En el mercado de renta, la proporción baja a 70%, una diferencia que refleja un inventario distinto al de la venta formal, con mayor presencia de vivienda antigua y ubicaciones donde el espacio es limitado, apunta Julio César Mendoza, gerente comercial de la empresa.

El mapa de los estacionamientos

La Ciudad de México se sitúa por debajo de ese promedio. La disponibilidad de inmuebles con estacionamiento ronda 74% y mantiene una tendencia a la baja. Esta cifra contrasta con otras ciudades del país, donde el automóvil conserva un peso central dentro del diseño habitacional.

En Monterrey, 94% de la oferta incluye estacionamiento, lo que refleja una dependencia estructural del automóvil. Guadalajara mantiene niveles elevados, con 88%, impulsados por desarrollos verticales recientes, especialmente en zonas como Zapopan.

En la capital, la menor disponibilidad se asocia a políticas de densificación y a esquemas de Desarrollo Orientado al Transporte que priorizan la cercanía a sistemas de movilidad pública, señala el especialista.

¿Por qué hay cada vez menos?

La reducción no es reciente. Hace una década, el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México exigía un número mínimo de cajones por metro cuadrado construido. Hoy, la normativa establece máximos. En 2016, casi 90% de los proyectos nuevos incluía estacionamiento.

Para 2026, desarrollos ubicados en corredores como Reforma o en zonas del Centro Histórico ya entregan unidades con cero cajones, lo que redujo la disponibilidad de estacionamiento en la oferta nueva en alrededor de 15% frente a la década pasada.

Construir un estacionamiento es costoso, por lo que las desarrolladoras deciden ahorrar el gasto y no trasladarlo al precio final de los inmuebles. (felixmizioznikov/Getty Images)

Menor oferta, mayor valor

El costo del estacionamiento se convirtió en uno de los factores clave detrás de este ajuste. Construirlo implica excavaciones y cimentaciones profundas que se reflejan directamente en el precio final de la vivienda.

En zonas de mayor valor, un inmueble con estacionamiento puede costar entre 12% y 18% más que uno sin él. En colonias como Del Valle o Polanco, un cajón adicional puede representar entre 250,000 y 450,000 pesos dentro del valor de la escritura, de acuerdo con Inmuebles24.