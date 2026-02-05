A los mexicanos no les alcanza para comprar vivienda esto ya es un gran problema para desarrolladoras

El Panorama Inmobiliario México 2026 de 4S Real Estate, que encuestó a empresas y actores del sector, identificó a la disminución del poder adquisitivo del mercado como el reto más relevante para las compañías de la industria durante 2025, por encima incluso del encarecimiento de materiales o del acceso a financiamiento.

Esta variable se tradujo, según el estudio, en un menor ritmo de colocación de vivienda y en dificultades para cumplir las metas comerciales establecidas a inicios del año.

De acuerdo con el análisis, en 2025, 65% de las desarrolladoras no alcanzó las metas de ventas planteadas al inicio del año. Entre ellas 26% alcanzó solo 10% de las ventas y 23% el 30% de lo estimado.

Esta situación obligó a que 24% de las compañías se replanteará la manera de comercializar la vivienda, modificando precios y tamaño de producto. En tanto que 12% modificaron la funcionalidad del inmueble y 12% cambiaron las amenidades.

De cara a 2026, las empresas no anticipan un alivio inmediato en los costos. La percepción del sector apunta a que los precios de materiales de construcción y los costos asociados a la obra continuarán al alza, manteniéndose como uno de los principales factores de presión para la industria.

Vivienda: crecimiento desigual por segmentos

El estudio de 4S Real Estate muestra que el comportamiento del sector vivienda será diferenciado en 2026. Mientras algunos segmentos enfrentan contracciones leves, otros concentran las expectativas de crecimiento.

En particular, el reporte señala que el impulso del sector provendrá principalmente de la vivienda social, con expectativas de crecimiento 12% más altas respecto a 2025, seguida por la económica con 3% y la media 4%, que presentan mejores perspectivas frente al año anterior.