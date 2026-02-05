Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

La menor capacidad de compra de vivienda también presiona a las desarrolladoras

Durante 2025 más de la mitad de las empresas incumplió con su meta de ventas.
jue 05 febrero 2026 07:13 PM
A los mexicanos no les alcanza para comprar vivienda esto ya es un gran problema para desarrolladoras
Las desarrolladoras prevén un 2026 complejo. (Mercedes Rancaño Otero/Getty Images)

La discrepancia entre los ingresos de las personas y el incremento del precio de la vivienda ha provocado que muchos sueños de adquirir un inmueble se vean truncados. El fenómeno ha adquirido tal magnitud, que se ha convertido en un problema no solo para la población, sino también para las empresas que ofrecen estos hogares soñados.

En 2025, las desarrolladoras enfrentaron un entorno marcado por una menor capacidad de compra, al mismo tiempo que lidiaron con incrementos sostenidos en los costos de construcción, un contexto que condicionó ventas, márgenes y decisiones de inversión.

El Panorama Inmobiliario México 2026 de 4S Real Estate, que encuestó a empresas y actores del sector, identificó a la disminución del poder adquisitivo del mercado como el reto más relevante para las compañías de la industria durante 2025, por encima incluso del encarecimiento de materiales o del acceso a financiamiento.

Esta variable se tradujo, según el estudio, en un menor ritmo de colocación de vivienda y en dificultades para cumplir las metas comerciales establecidas a inicios del año.

De acuerdo con el análisis, en 2025, 65% de las desarrolladoras no alcanzó las metas de ventas planteadas al inicio del año. Entre ellas 26% alcanzó solo 10% de las ventas y 23% el 30% de lo estimado.

Esta situación obligó a que 24% de las compañías se replanteará la manera de comercializar la vivienda, modificando precios y tamaño de producto. En tanto que 12% modificaron la funcionalidad del inmueble y 12% cambiaron las amenidades.

De cara a 2026, las empresas no anticipan un alivio inmediato en los costos. La percepción del sector apunta a que los precios de materiales de construcción y los costos asociados a la obra continuarán al alza, manteniéndose como uno de los principales factores de presión para la industria.

Vivienda: crecimiento desigual por segmentos

El estudio de 4S Real Estate muestra que el comportamiento del sector vivienda será diferenciado en 2026. Mientras algunos segmentos enfrentan contracciones leves, otros concentran las expectativas de crecimiento.

En particular, el reporte señala que el impulso del sector provendrá principalmente de la vivienda social, con expectativas de crecimiento 12% más altas respecto a 2025, seguida por la económica con 3% y la media 4%, que presentan mejores perspectivas frente al año anterior.

En contraste, los segmentos residencial, residencial plus, premium y premium plus anticipan contracciones mínimas en comparación con 2025, con reducciones que van del 4% al 2%, en un contexto donde el precio final del producto se vuelve un factor determinante para la decisión de compra.

El aumento en los costos de construcción ya se reflejó en el precio de los proyectos durante 2025. De acuerdo con el reporte, los desarrolladores reportaron incrementos acumulados en el precio promedio de la vivienda en todos los segmentos, como respuesta directa al encarecimiento de materiales, insumos e inflación.

Esta dinámica profundizó la brecha entre la capacidad de compra del mercado y el valor de los nuevos desarrollos.

Un giro hacia otros tipos de desarrollo

El impacto del menor poder adquisitivo no se limita al mercado residencial. El reporte advierte que esta presión resta atractivo a ciertos giros inmobiliarios, particularmente a la vivienda de mayor precio, y modifica el interés de inversión hacia otros segmentos.

En este contexto, el sector industrial y logístico mantiene una posición relevante dentro de las expectativas de crecimiento para 2026, al colocarse entre los giros considerados más importantes por los líderes del real estate en México.

Los encuestados por 4S Real Estate calificaron con 3.7 en una escala de uno a cinco el nivel de atractivo de los el desarrollo de los nuevos proyectos de este sector, obteniendo la calificación más alta en comparación con otras tipologías como hoteles residencias de marca vivienda vertical.

Esta preferencia responde a dinámicas distintas de demanda y a una menor exposición directa a la capacidad de compra de los hogares.

Ante un mercado residencial presionado por precios y financiamiento, las empresas buscan equilibrar portafolios y mitigar riesgos mediante desarrollos con fundamentos distintos, sin que ello implique un abandono del segmento vivienda.

El futuro inmobiliario

Durante 2026 las empresas consideran que habrá incrementos de otros elementos que influirán en el sector. Como la innovación y adaptación tecnológica, los aranceles y conflictos comerciales entre países, así como el aumento del valor del suelo urbano.

A mediano plazo, los elementos que se piensa que transformarán el real estate son los cambios demográficos, las preferencias de producto /metros cuadrados funcionalidad)m y la inteligencia artificial.

