Colonias en proceso de revaloración

En el sur de la ciudad, Romero de Terreros, colonia ubicada en la alcaldía Coyoacán, con niveles intermedios de percepción de inseguridad según la ENSU, mantiene un perfil marcadamente residencial.

La zona conserva calles amplias y una oferta limitada de vivienda vertical, factores que influyen en su dinámica inmobiliaria frente a otras áreas del mismo Coyoacán con mayor presión de demanda.

Sobre este tipo de colonias, Paredes apuntó que su crecimiento suele ser más gradual. “No son zonas que se detonen de golpe, sino que se van consolidando poco a poco”, dijo, al explicar que su perfil residencial incide en el ritmo del mercado.

Colonias como Pedro Romero de Terrenos crecen por su conectividad. (Roberto Michel/Getty Images)

Otro caso es Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, una demarcación con contrastes internos en percepción de seguridad. La colonia se mantiene como una opción con conectividad, servicios urbanos y precios más bajos frente a otras zonas céntricas de la ciudad, de acuerdo con el análisis de Realty Experts.

En el oriente de la capital, Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza, alcaldía con una percepción de inseguridad más variable, conserva valores de vivienda más accesibles frente a colonias del centro, aunque con diferencias marcadas entre calles y manzanas.

“Ahí se nota mucho la diferencia entre una calle y otra”, comentó Paredes al hablar de este tipo de zonas.

Por su parte, Clavería, en Azcapotzalco, se ubica en una alcaldía que presenta niveles de percepción de inseguridad por debajo de varias zonas del norte y oriente de la ciudad.

El experto de Realty Experts la identifica como una colonia que equilibra precios, ubicación y oferta urbana, sin alcanzar todavía los niveles de saturación de otras áreas consolidadas. Cuenta con precios de vivienda atractivos y buen equilibrio entre ubicación y oferta urbana. Además de contar con tiene tradicionales, pero cada vez más interés de residentes y desarrolladores.

Elegir colonia más allá del precio

Para Realty Experts, el precio no es el único determinante en la elección de vivienda. La cercanía al transporte, la posibilidad de realizar actividades cotidianas a pie y el entorno inmediato influyen en cómo una colonia se consolida.

“La seguridad es el principal atractivo que busca la población”, señaló Paredes, al explicar que una buena ubicación pierde peso cuando el entorno no genera confianza.

Por ello, el directivo recomienda observar la dinámica cotidiana antes de tomar una decisión. “Siempre recomendamos caminar la zona, recorrerla y entender cómo se vive”, dijo al referirse a los criterios que suelen considerar compradores y arrendatarios.

En un mercado donde los precios continúan presionando la oferta habitacional, estas colonias aparecen como alternativas para quienes buscan equilibrar costo, ubicación y percepción de seguridad, sin desplazarse a zonas periféricas ni asumir los valores de las áreas más consolidadas de la Ciudad de México.