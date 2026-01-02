Casas más sustentables y con menos recibos: la promesa de la vivienda en México para 2026

El mercado inmobiliario mexicano cerró 2025 con una agenda clara para el siguiente año: ampliar la producción de vivienda accesible, simplificar procesos administrativos y responder a una demanda cada vez más exigente en materia de sustentabilidad y bienestar.
Las estrategias anunciadas por desarrolladoras privadas y organismos del sector muestran un cambio profundo en la forma de concebir y comercializar espacios residenciales.
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) presentó sus objetivos para 2026 durante el Encuentro Nacional de Vivienda 2025, celebrado el 27 de noviembre con la participación de autoridades federales, desarrolladores y representantes de instituciones financieras.
En el evento se recordó que la meta sexenal del gobierno federal, que continuará desarrollándose en 2026, es la construcción 3.3 millones de viviendas: 1.5 millones de unidades valuadas entre 750,000 y 5 millones de pesos, y 1.8 millones adicionales bajo el Programa de Vivienda del Bienestar, con tope de 600,000 pesos.
En Ciudad de México, el organismo propone construir 20,000 viviendas bajo la Norma 26, dirigidas a población joven en zonas urbanas consolidadas.
Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, también manifestó la puesta en marcha estrategia federal para simplificar y digitalizar trámites.
Para ello, la Canadevi trabaja con la Agencia de Transformación Digital para automatizar ventanillas relacionadas con proyectos de vivienda.
Estas medidas buscan crear condiciones para inversiones vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico.
Expansión territorial de desarrolladoras líderes
Be Grand, una de las desarrolladoras residenciales más reconocidas del país y con cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aceleró su estrategia de diversificación geográfica durante 2025.
Nicolás Carrencedo, CEO de la empresa, explicó que la compañía expandió operaciones hacia Monterrey, Guadalajara y Puerto Vallarta, además de consolidar su presencia en España con 10 proyectos en Madrid.
"Para 2026 viene el proyecto de Monterrey en la zona de Valle Oriente y la fase 2 de nuestro proyecto en la colonia Del Valle" en Ciudad de México, señaló Carrencedo.
La desarrolladora adaptó sus productos a cada mercado: en Guadalajara incorpora terrazas más amplias y albercas descubiertas debido al clima, en Puerto Vallarta desarrolla Ocean, una marca de alto nivel frente a la playa.
La compañía también opera Vitant, marca enfocada en departamentos remodelados y reconvertidos en Monterrey y Guadalajara, con aproximadamente 50% del portafolio vendido en dos años de un total cercano a 2,000 unidades.
Para 2026, BeGrand planea lanzar nuevos proyectos en Guadalajara y Puerto Vallarta, además de continuar con desarrollos en España.
Proyectos turísticos programados para 2026
AB Living Group anunció dos complejos en Costa Mujeres con apertura programada para 2026: JW Marriott All-Inclusive & Residences Costa Mujeres, con 283 habitaciones y 53 residencias, y W All-Inclusive & Residences Costa Mujeres, complejo todo incluido con aproximadamente 300 habitaciones diseñado para adultos.
Ambos proyectos forman parte del plan de expansión de la desarrolladora en el Caribe mexicano.
Varios desarrollos de usos mixtos continúan obras con etapas relevantes hacia 2026. Reforma Colón, de Fibra SOMA en Ciudad de México, avanza su segunda etapa con expansión de áreas comerciales, oficinas y vivienda.
Espacio Condesa, también en la capital, combina comercio, oficinas y vivienda con actividad constructiva significativa. En Monterrey, Altea Paseo Hidalgo, desarrollo vertical con comercio y departamentos, está programado con avances durante el próximo año.
Cambio de liderazgo en Vinte
Vinte Viviendas Integrales informó a la Bolsa Institucional de Valores el 2 de diciembre el nombramiento de René Martínez Martínez como director general con efectos al 1 de enero de 2026, en sustitución de René Jaime Mungarro.
“Se continuará dando impulso a Vinte, ahora con sus subsidiarias Javer y Derex, en una nueva etapa de fortalecimiento, crecimiento y desarrollo institucional", comunicó la compañía.
Vinte se consolidó como el grupo constructor de vivienda más grande de México tras adquirir Javer en diciembre de 2024 y Derex Desarrollo Residencial en octubre de 2025, expandiendo operaciones hacia Hermosillo, Tijuana y Nogales.
La demanda residencial experimenta una transformación profunda. Según análisis presentados en el Encuentro Nacional de Vivienda, los compradores mexicanos priorizan ahora viviendas con luz natural, aire limpio, entornos tranquilos y relación directa con áreas verdes. El estrés hídrico, la demanda energética y los efectos del cambio climático influyen directamente en las decisiones de compra.
Los desarrollos que integran captación de agua pluvial, infraestructura de energía limpia, tratamiento circular y estrategias cero residuos se perfilan como líderes del mercado en 2026.
La construcción regenerativa, que aspira a restaurar ecosistemas y aumentar biodiversidad, comienza a ganar terreno en el país.
Reserva Santa Fe, en el Estado de México, ejemplifica esta tendencia. El desarrollo fue diseñado para integrarse al bosque que lo rodea, conserva vegetación existente y protege recursos como agua y suelo. Su ubicación a 15 minutos de Santa Fe permite acceso al bosque sin renunciar a la conectividad urbana.
Zonas como el poniente de Ciudad de México, el corredor Querétaro-San Miguel de Allende, el Bajío y regiones costeras de Nayarit y Quintana Roo experimentan alta demanda de desarrollos que combinen paisaje, tranquilidad y buena ubicación.
Por ejemplo, BeGrand implementa su programa BeGreen en todos sus desarrollos, con recirculamiento de agua mediante plantas de tratamiento, uso de agua tratada en muebles de baño y calentamiento central con caldera en lugar de calentadores individuales.
Según Carrencedo, estos sistemas logran ahorros de 30% en consumo de agua y entre 15% y 20% en consumo de gas.
Retorno del inversionista y recuperación de ventas
Carrencedo señaló que 2025 fue "un año bueno" para el sector, con mejora gradual de ventas conforme avanzaron los meses.
"De la mano con la bajada de tasas de interés, que creo que es el factor principal, hemos visto poco a poco cómo las ventas han mejorado, sobre todo en la Ciudad de México, que estaban un poco contraídas los años anteriores", explicó.
El CEO destacó el regreso gradual de inversionistas tras la caída provocada por altas tasas de interés.
"Con tasas del 11% es muy difícil invertir. Pero ahora con la bajada de las tasas estamos viendo un gradual regreso de los inversionistas, lo cual creo que ha sido el detonante de este incremento que hemos tenido en ventas", indicó.
En el panel de instituciones financieras del encuentro de la Canadevi se expuso que los patrones de consumo, los cambios en composición familiar y las nuevas formas de habitar influyen en la demanda de vivienda hacia 2026.
ONU-Hábitat señaló que la vivienda formal es pilar para crear ciudades competitivas e inclusivas, mientras el INEGI relacionó la planeación urbana ordenada con atracción de inversión y mejor desempeño urbano.
El mercado inmobiliario mexicano ingresa a 2026 con expectativas de continuidad en la baja de tasas de interés y condiciones económicas más favorables.