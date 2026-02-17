Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

Autoconstruir una casa en 2026 es casi 5% más caro: esto cuesta el metro cuadrado

El valor de la edificación residencial es el más presionado en los últimos meses por la inflación de materiales y mano de obra.
mar 17 febrero 2026 01:10 PM
Construir tu propia casa en México durante 2026 sale más caro: los materiales que subieron de precio
Materiales como el alambre y tabique fueron de los que más se han encarecido. (NAILOTL/Getty Images)

Levantar una vivienda desde cero implica hoy un cálculo más fino que hace apenas un año. Para miles de familias que construyen por etapas, una práctica extendida en México, el costo ya no se define solo por el terreno o el tiempo disponible, sino por la presión acumulada de materiales, mano de obra y ajustes constantes al presupuesto.

En 2026, el costo promedio de construir una vivienda nueva en el país se ubica en un rango de entre 8,000 y 15,000 pesos por metro cuadrado, dependiendo de la zona y tipos de materiales que se decidan utilizar, de acuerdo con un análisis de Materiales San Cayetano Express.

La empresa precisa que, en la Ciudad de México, ese rango suele acercarse al límite superior de esta tarifa debido a las condiciones locales de suelo, servicios y normatividad urbana.

El cálculo convive con una tendencia clara: construir vivienda es cada vez más costoso. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el costo de la construcción residencial aumentó 4.52% a nivel nacional, según el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con base en información del Inegi.

Este tipo de obra fue la que más se encareció el año pasado, con la inflación general de la industria se posicionó en 3.93%.

inflacion-en-tipos-de-obras-de-construccion.jpg

Un aumento que se acumula en cada etapa de la obra

El incremento no se presenta de forma uniforme ni se concentra en un solo insumo. El análisis del CEICO muestra que el aumento en la edificación residencial responde a la combinación de tres componentes que integran el costo directo de una obra: materiales, mano de obra y alquiler de maquinaria.

A nivel nacional, el precio de los materiales de construcción subió 4.28%, la mano de obra 5.98% y el alquiler de maquinaria 1.34% en el periodo analizado. La mayor presión provino del trabajo humano, un elemento que no puede diferirse sin alterar los tiempos de ejecución.

Ese comportamiento se refleja de forma distinta según la ciudad. El CEICO documenta variaciones superiores a 7% en algunas zonas del país, mientras que otras se ubicaron por debajo del promedio nacional.

La diferencia, explica el organismo, depende del sistema constructivo, del tipo de obra y de la incidencia específica de los insumos en cada región.

Los materiales que más presionan el presupuesto

El encarecimiento de construir también se explica por el comportamiento de insumos clave. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, algunos materiales registraron incrementos de dos dígitos. Los alambres y cables con aislamiento encabezaron la lista, con un aumento de 17.49%, por ejemplo.

Estos insumos forman parte de las etapas estructurales y de instalaciones, por lo que su encarecimiento impacta desde la cimentación hasta los sistemas eléctricos, obligando a ajustes tempranos en los presupuestos de obra.

inflacion-en-tipos-de-obras-de-construccion (1).jpg

¿Cuánto se encareció construir cada tipo de vivienda?

Para dimensionar el efecto de la inflación de insumos en proyectos concretos, el CEICO aplicó un ejercicio de ajuste de costos sobre distintos prototipos de obra, utilizando como referencia el Índice Nacional de Precios al Productor del Inegi.

En el caso de una vivienda dúplex de 90 metros cuadrados, el costo directo de construcción aumentó 4.44% en un año. Para una vivienda económica de 40 metros cuadrados, el incremento fue de 4.34% en el mismo periodo.

“El incremento en el precio de los insumos afecta directamente los presupuestos que se tienen proyectados”, señala el análisis del CEICO, al advertir que las variaciones no siempre se reflejan de inmediato en la planeación original de obra.

El organismo precisa que estos cálculos consideran únicamente el costo directo de construcción y no incluyen terreno, proyecto, licencias, financiamiento ni otros gastos asociados.

Autoconstrucción: una práctica extendida bajo mayor presión

La autoconstrucción sigue siendo una de las principales vías de acceso a la vivienda en México. Más de 60% de las casas del país han sido construidas por sus propios dueños o con recursos familiares, muchas veces sin financiamiento formal y de manera progresiva, según el documento Del terreno a la losa de San Cayetano Express.

En este esquema, el aumento de costos no se enfrenta de una sola vez. Se manifiesta en decisiones cotidianas: detener una etapa, reducir superficie o modificar materiales planeados originalmente.

Estos procesos largos y fragmentados pueden encarecer la vivienda final por compras aisladas y desperdicios, lo que vuelve central la planeación técnica y presupuestal.

“La autoconstrucción no es un capricho, es una estrategia”, señala la empresa, al describirla como una alternativa para quienes no acceden a crédito hipotecario o cuentan con terrenos en zonas urbanas consolidadas.

Presupuestos bajo revisión constante

Tanto el CEICO como el análisis de San Cayetano coinciden en la necesidad de revisar los presupuestos con mayor frecuencia. El comportamiento de los insumos no es lineal y puede variar incluso dentro del mismo año, dependiendo del material y de la región.

“Es de vital importancia que los desarrolladores de vivienda actualicen sus presupuestos de obra”, advierte el CEICO, al señalar que no hacerlo puede traducirse en mayores costos para compensar los incrementos registrados durante la ejecución.

