Desarrollo Inmobiliario

Los mexicanos son los compradores internacionales de inmuebles más caros en Miami

El mediano de las compra supera en más del doble al de compradores de Colombia, Argentina y Venezuela, según el reporte 2025 de Miami Realtors.
vie 27 febrero 2026 12:25 PM
El ticket promedio de inversionistas mexicanos en Miami supera los 16 millones de pesos mexicanos. (ajansen/Getty Images)

Cuando un comprador mexicano llega a Miami en busca de un inmueble, no llega a buscar cualquier propiedad. Llega con un presupuesto que, en promedio, duplica al del comprador colombiano, supera al brasileño y está muy por encima del canadiense o el venezolano.

De acuerdo con el reporte 2025 de la Miami Association of Realtors (MIAMI Realtors), el precio mediano de compra de los mexicanos en el sur de Florida fue de 934,000 dólares (16 millones de pesos a tipo de cambio del 27 de febrero), el más alto entre todos los grupos de compradores internacionales analizados.

Esa cifra contrasta con el precio mediano de los compradores brasileños, que fue de 777,400 dólares, el segundo más alto del listado.

Los colombianos, que encabezan la lista en número de transacciones, registraron un precio mediano de 583,000 dólares, mientras que los canadienses pagaron en promedio 500,000 dólares y los argentinos, 458,100 dólares. Los venezolanos cerraron el comparativo con 450,000 dólares.

Los datos muestran no solo el poder adquisitivo del comprador mexicano en Miami, sino también su perfil: busca propiedades en zonas urbanas, concentra sus compras en el condado de Miami-Dade y, en su mayoría, adquiere el inmueble con una visión de renta, vacaciones o ambas cosas.

El perfil del comprador mexicano en Miami

México representó 7% del total de compradores internacionales en el área de Miami durante el periodo agosto 2024–julio 2025, lo que lo ubicó en el tercer lugar del ranking, empatado con Brasil, por número de transacciones. Por encima solo están Colombia, con 15%, y Argentina, con 12%.

México además tiene una concentración de operaciones en Florida, que coloca a nueve de cada diez transacciones de mexicanos en su condado favorito: Miami-Dade, de acuerdo con el reporte.

Solo 5% eligió el condado de Broward y 6% el condado de Osceola. Esto contrasta con compradores de otras nacionalidades que distribuyen sus compras en un rango más amplio del estado.

En cuanto al tipo de inmueble, 63% de los mexicanos adquirió un condominio, el mismo porcentaje que los compradores brasileños, y 69% compró en una zona urbana o de ciudad central.

El reporte también señala que 81% de los compradores mexicanos adquirió la propiedad para rentarla, usarla como casa de vacaciones o ambas funciones, la segunda proporción más alta entre los países analizados, solo por debajo de Canadá con 81%.

El 70% de los compradores mexicanos residía en el extranjero al momento de la transacción, lo que el reporte clasifica como compradores Tipo A: personas que no son ciudadanas estadounidenses y cuya residencia principal está fuera del país. En cuanto a la forma de pago, 47% cerró la compra en efectivo.

Miami-Dade es el condado favorito de compradores internacionales en el Sur de Florida. (simonkr/Getty Images)

Miami-Dade, el destino por excelencia

Si bien México no es el país que más transacciones realiza en Miami, sí es el que mayor ticket promedio registra.

El condado de Miami-Dade concentra la mayor actividad de compradores internacionales en general: absorbió 73% del volumen total en dólares de compras internacionales en la región durante el periodo analizado, con 3,200 millones de dólares, 39% más que el año anterior.

En ese condado, México ocupa el cuarto lugar en participación de compradores internacionales, con 6%, por detrás de Colombia con 18%, Argentina con 13% y Brasil 9%.

En el ranking más amplio de toda el área de Miami, que incluye también los condados de Broward, Palm Beach y Martin, México y Brasil comparten el tercer puesto.

Miami, imán global de capital

Para dimensionar el peso de la actividad mexicana, conviene situar dentro del panorama más amplio.

El volumen total de compras internacionales en el área de Miami alcanzó 4,400 millones de dólares entre agosto de 2024 y julio de 2025, un aumento de 42% frente al año previo.

El número de transacciones también creció: de 4,000 a 5,300, un alza de 33%.

Los compradores internacionales representaron 15% de todas las ventas residenciales existentes en el mercado de Miami, siete veces más que el promedio nacional de Estados Unidos, que es de 2%.

El precio mediano de compra de todos los compradores internacionales en Miami fue de 558,700 dólares, por encima tanto del promedio de compradores internacionales en el resto del país, de 494,400 dólares, como del precio mediano general de Miami de 523,900 dólares.

Siete de cada diez compradores internacionales en Miami residían fuera de Estados Unidos al momento de la compra, mientras que el promedio nacional se ubica en 44%. Esto habla de un mercado donde la demanda externa, no la migratoria, jala con fuerza.

El reporte señala que 93% de los compradores internacionales adquirió su propiedad en Miami por tres razones principales: seguridad de la inversión en 35%, rentabilidad 25% y ubicación 33%.

Latinoamérica domina, Colombia encabeza

La presencia latinoamericana en el mercado inmobiliario de Miami es estructural. Colombia encabeza el listado con 15% del total de compradores internacionales, con un precio mediano de 583,000 dólares y una concentración de 59% en Miami-Dade.

Argentina sigue con 12%, precio mediano de 458,100 dólares y 65% de sus compras en ese mismo condado. Ocho de cada diez compradores argentinos residían fuera de Estados Unidos.

En Broward, el segundo condado por volumen de compras internacionales, con 785 millones de dólares y un alza anual de 34%, Colombia también lidera con 22% de las transacciones, seguida de Argentina con 15% y Canadá con 10%.

En Palm Beach, Argentina domina con 34%, y Brasil ocupa el segundo lugar con 13%.

Venezuela participa con 5% del total de compradores internacionales en Miami, con un precio mediano de 450,000 dólares.

La mitad de sus compradores residía fuera de Estados Unidos, la proporción más baja entre los países estudiados, lo que refleja una comunidad venezolana con mayor presencia ya establecida en el sur de Florida. Canadá, también con 5%, registró la proporción más alta de pagos en efectivo: 77% de sus transacciones.

El reporte también muestra que 51% de todos los compradores internacionales en Miami pagó en efectivo, frente a 47% en el promedio nacional, y que 51% eligió un condominio como tipo de propiedad, muy por encima del 15% registrado a nivel nacional.

La compra en zonas urbanas o de ciudad central fue la tendencia predominante, con 63% de las transacciones.

El valor de las propiedades promedio compradas por inversionistas internacionales en Miami supera los 500,000 dólares. (tomalu/Getty Images/iStockphoto)

¿Por qué no compran algunos?

No todos los compradores internacionales que llegan a Miami concluyen una transacción. Tres de cada cuatro agentes del área reportaron tener al menos un cliente internacional que no cerró la compra.

El principal motivo fue el costo de las cuotas de condominio, señalado por 18% de los encuestados. Le siguieron los costos de seguro y los impuestos prediales.

El clima político y las restricciones también fueron factores, con 10% de menciones, una nueva categoría incluida por primera vez en el reporte de 2025.

Otro dato relevante: 71% de los compradores internacionales consideró que los precios en Florida eran más caros que en su país de origen, según los agentes consultados. Aun así, el volumen de operaciones y el monto total de las transacciones crecieron con fuerza en el último año.

Florida, primer destino internacional por 17 años consecutivos

Florida retuvo por 17 año consecutivo el primer lugar entre los estados más demandados por compradores extranjeros en todo Estados Unidos, con 21% de las transacciones internacionales a nivel nacional, de acuerdo con datos de la National Association of Realtors (NAR) citados en el reporte. California quedó en segundo lugar con 15%, y Texas en tercero con 10%.

Dentro de Florida, el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach concentró 45% de todas las compras internacionales en el estado, según el estudio de Florida Realtors. La región superó con amplitud a Orlando-Kissimmee-Sanford 13% y a Cape Coral-Fort Myers 8%.

A escala nacional, el volumen total de compras de extranjeros en Estados Unidos alcanzó 56,000 millones de dólares en 2025, un incremento de 33% frente al año anterior, con 78,100 transacciones, 44% más que en 2024, según datos de la NAR.

