Vivienderas logran ventas históricas en 2025 impulsadas por hipotecas más flexibles

El efecto fue visible en los números. CADU, por ejemplo, reportó que sus escrituraciones en ese segmento crecieron 325.6% en el cuarto trimestre, comparado con el mismo periodo de 2024.

La propia empresa reconoció que parte de este salto se explica también por una base de comparación baja, el cuarto trimestre del 2024 fue débil por falta de inventario, pero el cambio en las reglas de Infonavit aportó un impulso real.

El programa de Vivienda del Bienestar del gobierno federal también aportó ingresos a algunas desarrolladoras. CADU, con operaciones en Quintana Roo, integró servicios de construcción para este programa dentro de sus resultados anuales, lo que representó 424 millones de pesos en ingresos adicionales durante 2025.

Ramírez Capó describió el programa como complementario a la oferta tradicional del sector. Señaló que está dirigido a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que no compite directamente con lo que ofrecen los desarrolladores privados.

ARA: los mejores resultados en cinco años

Consorcio ARA fue la empresa que más destacó en términos de utilidad neta durante 2025. La desarrolladora, con presencia en varios estados del país, reportó ingresos y utilidades con crecimientos de doble dígito frente al año anterior.

El cuarto trimestre (4T2025) impulsó parte de ese resultado. En ese periodo, la utilidad neta casi se duplicó, con un incremento de 93.3% frente al mismo lapso de 2024.

El principal motor del desempeño fue el segmento medio y residencial, que avanzaron a ritmos similares durante el año, mientras que el volumen de viviendas vendidas creció a un solo dígito.

El precio promedio de las viviendas de ARA se ubicó en 1,264,800 pesos.

Miguel Lozano Pardinas, director general de la División Vivienda de ARA, indicó en el reporte corporativo que los resultados representan los mejores de los últimos cinco años.

Resultados de Consorcio ARA en 2025

- Ingresos totales anuales: 8,254.7 millones de pesos. 16% más que el año anterior.

- Utilidad neta anual: 906.2 millones de pesos. 31.9% más que el año anterior.

- Ingresos del 4T2025: 2,327.3 millones de pesos. 30.5% más que el año anterior.

- Utilidad neta del 4T2025: 354.9 millones de pesos. 93.3% más que el año anterior.

- Crecimiento de ingresos del segmento medio: 29.7%.

- Crecimiento de ingresos del segmento residencial: 24.1%.

Viviendas vendidas: 6,214 unidades. 8.1% más que el año anterior.

- Precio promedio de la vivienda: 1,264,800 pesos. 6.7% más que el año anterior.