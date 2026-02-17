Construir tu propia casa en México durante 2026 sale más caro: los materiales que subieron de precio

La empresa precisa que, en la Ciudad de México, ese rango suele acercarse al límite superior de esta tarifa debido a las condiciones locales de suelo, servicios y normatividad urbana.

El cálculo convive con una tendencia clara: construir vivienda es cada vez más costoso. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el costo de la construcción residencial aumentó 4.52% a nivel nacional, según el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con base en información del Inegi.

Este tipo de obra fue la que más se encareció el año pasado, con la inflación general de la industria se posicionó en 3.93%.

Un aumento que se acumula en cada etapa de la obra

El incremento no se presenta de forma uniforme ni se concentra en un solo insumo. El análisis del CEICO muestra que el aumento en la edificación residencial responde a la combinación de tres componentes que integran el costo directo de una obra: materiales, mano de obra y alquiler de maquinaria.

A nivel nacional, el precio de los materiales de construcción subió 4.28%, la mano de obra 5.98% y el alquiler de maquinaria 1.34% en el periodo analizado. La mayor presión provino del trabajo humano, un elemento que no puede diferirse sin alterar los tiempos de ejecución.

Ese comportamiento se refleja de forma distinta según la ciudad. El CEICO documenta variaciones superiores a 7% en algunas zonas del país, mientras que otras se ubicaron por debajo del promedio nacional.

La diferencia, explica el organismo, depende del sistema constructivo, del tipo de obra y de la incidencia específica de los insumos en cada región.

Los materiales que más presionan el presupuesto

El encarecimiento de construir también se explica por el comportamiento de insumos clave. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, algunos materiales registraron incrementos de dos dígitos. Los alambres y cables con aislamiento encabezaron la lista, con un aumento de 17.49%, por ejemplo.