Desarrollo Inmobiliario

En Jalisco, Campeche y Nuevo León aún se construyen viviendas de 420,000 pesos

La producción de vivienda económica está casi en extinción, con la construcción de alrededor de 500 viviendas anuales concentradas en un puñado de entidades.
mié 11 marzo 2026 03:17 PM
La vivienda económica está en extinción: estados donde aún se construyen casas por menos de 420 mil pesos
La vivienda de menos de 600,000 pesos se reduce año con año. (Oleg Shuldiakov/Getty Images)

La vivienda económica en México que se cotiza en 420,000 pesos o menos está casi en extinción. En 10 años su producción cayó 98%, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV).

Pero aún hay estados donde la construcción de este tipo de inmuebles continúa, aunque de manera limitada. En 2025 se registraron 568 viviendas en todo el país dentro de este rango de precio, el más bajo del mercado formal.

Dónde se siguen construyendo casas baratas en México

La mayor parte de la vivienda económica registrada en 2025 se concentró en pocos territorios. Jalisco encabezó la producción con 164 unidades. Le siguieron Campeche con 96 y Nuevo León con 76.

En conjunto, estos tres estados reunieron más de la mitad de las viviendas de este segmento registradas en el país durante ese año.

En el resto de las entidades la presencia es menor y aparece de forma dispersa. Algunos estados reportan apenas unas decenas de unidades y otros sólo unos cuantos registros dentro del año.

En cuanto a sus características, del total de vivienda, 375 son viviendas horizontales, es decir, casas, y el resto departamentos.

- Vivienda mayor a 80 metros cuadrados: 97
- Vivienda menor a 45 metros cuadrados: 67
- Vivienda menor a 60 metros cuadrados: 281
- Vivienda menor a 80 metros cuadrados: 123

Un segmento que se reduce con el tiempo

El registro histórico del RUV muestra cómo a mediados de la década pasada este segmento tenía un peso mayor dentro de la producción habitacional.

En 2014 se registraron más de 27,000 viviendas económicas en el país. Una década después el volumen se redujo a unos cientos de unidades al año.

El comportamiento se refleja también en los datos más recientes. Durante los primeros meses de 2026 el RUV contabiliza 164 viviendas económicas en todo el país.

Cómo se ubica dentro del mercado de vivienda

Dentro de los registros del RUV, la vivienda económica corresponde al rango de precio más bajo del mercado formal, con unidades cuyo valor no supera los 420,814 pesos.

Pero, aunque es el valor más bajo del mercado en el RUV, no es el único. En 2025 se produjo vivienda de segmentos populares que no pasa los 713,244 pesos, aunque entre más alto el precio en este espectro, más producción.

