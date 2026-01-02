Casas más sustentables y con menos recibos: la promesa de la vivienda en México para 2026

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) presentó sus objetivos para 2026 durante el Encuentro Nacional de Vivienda 2025, celebrado el 27 de noviembre con la participación de autoridades federales, desarrolladores y representantes de instituciones financieras.

En el evento se recordó que la meta sexenal del gobierno federal, que continuará desarrollándose en 2026, es la construcción 3.3 millones de viviendas: 1.5 millones de unidades valuadas entre 750,000 y 5 millones de pesos, y 1.8 millones adicionales bajo el Programa de Vivienda del Bienestar, con tope de 600,000 pesos.

En Ciudad de México, el organismo propone construir 20,000 viviendas bajo la Norma 26, dirigidas a población joven en zonas urbanas consolidadas.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, también manifestó la puesta en marcha estrategia federal para simplificar y digitalizar trámites.

Para ello, la Canadevi trabaja con la Agencia de Transformación Digital para automatizar ventanillas relacionadas con proyectos de vivienda.

Estas medidas buscan crear condiciones para inversiones vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico.

Expansión territorial de desarrolladoras líderes

Be Grand, una de las desarrolladoras residenciales más reconocidas del país y con cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aceleró su estrategia de diversificación geográfica durante 2025.

Nicolás Carrencedo, CEO de la empresa, explicó que la compañía expandió operaciones hacia Monterrey, Guadalajara y Puerto Vallarta, además de consolidar su presencia en España con 10 proyectos en Madrid.

"Para 2026 viene el proyecto de Monterrey en la zona de Valle Oriente y la fase 2 de nuestro proyecto en la colonia Del Valle" en Ciudad de México, señaló Carrencedo.

La desarrolladora adaptó sus productos a cada mercado: en Guadalajara incorpora terrazas más amplias y albercas descubiertas debido al clima, en Puerto Vallarta desarrolla Ocean, una marca de alto nivel frente a la playa.

La compañía también opera Vitant, marca enfocada en departamentos remodelados y reconvertidos en Monterrey y Guadalajara, con aproximadamente 50% del portafolio vendido en dos años de un total cercano a 2,000 unidades.

Para 2026, BeGrand planea lanzar nuevos proyectos en Guadalajara y Puerto Vallarta, además de continuar con desarrollos en España.