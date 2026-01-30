Síguenos en nuestras redes sociales:

Estados promesa para vivir en México: precios accesibles, seguridad y desarrollo urbano

Más allá de los tradicionales mercados en CDMX, Nuevo León y Jalisco, hay estados en el Norte, Sureste y Bajío que muestran atractivo por su buen nivel de calidad de vida.
vie 30 enero 2026 07:14 AM
Los estados más baratos para comprar vivienda en México: hay casas completas desde 1.1 millones
Aguascalientes es un estado competitivo y con seguridad que tiene precios bajos en la vivienda. (Elijah-Lovkoff/Getty Images/iStockphoto)

En un país donde la búsqueda de vivienda accesible se cruza cada vez más con la necesidad de seguridad y calidad de vida, algunos estados mexicanos emergen como alternativas atractivas para quienes buscan establecerse fuera de las tradicionales metrópolis en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Entidades del norte, Bajío y Sureste se convierten en promesas para vivir, con precios más bajos y en ubicaciones que permiten desarrollar un buen nivel de calidad de vida.

Baja California Sur se posiciona como el estado más equilibrado del país de acuerdo con datos cruzados del Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de percepción de seguridad del Inegi y de incidencia delictiva de la misma institución.

Este estado ocupa el segundo lugar nacional en competitividad y registra una tasa de homicidios de 7.2 por cada 100,000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 22.60, y solo 37.4% de su población se siente insegura.

El estado destaca en el subíndice de Innovación y Economía con el mayor porcentaje de PIB turístico del país, equivalente a 13.8% de su economía. También lidera en inversión extranjera directa, con 4.68 dólares por millar de PIB en promedio de tres años.

En infraestructura ocupa la tercera posición nacional, con 294 terminales punto de venta por cada 10,000 adultos y 9,436 contratos de banca móvil por el mismo universo de población.

Yucatán representa el referente absoluto en paz y tranquilidad. La entidad reporta la tasa de homicidios más baja del país, con apenas 2.05 casos por cada 100,000 habitantes, y registra la menor incidencia delictiva con 1.67 delitos por cada mil habitantes.

En percepción de seguridad, 68% de la población adulta se siente segura, el porcentaje más alto a nivel nacional.

La entidad se ubica en la décima posición de competitividad general y destaca en el subíndice de Derecho con el segundo lugar nacional. Su PIB turístico alcanza 3.9% del total estatal, mientras que la esperanza de vida es de 75.01 años.

La apuesta del Bajío

Aguascalientes combina competitividad económica con buenos indicadores de seguridad. El estado ocupa el quinto lugar nacional en el ICE 2025 y reporta una tasa de homicidios de 7.8 por cada 100,000 habitantes.

La percepción de seguridad también es favorable: 48% de la población adulta se siente segura en su entidad.

El mercado de vivienda muestra dinamismo. Justino Moreno, director de la consultora Tinsa, detalla que la colocación de créditos creció 2.9% en la entidad, con poco más de 8,300 créditos otorgados. "En Aguascalientes, los departamentos de interés social tienen un valor promedio de 864,000 pesos y las casas un promedio de 1.7 millones de pesos", señala.

En la zona metropolitana de Aguascalientes, una casa de 84 metros cuadrados alcanza un valor de 1.6 millones de pesos. Los departamentos en la misma área promedian 900,000 pesos. "Es un mercado joven, la edad de las unidades no supera los 10 años", apunta Moreno.

aguascalientes
Los departamentos en Aguascalientes tienen un precio promedio de 900,000 pesos. (Fernando Macias Romo/Getty Images/iStockphoto)

El estado registra el segundo mayor PIB per cápita excluyendo el sector minero entre las entidades analizadas, con 284,537 pesos por habitante.

La diversificación económica alcanza 794 sectores presentes y la complejidad económica en sectores de innovación se ubica en 75.34 puntos en el índice normalizado.

Querétaro mantiene su posición como polo de desarrollo. La entidad ocupa el sexto lugar en competitividad nacional y registra 7.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Su mercado inmobiliario muestra niveles sostenidos de comercialización, de acuerdo con Tinsa.

"Apaseo el Grande, que forma parte del área conurbada con Querétaro, ha igualado los precios de la capital del estado", describe Justino Moreno. El estado reporta un PIB per cápita de 315,065 pesos y una complejidad económica en sectores de innovación de 95.98 puntos, la segunda más alta del país.

Mercados emergentes del norte

Coahuila presenta un equilibrio notable. El estado se ubica en el séptimo lugar de competitividad y lidera el subíndice de Derecho a nivel nacional. Su tasa de homicidios es de 3.7 por cada 100,000 habitantes, y 60% de la población adulta se siente segura, el tercer mejor porcentaje del país.

La entidad destaca por la menor tasa de informalidad laboral nacional, con solo 35% de la población ocupada en esta condición. El ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo alcanza 12,356 pesos mensuales. En exportación de mercancías ocupa el segundo lugar nacional, con 98% del PIB estatal.

Nayarit emerge como alternativa en el Pacífico. Aunque su competitividad general se ubica en la posición 22, la percepción de seguridad es la tercera mejor del país: 55% de la población se siente segura.

La colocación de créditos creció 7% según los datos más recientes. Justino Moreno destaca el comportamiento de Nuevo Vallarta, que registra un crecimiento de plusvalía del 16%, aunque con precios elevados. "Los valores por metro cuadrado, considerando vivienda nueva y usada, oscilan en 31,000 pesos", indica.

En Tepic, la capital del estado, las casas promedian 1.6 millones de pesos con una superficie de 92 metros cuadrados y un crecimiento anual del 2%.

Tlaxcala y el corredor Puebla

Tlaxcala representa un caso particular de conectividad y precios accesibles. La colocación de créditos creció 7% y el estado mantiene dos zonas metropolitanas importantes: la que pertenece al área de Puebla y Tlaxcala-Apizaco.

"En la zona que colinda con Puebla, el crecimiento fue del 11%", detalla Justino Moreno. La vivienda en esta área tiene un costo de 1.2 millones de pesos para 90 metros cuadrados, casi 200,000 pesos más barata que la media nacional. El valor unitario es de 14,000 pesos por metro cuadrado.

En Apizaco, el crecimiento fue más moderado, de 5.2%, pero la vivienda resulta más económica: 1.1 millones de pesos y 12,200 pesos por metro cuadrado. Los departamentos valen 591,000 pesos y las casas 1.2 millones.

tlaxcala
La infraestructura en Tlaxcala se ha desarrollado alrededor de sus naves industriales (NAILOTL/Getty Images)

La conectividad del estado es favorable. Las carreteras permiten llegar al aeropuerto de Texcoco, conectar con Puebla o dirigirse hacia Veracruz. La infraestructura alrededor de la planta de Audi en San José Chiapa es moderna, con nuevos tramos de autopista que reducen tiempos de traslado.

No obstante, la zona es conocida por sus criminalidad en las carreteras, por lo que los traslados alrededor de la entidad se perciben como inseguros.

Mercados del sureste

Campeche enfrenta desafíos en colocación de créditos, con una reducción del 4.78%. El mercado se concentra en Ciudad del Carmen y el municipio de Campeche.

En la capital estatal, el crecimiento en colocación de créditos fue de 3.9% con 878 créditos otorgados. El valor promedio de la vivienda es de 1.3 millones de pesos.

"Los departamentos están en 646,000 pesos y las casas en 1.4 millones", especifica Moreno. La entidad se ubica en la posición 19 de competitividad general y ocupa el tercer lugar en el subíndice de Derecho.

El Caribe mexicano atraviesa un periodo de ajuste. Tulum ha experimentado desaceleración vinculada al turismo y la cautela de inversionistas. "El principal comprador es el mexicano que vive en Estados Unidos, y han detenido o pensado más su decisión de compra", explica el directivo de Tinsa.

Los niveles de acabados en algunas zonas han presentado deterioro por falta de mantenimiento, lo que presiona los precios. "El producto que está saliendo tiene un precio más ajustado al mercado actual", añade.

El contexto nacional

La demanda de vivienda continúa acumulándose en México. El déficit habitacional supera los 8 millones de personas, distribuido entre necesidades de vivienda nueva, reposición y mejoramiento. "El desarrollo de proyectos no satisface la necesidad total", reconoce Moreno.

El 2025 registró una contracción en la colocación de créditos, aunque noviembre y diciembre mostraron repuntes, principalmente de Infonavit. "Estamos estimando un crecimiento del 1 al 3% para el cierre del año con los resultados finales", proyecta el directivo de Tinsa.

Los mercados tradicionales mantienen su relevancia pero con ajustes. Nuevo León lidera la colocación de créditos a nivel nacional con un crecimiento del 4.2%, concentrado en la zona metropolitana.

Jalisco presenta buen ritmo, especialmente en Guadalajara y Puerto Vallarta. La Ciudad de México sigue como principal mercado en ciertos segmentos, aunque experimentó caída en unidades vendidas durante parte del año.

Los precios en los grandes centros urbanos han moderado su escalada. Guadalajara, que registraba crecimientos superiores al 20% después de la pandemia, ahora presenta incrementos por debajo del 8%. Querétaro y Mérida mantienen niveles de comercialización, aunque sin los picos de años anteriores.

