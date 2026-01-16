Las cafeterías de CDMX tienen la 'receta' para que consumas más: la respuesta está en la neuroarquitectura

La viabilidad financiera

Operar en locales pequeños implica una inversión inicial menor, pero no siempre se reduce de manera proporcional. Las áreas operativas concentran la mayor carga de instalaciones, equipamiento y requerimientos técnicos.

Para amortiguar el gasto y hacer posible la multiplicidad veloz, la solución fue desarrollar un sistema de diseño modular.

“El reto estuvo en encontrar el equilibrio entre el tamaño del espacio y la inversión necesaria, y ahí la clave fue desarrollar un sistema de diseño modular. Este enfoque permitió crear elementos fácilmente reproducibles y reutilizables en distintos contextos, optimizando costos y facilitando su implementación en múltiples sucursales”, de acuerdo con el despacho, conformado por Andrés Mier y Terán y Regina Galvanduque.

Este enfoque, conocido como “kit of parts” o kit de piezas, permite diseñar un sistema de componentes modulares y prefabricados que se configuran flexiblemente para adaptarse a cualquier entorno inmobiliario.

Esto lo hicieron con una retícula inspirada en los principios funcionalistas de los años cincuenta, con una base flexible “plug and play”, que permite integrar distintos módulos manteniendo una misma estética y coherencia espacial.

La estética se apoya en referencias al pasado y en un lenguaje ligeramente retro que evita las tendencias pasajeras. La intención fue construir un “clásico inmediato”: un entorno atemporal, cercano y reconocible.

“Este sistema es el que ha permitido escalar el concepto de forma eficiente, controlando la inversión y asegurando una identidad clara en cada nueva apertura”, explican los arquitectos.

El diseño se basa en el uso de madera de álamo, con azul eléctrico y colores tenues, en espacios pequeños. (Foto: Sede Café.)

A pesar de esta capacidad de replicarse, el equipo de diseño buscó continuar con una identidad sólida para el negocio y adaptarse a cada espacio de manera particular.

La participación del equipo de diseño en Sede Café se planteó como un equilibrio entre construir una identidad sólida y adaptarse a cada espacio particular.

Los materiales partieron de dos necesidades: crear espacios cálidos y altamente reconocibles. Se optó por el álamo, que aporta calidez y beneficios tanto estéticos como funcionales. La madera equilibró la escala reducida de los espacios y los hizo más acogedores.

El color se convirtió en un elemento de reconocimiento fundamental. En locales pequeños era necesario que el color tuviera un carácter contundente desde la distancia.

“La intención era que, incluso desde el otro lado de la calle, pudiera identificarse la marca sin necesidad de ver el logotipo”, señalan los diseñadores.

Así surgió el uso del azul brillante y eléctrico, trabajado en diálogo con la madera, superficies de fórmica en tonos crema y pisos de terrazo. Estos elementos funcionan como un “brand dressing”, una manera de construir identidad a través del espacio y los materiales.