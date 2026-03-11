Las Fibras reportan ocupación superior a 91%; industrial y comercial dominan

Más allá del industrial: diversificación y nuevos vehículos
Si 2023 y 2024 marcaron la época de oro del sector industrial gracias al nearshoring, 2025 mostró señales de diversificación.
Surgieron nuevas Fibras en segmentos distintos al industrial: Agrofibra, orientada a terrenos de uso agropecuario; ParkLife, una futura Fibra para renta de vivienda y; FibraeMX, de infraestructura, que realizó una rinda de financiación de aproximadamente 6,500 millones de pesos.
Ávalos Carpinteyro subrayó que el ciclo inmobiliario de cada tipo de activo es distinto y que el sector se encuentra todavía en una etapa temprana.
“México tiene espacio para tener 20, 30 fibras más en el mercado público”, afirmó.
Uno de los catalizadores que representa mayor potencial está en el sistema de pensiones: las Afores administran más de 350,000 millones de dólares en activos, pero han invertido menos del 4% en estructurados, cuando el porcentaje autorizado para ese cajón alcanza aproximadamente el 12%.
Pero la consolidación de esta segunda ola también tiene retos. Jorge Ávalos Carpinteyro identificó tres ejes: energía, tanto generación como transmisión, disponibilidad hídrica y seguridad.
Sobre el primero, destacó una colaboración inédita entre la iniciativa privada, las asociaciones del sector y el gobierno federal, incluyendo trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía -organismo que absorbió a la Comisión Reguladora de Energía- y la Comisión Federal de Electricidad, para modificar los umbrales de autogeneración.