Los estados más baratos para comprar vivienda en México: hay casas completas desde 1.1 millones

Mercados del sureste
Campeche enfrenta desafíos en colocación de créditos, con una reducción del 4.78%. El mercado se concentra en Ciudad del Carmen y el municipio de Campeche.
En la capital estatal, el crecimiento en colocación de créditos fue de 3.9% con 878 créditos otorgados. El valor promedio de la vivienda es de 1.3 millones de pesos.
"Los departamentos están en 646,000 pesos y las casas en 1.4 millones", especifica Moreno. La entidad se ubica en la posición 19 de competitividad general y ocupa el tercer lugar en el subíndice de Derecho.
El Caribe mexicano atraviesa un periodo de ajuste. Tulum ha experimentado desaceleración vinculada al turismo y la cautela de inversionistas. "El principal comprador es el mexicano que vive en Estados Unidos, y han detenido o pensado más su decisión de compra", explica el directivo de Tinsa.
Los niveles de acabados en algunas zonas han presentado deterioro por falta de mantenimiento, lo que presiona los precios. "El producto que está saliendo tiene un precio más ajustado al mercado actual", añade.
El contexto nacional
La demanda de vivienda continúa acumulándose en México. El déficit habitacional supera los 8 millones de personas, distribuido entre necesidades de vivienda nueva, reposición y mejoramiento. "El desarrollo de proyectos no satisface la necesidad total", reconoce Moreno.
El 2025 registró una contracción en la colocación de créditos, aunque noviembre y diciembre mostraron repuntes, principalmente de Infonavit. "Estamos estimando un crecimiento del 1 al 3% para el cierre del año con los resultados finales", proyecta el directivo de Tinsa.
Los mercados tradicionales mantienen su relevancia pero con ajustes. Nuevo León lidera la colocación de créditos a nivel nacional con un crecimiento del 4.2%, concentrado en la zona metropolitana.
Jalisco presenta buen ritmo, especialmente en Guadalajara y Puerto Vallarta. La Ciudad de México sigue como principal mercado en ciertos segmentos, aunque experimentó caída en unidades vendidas durante parte del año.
Los precios en los grandes centros urbanos han moderado su escalada. Guadalajara, que registraba crecimientos superiores al 20% después de la pandemia, ahora presenta incrementos por debajo del 8%. Querétaro y Mérida mantienen niveles de comercialización, aunque sin los picos de años anteriores.