A los mexicanos no les alcanza para comprar vivienda esto ya es un gran problema para desarrolladoras

En contraste, los segmentos residencial, residencial plus, premium y premium plus anticipan contracciones mínimas en comparación con 2025, con reducciones que van del 4% al 2%, en un contexto donde el precio final del producto se vuelve un factor determinante para la decisión de compra.
El aumento en los costos de construcción ya se reflejó en el precio de los proyectos durante 2025. De acuerdo con el reporte, los desarrolladores reportaron incrementos acumulados en el precio promedio de la vivienda en todos los segmentos, como respuesta directa al encarecimiento de materiales, insumos e inflación.
Esta dinámica profundizó la brecha entre la capacidad de compra del mercado y el valor de los nuevos desarrollos.
Un giro hacia otros tipos de desarrollo
El impacto del menor poder adquisitivo no se limita al mercado residencial. El reporte advierte que esta presión resta atractivo a ciertos giros inmobiliarios, particularmente a la vivienda de mayor precio, y modifica el interés de inversión hacia otros segmentos.
En este contexto, el sector industrial y logístico mantiene una posición relevante dentro de las expectativas de crecimiento para 2026, al colocarse entre los giros considerados más importantes por los líderes del real estate en México.
Los encuestados por 4S Real Estate calificaron con 3.7 en una escala de uno a cinco el nivel de atractivo de los el desarrollo de los nuevos proyectos de este sector, obteniendo la calificación más alta en comparación con otras tipologías como hoteles residencias de marca vivienda vertical.
Esta preferencia responde a dinámicas distintas de demanda y a una menor exposición directa a la capacidad de compra de los hogares.
Ante un mercado residencial presionado por precios y financiamiento, las empresas buscan equilibrar portafolios y mitigar riesgos mediante desarrollos con fundamentos distintos, sin que ello implique un abandono del segmento vivienda.
El futuro inmobiliario
Durante 2026 las empresas consideran que habrá incrementos de otros elementos que influirán en el sector. Como la innovación y adaptación tecnológica, los aranceles y conflictos comerciales entre países, así como el aumento del valor del suelo urbano.
A mediano plazo, los elementos que se piensa que transformarán el real estate son los cambios demográficos, las preferencias de producto /metros cuadrados funcionalidad)m y la inteligencia artificial.