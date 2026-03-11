Dónde se siguen construyendo casas baratas en México

La mayor parte de la vivienda económica registrada en 2025 se concentró en pocos territorios. Jalisco encabezó la producción con 164 unidades. Le siguieron Campeche con 96 y Nuevo León con 76.

En conjunto, estos tres estados reunieron más de la mitad de las viviendas de este segmento registradas en el país durante ese año.

En el resto de las entidades la presencia es menor y aparece de forma dispersa. Algunos estados reportan apenas unas decenas de unidades y otros sólo unos cuantos registros dentro del año.

En cuanto a sus características, del total de vivienda, 375 son viviendas horizontales, es decir, casas, y el resto departamentos.

- Vivienda mayor a 80 metros cuadrados: 97

- Vivienda menor a 45 metros cuadrados: 67

- Vivienda menor a 60 metros cuadrados: 281

- Vivienda menor a 80 metros cuadrados: 123

Un segmento que se reduce con el tiempo

El registro histórico del RUV muestra cómo a mediados de la década pasada este segmento tenía un peso mayor dentro de la producción habitacional.