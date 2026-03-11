Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

Sheinbaum propone una nueva reforma a la Ley de Vivienda: Infonavit podrá adquirir y rehabilitar

La propuesta se suma a dos actualizaciones a la legislación que buscan alinearse a la política de vivienda de la administración actual.
mié 11 marzo 2026 05:21 PM
vivienda-infonavit
La propuesta busca armonizar la Política Nacional de Vivienda y dar más atribuciones al Infonavit y Fovissste. (Lautaro Federico/Getty Images/iStockphoto)

Para hacer efectiva y clara la Política Nacional de Vivienda impulsada por la actual administración federal, Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de Vivienda que se suma a las modificaciones realizadas en 2024 y 2025.

El objetivo es, de acuerdo con el documento, clarificar y armonizar las configuraciones anteriores, que incluyeron, entre otros cambios, especificar que las personas tienen acceso a vivienda “adecuada”, en lugar de “digna y decorosa”, y la dotación de las capacidades de construir vivienda de organismos como el Infonavit y el Fovissste.

Es en este par de organismos en donde recaen las principales modificaciones propuestas, ya que se presenta un cambio al artículo 56 para que los organismos puedan “adquirir, rehabilitar y construir viviendas, demoler y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas”, dice el documento.

También se prevé la facultad de transmitir bienes inmuebles y unidades privativas con uso distinto a vivienda, que sean de su propiedad. “Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios”, indica el documento.

¿Qué más contiene la reforma?

- Transición al concepto de vivienda adecuada y armonización en toda la legislación.

- Incorporación de los siete elementos de vivienda adecuada: asequibilidad, disponibilidad de servicios e infraestructura, seguridad jurídica de la tenencia, ubicación, accesibilidad, adecuación cultural.

- Fortalecimiento del Infonavit y Fovissste, a través de su reconocimiento expreso como actores clave en la Política Nacional de Vivienda.

- Armonización financiera y de recursos al incluir y diferenciar los conceptos de “aportaciones” e “inversiones” como naturaleza de los fondos de vivienda.

- Actualización del término “ecotecnias” a “ecotecnias y nuevas tecnologías”.

A lo largo de la ley también se cambia el término “trabajadores” por “personas trabajadoras” para dar visibilidad a las mujeres en el ecosistema de vivienda.

