Los mexicanos son los compradores internacionales de inmuebles más caros en Miami

México además tiene una concentración de operaciones en Florida, que coloca a nueve de cada diez transacciones de mexicanos en su condado favorito: Miami-Dade, de acuerdo con el reporte.

Solo 5% eligió el condado de Broward y 6% el condado de Osceola. Esto contrasta con compradores de otras nacionalidades que distribuyen sus compras en un rango más amplio del estado.

En cuanto al tipo de inmueble, 63% de los mexicanos adquirió un condominio, el mismo porcentaje que los compradores brasileños, y 69% compró en una zona urbana o de ciudad central.

El reporte también señala que 81% de los compradores mexicanos adquirió la propiedad para rentarla, usarla como casa de vacaciones o ambas funciones, la segunda proporción más alta entre los países analizados, solo por debajo de Canadá con 81%.

El 70% de los compradores mexicanos residía en el extranjero al momento de la transacción, lo que el reporte clasifica como compradores Tipo A: personas que no son ciudadanas estadounidenses y cuya residencia principal está fuera del país. En cuanto a la forma de pago, 47% cerró la compra en efectivo.

Miami-Dade es el condado favorito de compradores internacionales en el Sur de Florida. (simonkr/Getty Images)

Miami-Dade, el destino por excelencia

Si bien México no es el país que más transacciones realiza en Miami, sí es el que mayor ticket promedio registra.