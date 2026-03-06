Vivienderas logran ventas históricas en 2025 impulsadas por hipotecas más flexibles

Las vivienderas cerraron un 2025 con resultados históricos. Ara, Cadu, Ruba y Vinte, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lograron ingresos a la alza y utilidades en crecimiento.
En conjunto, el sector mostró una tendencia de recuperación gradual, sostenida por factores que van desde la baja en las tasas de interés hasta un programa federal que cambió las reglas de acceso al crédito hipotecario para los trabajadores de menores ingresos.
La evolución se da en un contexto de crecimiento en la producción de unidades, pero limitado, que aún dista de lo construido una década atrás, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV).
“El año pasado, el 2025, fue un buen año para el sector vivienda, las empresas de Canadevi reportaron crecimientos. La demanda de vivienda sigue sólida, es una demanda fuerte, es una demanda estructural, que ahí está”, dijo Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en entrevista con Obras de Expansión.
El panorama general
En conjunto, las cuatro vivienderas que cotizan en bolsa escrituraron más viviendas en 2025 que en 2024, incrementaron sus ingresos y mejoraron sus utilidades netas. El RUV registró, al cierre 2025, un acumulado de 138,631 viviendas en producción, con Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y el Estado de México como los estados con mayor actividad.
La clase de vivienda que más peso tuvo en la producción fue la tradicional, con 51.3%% del total, seguida por el segmento medio con 26.3%. La vivienda con precios más bajos, de hasta 687,892 pesos representó 21.22% de la producción.
La cifras coinciden con los reportes de las viviendas. Mientras el sector de precios más bajos es aún un motor fuerte en la industria, el segmento medio y residencial es la nueva apuesta que les permite capitalizar.
El entorno macroeconómico jugó a favor. A pesar de que el crecimiento económico de México fue limitado, de 0.8%, la industria califica a las tasas hipotecarias como competitivas, a la inflación estuvo estable y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) registró ajustes a la baja, lo que abarató el costo del crédito puente para los desarrolladores.
Ramírez Capó apuntó que las tasas de política monetaria también incidieron en la viabilidad financiera de nuevos proyectos.
"Mientras más barato sea el costo del dinero, más proyectos son viables financieramente hablando", dijo el presidente del organismo.
El factor Infonavit: el T-100 que movió al mercado
Uno de los elementos que más mencionan las desarrolladoras en sus reportes del cuarto trimestre es el programa T-100 del Infonavit, que entró en vigor en el último tramo de 2025.
Este esquema reduce los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, lo que amplió el universo de trabajadores con posibilidad de comprar una casa nueva en el segmento de interés social.
El efecto fue visible en los números. CADU, por ejemplo, reportó que sus escrituraciones en ese segmento crecieron 325.6% en el cuarto trimestre, comparado con el mismo periodo de 2024.
La propia empresa reconoció que parte de este salto se explica también por una base de comparación baja, el cuarto trimestre del 2024 fue débil por falta de inventario, pero el cambio en las reglas de Infonavit aportó un impulso real.
El programa de Vivienda del Bienestar del gobierno federal también aportó ingresos a algunas desarrolladoras. CADU, con operaciones en Quintana Roo, integró servicios de construcción para este programa dentro de sus resultados anuales, lo que representó 424 millones de pesos en ingresos adicionales durante 2025.
Ramírez Capó describió el programa como complementario a la oferta tradicional del sector. Señaló que está dirigido a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que no compite directamente con lo que ofrecen los desarrolladores privados.
ARA: los mejores resultados en cinco años
Consorcio ARA fue la empresa que más destacó en términos de utilidad neta durante 2025. La desarrolladora, con presencia en varios estados del país, reportó ingresos y utilidades con crecimientos de doble dígito frente al año anterior.
El cuarto trimestre (4T2025) impulsó parte de ese resultado. En ese periodo, la utilidad neta casi se duplicó, con un incremento de 93.3% frente al mismo lapso de 2024.
El principal motor del desempeño fue el segmento medio y residencial, que avanzaron a ritmos similares durante el año, mientras que el volumen de viviendas vendidas creció a un solo dígito.
El precio promedio de las viviendas de ARA se ubicó en 1,264,800 pesos.
Miguel Lozano Pardinas, director general de la División Vivienda de ARA, indicó en el reporte corporativo que los resultados representan los mejores de los últimos cinco años.
Resultados de Consorcio ARA en 2025
- Ingresos totales anuales: 8,254.7 millones de pesos. 16% más que el año anterior.
- Utilidad neta anual: 906.2 millones de pesos. 31.9% más que el año anterior.
- Ingresos del 4T2025: 2,327.3 millones de pesos. 30.5% más que el año anterior.
- Utilidad neta del 4T2025: 354.9 millones de pesos. 93.3% más que el año anterior.
- Crecimiento de ingresos del segmento medio: 29.7%.
- Crecimiento de ingresos del segmento residencial: 24.1%.
Viviendas vendidas: 6,214 unidades. 8.1% más que el año anterior.
- Precio promedio de la vivienda: 1,264,800 pesos. 6.7% más que el año anterior.
RUBA: volumen y precio en equilibrio
RUBA, con operaciones concentradas principalmente en el norte del país, también reportó avances durante 2025, impulsados por un mayor volumen de viviendas escrituradas y el peso de los segmentos de mayor valor.
Durante el año, la desarrolladora escrituró 12,882 viviendas, un incremento de 21.6% frente al año anterior. El desempeño estuvo acompañado por mayores ingresos y utilidades.
En su mezcla de ventas, el segmento medio y residencial concentró la mayor parte de la rentabilidad de la empresa. Aunque representó poco más de la mitad de las unidades escrituradas, aportó la mayor proporción de los ingresos.
- Ingresos totales anuales: 20,933.9 millones de pesos. 25% más que el año anterior.
- Utilidad neta anual: 2,226.9 millones de pesos. 29.2% más que el año anterior.
- Margen neto: 10.6%. 0.3 puntos porcentuales más que el año anterior.
- Utilidad de operación: 37.8% más que el año anterior.
- Viviendas escrituradas: 12,882 unidades. 21.6% más que el año anterior.
- Precio promedio de la vivienda: 2.9% más que el año anterior.
- Participación del segmento de interés social: 45% de las unidades y 27% de los ingresos.
- Participación del segmento medio y residencial: 55% de las unidades y 73% de los ingresos.
Vinte: la vivienda más grande
Grupo Vinte cerró 2025 como la desarrolladora más grande afiliada a Canadevi, tras integrar a Javer en sus resultados durante el año. Para efectos de comparación, la empresa presentó sus cifras en formato proforma, incorporando a la viviendera en ambos periodos.
Con esa base, Vinte reportó ingresos anuales por 15,705.6 millones de pesos, un crecimiento de 10% frente al año anterior.
Vinte también completó en noviembre de 2025 la adquisición de Derex Desarrollo Residencial.
Aunque el volumen de viviendas escrituradas registró una ligera caída, el precio promedio avanzó durante el año, lo que ayudó a sostener el desempeño financiero de la compañía.
- Ingresos totales anuales: 15,705.6 millones de pesos. 10% más que el año anterior.
- Viviendas escrituradas: 15,153 unidades. 0.6% menos que el año anterior.
- Precio promedio de la vivienda: 1,025,800 pesos. 12.5% más que el año anterior.
- EBITDA: 2,773.5 millones de pesos. 9.3% más que el año anterior.
- Utilidad neta: 1,380.1 millones de pesos. 18.9% más que el año anterior.
Resultados proforma con Derex Desarrollo Residencial
- Ingresos anuales proforma: 16,194 millones de pesos.
- EBITDA proforma: 2,849.1 millones de pesos.
- Utilidad neta proforma: 1,413.3 millones de pesos.
Resultados del 4T2025
- Ingresos del trimestre: 13.2% más que el año anterior.
- Viviendas escrituradas: 4,052 unidades. 0.6% menos que el año anterior.
- Precio promedio de la vivienda: 1,127,200 pesos. 15.7% más que el año anterior.
CADU: interés social al frente, utilidad neta casi duplicada
Cadu, con operaciones principalmente en Quintana Roo, cerró 2025 con avances impulsados por el último trimestre del año y por cambios en su mezcla de vivienda.
Entre octubre y diciembre, la utilidad neta casi se duplicó, al pasar de 71 a 138 millones de pesos, en un periodo marcado por la entrada del programa T-100 de Infonavit.
Durante el trimestre, la mezcla de ventas se inclinó hacia vivienda de menor precio, lo que redujo el valor promedio de las unidades, aunque en el balance anual el precio mantuvo un crecimiento.
Pedro Vaca Elguero, director general de la compañía, señaló en su carta a inversionistas que el desempeño del cuarto trimestre permitió cumplir la guía anual de la empresa, que contemplaba un crecimiento superior a 5% en ingresos y EBITDA.
Resultados de CADU en 2025
- Precio promedio de la vivienda en el año: 1.2 millones de pesos. 11.7% más que el año anterior.
- Utilidad neta del 4T2025: 138 millones de pesos. Casi el doble que el año anterior.
- Utilidad neta del 4T2024: 71 millones de pesos.
- Precio promedio de la vivienda en el 4T2025: 1.1 millones de pesos. 34.2% menos que el año anterior.
- Programa que impulsó el volumen en el trimestre: T-100 de Infonavit.
Los retos que no desaparecieron
Pese a los resultados positivos de las empresas, el sector enfrenta limitaciones que van más allá del desempeño bursátil. Ramírez Capó señaló que los grandes desafíos de la industria están en la disponibilidad de suelo urbano apto, la infraestructura de agua y energía eléctrica, y los procesos de gestión de trámites.
Todos los sectores, todas las ramas industriales, llámese parques industriales, oficinas, hoteles, pues todos necesitan energía eléctrica y todos necesitan agua, y eso es el reto que tenemos.
Carlos Ramírez Capó, presidente de la Canadevi.
El dirigente gremial también contextualizó las cifras de producción. Aunque la industria registra crecimiento frente a años recientes, la producción total aún no se acerca a los niveles que el sector registraba hace una década.
Para 2026, Ramírez Capó estimó que podría haber hasta 600,000 viviendas en proceso en todo el país, incluyendo los distintos programas federales y la oferta privada, una cifra que, de cumplirse, sería la más alta en varios años.
"Yo veo que estamos entrando en un ciclo alcista del sector de la vivienda, donde la demanda está fuerte, ahí está y sigue, y las condiciones están dadas para comprar vivienda", afirmó Ramírez Capó.