nuevas residencias de Frida Kahlo se ubicarán en el barrio cultural Wynwood en Miami. (Foto: PMG/iStock)

El nombre de Frida Kahlo, la artista mexicana cuya obra ha trascendido generaciones, se extiende ahora al mercado inmobiliario de lujo. Las desarrolladoras PMG y LNDMRK Development anunciaron la construcción de Frida Kahlo Wynwood Residences, un proyecto de 244 unidades habitacionales en el barrio cultural de Miami, Wynwood.

El desarrollo marca la primera vez que el nombre de la pintora mexicana se utiliza para nombrar un conjunto residencial.

La torre, diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Ott en colaboración con CUBE 3, busca posicionarse como un hito escultórico en un vecindario conocido por su escena artística.

“Wynwood ha estado durante mucho tiempo en el centro de la comunidad artística de Miami, impulsando una energía creativa audaz y una seguridad propia que refleja el espíritu intrépido de Frida Kahlo”, dijo Ryan Shear, Socio Director de PMG.

Wynwood-miami
En Wynwood se concentra la oferta artística de Miami. (ampueroleonardo/Getty Images)

El arquitecto detrás del proyecto cuenta con más de 40 años de experiencia y diseños en Francia, Alemania, China, Singapur y Dubái. Ott definió su visión para el edificio inspirada en la personalidad de la artista mexicana.

“La arquitectura que define a Frida Kahlo Wynwood Residences logra un equilibrio entre suavidad y fortaleza, utilizando curvas elegantes para crear una forma que se siente resiliente, abierta y artística, pero profundamente humana”., señaló el arquitecto.

frida-kahlo-wynwood-residences
La Frida Kahlo Wynwood Residences son las primeras bajo la marca de la artista mexicana. (Foto: PMG)

¿Cómo serán las residencias?

El proyecto incorpora desde estudios hasta residencias de tres dormitorios, terminadas y amuebladas. Los espacios incluyen clósets con estanterías y cajones preinstalados, cocinas integradas con encimeras y salpicaderos personalizados, y baños con accesorios y gabinetes diseñados a medida.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
Las residencias se entregarán amuebladas o equipadas. (Foto: PMG)

Algunas unidades contarán con una oficina privada. De acuerdo a PMG, esta adición responde a la transformación de Wynwood como espacio que combina vida y trabajo creativo.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
Las oficinas responden a la transformación de Wynwood con la incorporación del trabajo creativo. (Foto: PMG)

Los departamentos también incluyen lavadoras y secadoras empotradas, además de balcones con vistas al distrito artístico.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
Las unidades incluyen vistas al distrito. (Foto: PMG)

Los interiores estarán a cargo de Cotofana Designs, mientras que PMG Residential lidera el proceso de comercialización del proyecto.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
Los interiores están a cargo de Cotofana Designs. (Foto: PMG)

El edificio incluirá una piscina estilo resort, áreas sombreadas con paisajismo y un bar exterior con área social. En el interior, un circuito térmico ofrecerá sauna, salas de tratamiento y una piscina de inmersión fría.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
El diseño busca encontrar el equilibrio entre la suavidad y la fuerza. (Foto: PMG)

Un estudio de fitness equipado con tecnología avanzada complementa las instalaciones. Los espacios comunes incluyen un bar tipo speakeasy en el lobby y áreas que exhiben instalaciones de arte personalizadas.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
Las residencias contarán con amenidades enfocadas en el bienestar. (Foto: PMG)

“El enfoque de Frida Kahlo Wynwood Residences en el arte y el bienestar se alinea con la continua evolución de Wynwood”, dijo Alex Karakhanian, Principal de LNDMRK Development.

Su énfasis en la calidad residencial, el espacio de oficinas flexible y una arquitectura sólida posiciona al proyecto para la próxima fase del vecindario.

Frida-Kahlo-Wynwood-Residences
La torre es diseñada por el arquitecto Carlos Ott. (Foto: PMG)

El proyecto permitirá alquileres a corto plazo, un elemento que busca ofrecer flexibilidad a los propietarios.

Un modelo de salud integrado

Baker Health, plataforma de atención primaria y bienestar con sede en Nueva York, abrirá su primera ubicación en Florida dentro del desarrollo.

La firma ocupará la planta baja del edificio y ofrecerá servicios médicos disponibles las 24 horas para los residentes.

Los propietarios recibirán una membresía concierge gratuita de Baker Health durante el primer año de residencia. Después de ese periodo, accederán a tarifas con descuento durante el tiempo que permanezcan en el edificio.

La integración de esta plataforma forma parte de la estrategia de PMG para crear desarrollos residenciales que combinen distintos servicios.

Frida en el distrito cultural

Wynwood se ha consolidado como un centro artístico en Miami. El vecindario alberga galerías, boutiques y murales que definen su identidad visual. El distrito cuenta con atracciones como Wynwood Walls, el Museo del Graffiti y The Margulies Collection en el Warehouse.

Wynwood
Una de las características más reconocidas de Wynwood son sus murales. (felixmizioznikov/Getty Images)

Frida Kahlo Wynwood Residences se ubicará cerca de estos espacios culturales, además de panaderías, parques, mercados y restaurantes que caracterizan la zona.

