Los mexicanos son los compradores internacionales de inmuebles más caros en Miami

El condado de Miami-Dade concentra la mayor actividad de compradores internacionales en general: absorbió 73% del volumen total en dólares de compras internacionales en la región durante el periodo analizado, con 3,200 millones de dólares, 39% más que el año anterior.
En ese condado, México ocupa el cuarto lugar en participación de compradores internacionales, con 6%, por detrás de Colombia con 18%, Argentina con 13% y Brasil 9%.
En el ranking más amplio de toda el área de Miami, que incluye también los condados de Broward, Palm Beach y Martin, México y Brasil comparten el tercer puesto.
Miami, imán global de capital
Para dimensionar el peso de la actividad mexicana, conviene situar dentro del panorama más amplio.
El volumen total de compras internacionales en el área de Miami alcanzó 4,400 millones de dólares entre agosto de 2024 y julio de 2025, un aumento de 42% frente al año previo.
El número de transacciones también creció: de 4,000 a 5,300, un alza de 33%.
Los compradores internacionales representaron 15% de todas las ventas residenciales existentes en el mercado de Miami, siete veces más que el promedio nacional de Estados Unidos, que es de 2%.
El precio mediano de compra de todos los compradores internacionales en Miami fue de 558,700 dólares, por encima tanto del promedio de compradores internacionales en el resto del país, de 494,400 dólares, como del precio mediano general de Miami de 523,900 dólares.