Las Fibras reportan ocupación superior a 91%; industrial y comercial dominan

Para fondear esa expansión, la industria alcanzó en 2025 un récord en colocación de deuda, tanto bancaria como pública, que superó los 100,000 millones de pesos, mientras que la inversión total en nuevos activos rondó los 5,000 millones de dólares, según cifras de Amefibra.

El flujo de caja creció 7% por encima de la inflación, una referencia que Ávalos Carpinteyro atribuye en parte a los incrementos de renta en el segmento industrial. La escasez de espacio disponible derivó en alzas de doble dígito, aunque el comportamiento fue diferenciado por zonas.

“Como siempre digo, no toda la vaca es filete”, señaló el directivo, en referencia a la disparidad entre mercados.

Mientras ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana presentaron niveles de desocupación industrial cercanos al 10% por una sobreoferta de desarrollo especulativo, el promedio nacional se mantuvo alrededor del 5%, algo que Ávalos Carpinteyro calificó como un punto sano.

Desde la perspectiva del mercado de capitales, las Fibras se consolidaron como el emisor más recurrente de la bolsa mexicana en los últimos 15 años, con colocaciones tanto de capital como de deuda.

La transparencia y los estándares de gobierno corporativo, que ubican a los fideicomisos entre las emisoras mejor evaluadas del mercado, figuran entre los factores que los inversionistas y bancos valoran para otorgar financiamiento, dice el presidente de la asociación.