¿Quieres comprar casa en 2026? Consejos para elegir vivienda en México y evitar que sea una mala inversión

3. Identifica las zonas con mayor oferta para tu objetivo
El contexto de 2026 presenta dos fenómenos relevantes. Por un lado, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial, muestran un incremento en la oferta de departamentos tipo estudio orientados a la inversión y renta.
Por otro lado, el gobierno impulsa la construcción de vivienda social en ciudades como Los Cabos, Cajeme, Tepic, algunas zonas de Nayarit, Michoacán y municipios de Hidalgo, Puebla y Morelos. Este programa busca atender el rezago que el país arrastra en este segmento.
"Con la entrada del Infonavit a este programa, pues vamos a ver que va a haber un desplazamiento importante y un crecimiento importante en el sector inmobiliario de este nivel de vivienda", apunta Ruíz Jaquez.
Para quienes buscan habitar, Mérida sigue siendo atractiva por su reputación en seguridad. Los centros turísticos de playa también captan interés, tanto de inversionistas nacionales como internacionales.
4. Busca opciones en canales confiables
Una vez definido el presupuesto y las zonas de interés, comienza la búsqueda activa del inmueble. Aquí es donde la cautela se vuelve indispensable.
Ruíz Jaquez recomienda tres vías principales. La primera es acudir a desarrolladores establecidos, aquellos que cuentan con respaldo de créditos puente con bancos. Este respaldo indica que ya pasaron por una revisión de garantías, documentos y licencias de construcción.