¿Quieres comprar casa en 2026? Consejos para elegir vivienda en México y evitar que sea una mala inversión

Consejos para comprar casa en 2026

1. Evalúa tu situación financiera antes de buscar

El primer paso no es salir a ver propiedades, sino sentarse a hacer un análisis de la situación personal. Ruíz Jaquez es enfático: hay que tener tiempo y paciencia, porque se trata de un proceso que requiere cumplir etapas.

Lo inicial es una evaluación financiera honesta. Cuánto ahorro se tiene disponible, cuál sería la mensualidad que se podría pagar en caso de solicitar un crédito. Este ejercicio sirve como punto de partida para evitar frustraciones posteriores.

"Casi todo el mundo ya cuando llega al proceso de la precalificación es porque ya tiene un par de opciones a lo mejor que le interesaría adquirir, simplemente ya la precalificación te lleva a decir si puedo seguir por ese camino o tengo que redirigir", explica el especialista.

2. Obtén una precalificación crediticia

Una vez hecho el ejercicio financiero, el siguiente paso es acudir a una entidad financiera para obtener una precalificación. Este documento indica el monto de crédito al que se podría acceder y ayuda a fijar un objetivo más claro.

La precalificación abre el abanico de posibilidades en cuanto a la vivienda que se podría comprar. Funciona como una brújula que orienta la búsqueda hacia opciones reales y alcanzables, no hacia aspiraciones que quizá estén fuera del alcance económico.