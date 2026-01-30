Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

¿Quieres comprar vivienda este año? Considera estas 8 claves en tu planeación

El proceso debe contemplar desde la estabilidad financiera hasta la zona de compra de vivienda.
vie 30 enero 2026 05:30 AM
¿Quieres comprar casa en 2026? Consejos para elegir vivienda en México y evitar que sea una mala inversión
Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial, muestran un incremento en la oferta de departamentos tipo estudio orientados a la inversión y renta. (AndreyPopov/Getty Images)

Adquirir una vivienda es aún una de las metas de los mexicanos, pero en 2026, el panorama inmobiliario presenta particularidades que conviene conocer antes de dar el paso.

Entre el impulso a la vivienda social en varias entidades del país y la proximidad del Mundial de Futbol, el mercado ofrece oportunidades, pero también requiere una planeación cuidadosa.

Enrique Ruíz Jaquez, director divisional de Tasvalúo, explica que los factores que mueven el sector son variados: políticos, económicos, sociales, geográficos y hasta el cambio climático influye ahora en las decisiones de inversión.

Consejos para comprar casa en 2026

1. Evalúa tu situación financiera antes de buscar

El primer paso no es salir a ver propiedades, sino sentarse a hacer un análisis de la situación personal. Ruíz Jaquez es enfático: hay que tener tiempo y paciencia, porque se trata de un proceso que requiere cumplir etapas.

Lo inicial es una evaluación financiera honesta. Cuánto ahorro se tiene disponible, cuál sería la mensualidad que se podría pagar en caso de solicitar un crédito. Este ejercicio sirve como punto de partida para evitar frustraciones posteriores.

"Casi todo el mundo ya cuando llega al proceso de la precalificación es porque ya tiene un par de opciones a lo mejor que le interesaría adquirir, simplemente ya la precalificación te lleva a decir si puedo seguir por ese camino o tengo que redirigir", explica el especialista.

2. Obtén una precalificación crediticia

Una vez hecho el ejercicio financiero, el siguiente paso es acudir a una entidad financiera para obtener una precalificación. Este documento indica el monto de crédito al que se podría acceder y ayuda a fijar un objetivo más claro.

La precalificación abre el abanico de posibilidades en cuanto a la vivienda que se podría comprar. Funciona como una brújula que orienta la búsqueda hacia opciones reales y alcanzables, no hacia aspiraciones que quizá estén fuera del alcance económico.

3. Identifica las zonas con mayor oferta para tu objetivo

El contexto de 2026 presenta dos fenómenos relevantes. Por un lado, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial, muestran un incremento en la oferta de departamentos tipo estudio orientados a la inversión y renta.

Por otro lado, el gobierno impulsa la construcción de vivienda social en ciudades como Los Cabos, Cajeme, Tepic, algunas zonas de Nayarit, Michoacán y municipios de Hidalgo, Puebla y Morelos. Este programa busca atender el rezago que el país arrastra en este segmento.

"Con la entrada del Infonavit a este programa, pues vamos a ver que va a haber un desplazamiento importante y un crecimiento importante en el sector inmobiliario de este nivel de vivienda", apunta Ruíz Jaquez.

Para quienes buscan habitar, Mérida sigue siendo atractiva por su reputación en seguridad. Los centros turísticos de playa también captan interés, tanto de inversionistas nacionales como internacionales.

4. Busca opciones en canales confiables

Una vez definido el presupuesto y las zonas de interés, comienza la búsqueda activa del inmueble. Aquí es donde la cautela se vuelve indispensable.

Ruíz Jaquez recomienda tres vías principales. La primera es acudir a desarrolladores establecidos, aquellos que cuentan con respaldo de créditos puente con bancos. Este respaldo indica que ya pasaron por una revisión de garantías, documentos y licencias de construcción.

La segunda opción son las plataformas del Infonavit, que ofrecen viviendas que ya cumplen con requisitos específicos. Esta alternativa es especialmente recomendable para quienes buscan vivienda usada.

"Un desarrollador que lleva el respaldo de que lleva por detrás un crédito puente con un banco que ya le revisaron las garantías, ya tuvo una revisión de documentos y licencias de construcción. Éste sería una opción segura", señala.

La tercera vía son las plataformas privadas en línea, aunque en este caso se requieren precauciones adicionales. Es necesario solicitar documentación mínima al vendedor para verificar la legalidad de la operación.

5. Selecciona un inmueble que se ajuste a tus necesidades

Con el presupuesto claro y las opciones identificadas, llega el momento de elegir. La recomendación es buscar un inmueble cercano a la zona de trabajo, que cumpla con las necesidades específicas del comprador y que se encuentre dentro del rango de precio autorizado por la precalificación.

Esta decisión debe tomar en cuenta no solo el precio, sino aspectos como la ubicación, el acceso a servicios, la plusvalía de la zona y, en el caso de compra para inversión, el potencial de rentabilidad.

6. Reúne y verifica la documentación necesaria

Una vez seleccionado el inmueble, comienza el proceso formal de documentación. El vendedor debe proporcionar el título de propiedad del inmueble y un certificado de libertad de gravamen, que en términos generales confirma que la vivienda no tiene adeudos de agua ni luz, ni cuenta con una hipoteca activa.

El avalúo es otro documento clave. Este respalda el valor del inmueble y también protege al comprador, pues confirma que el precio de venta es acorde al mercado.

Además, el avalúo incluye un estudio de mercado que permite conocer el valor de los inmuebles en la zona.

"El avalúo lo que va a hacer es respaldar el valor del inmueble y también a ti como persona que vas a adquirir, te va a dar un soporte de que realmente el valor que te están vendiendo el inmueble es acorde al valor del mercado", explica Ruíz Jaquez.

7. Verifica la seguridad estructural cuando sea necesario

En ciudades como la capital del país, donde los sismos son una preocupación latente, surge la duda sobre cómo verificar la seguridad estructural de un inmueble. El avalúo, aunque no es una certificación estructural, puede alertar sobre posibles problemas.

Los evaluadores son arquitectos o ingenieros con conocimientos generales en sistemas constructivos. Si detectan algún tema de incertidumbre durante la inspección, lo señalan en el documento.

"Si el evaluador detecta algún tema de incertidumbre, llega a poner esas notas en los avalúos y ahí es importante pues que quien está pidiendo pues sí revise este documento", advierte el especialista.

En caso de que el avalúo recomiende un dictamen estructural, el comprador puede acudir a un ingeniero estructurista para obtener esa certeza adicional.

También existen zonas de riesgo identificadas por protección civil que se revisan durante el avalúo. Si es necesario, se incluye una nota para informar al comprador sobre la proximidad a alguna falla geológica o zona de deslave.

8. Completa el proceso hasta la liberación del gravamen

Con los documentos reunidos, comienza el trámite del crédito. El banco cita al comprador para las firmas que formalizan el crédito, y se acude a notaría para escriturar el gravamen.

Después viene la entrega de la vivienda y el pago del crédito durante el periodo acordado, que puede ser de 10, 15 o 20 años. Sin embargo, una vez que se termina de pagar, queda una etapa final que muchas personas olvidan.

"La última parte es ya ahora sí llevar a notaría la libertad del gravamen, ahora del crédito que tú tenías, para que finalmente ya ahora sí quede la escritura de la vivienda pues a tu nombre", concluye Ruíz Jaquez.

El director divisional de Tasvalúo resume que 2026 ofrece un buen abanico de posibilidades para quien desea adquirir una vivienda, ya sea para habitar o para invertir. La recomendación final es buscar siempre a los expertos para asesorarse en cada etapa del proceso.

