En la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, la vida cotidiana se organiza alrededor del deporte en los espacios públicos. Parques, canchas y áreas verdes concentran la actividad diaria, mientras la vivienda mantiene precios por debajo del promedio de la zona.
Con un valor de 26,600 pesos por metro cuadrado a octubre de 2025, la colonia se ubica por debajo del promedio de la alcaldía, que alcanza 28,903 pesos, de acuerdo con datos de Inmuebles24.
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Vivienda y mercado inmobiliario
La colonia muestra una oferta heterogénea. Predominan casas y edificios de baja altura, muchos construidos a mediados del siglo XX, junto con unidades habitacionales que marcan el paisaje urbano.
En precios, las diferencias dependen del tipo de inmueble. Datos de Propiedades.com ubican el valor medio de casas en 2.73 millones de pesos, mientras que Lamudi reporta 2.15 millones para departamentos.
En el mismo portal, las casas alcanzan valores promedio de 7.49 millones de pesos, lo que refleja una segmentación entre vivienda tradicional, unidades y propiedades remodeladas.
Esta condición influye en quienes buscan vivir en la colonia, como el caso de Ana Durán, quien hace tres años trabaja en la zona pero no ha logrado mudarse al lugar. “Las rentas son muy elevadas, la mínima 10,000 pesos, entonces pues no, ahí sí no me conviene”, dijo.
Movilidad e infraestructura
Aunque actualmente Ana Durán vive lejos, no quita el dedo de renglón en ir a trabajar y en algún día poder vivir en la zona. Una de las razones que para ella representan un atractivo es su conectividad.
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La estación Metro Balbuena funciona como uno de los accesos principales, junto con otras estaciones cercanas como Velódromo y metro Mixhuca.
A esto se suma la operación de la línea 2 del Trolebús que cruza la alcaldía Venustiano Carranza, además de otras opciones de transporte público que conectan con distintas zonas de la ciudad.
Desde la experiencia cotidiana, esta red facilita el acceso. “La verdad que el metrobús, el metro, el trolebús, todo conecta y es rápida la llegada aquí”, explicó Durán.
Vida barrial y espacio público
La traza urbana influye en la forma en que se vive la colonia. Avenida del Taller concentra comercio y flujo, mientras que las calles interiores mantienen un carácter habitacional con negocios locales.
La cercanía con equipamientos como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Velódromo y espacios públicos recientes refuerza el uso del espacio exterior como punto de encuentro.
De manera paralela, la convivencia vecinal se expresa en prácticas cotidianas. “Hay gente muy limpia que la verdad son vecinos que hasta barren lugares donde no les corresponde y hay vecinos muy sucios que vienen y avientan la basura”, relató Durán.
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Las tiendas de abarrotes, de regalos, salones de fiestas familiares y farmacias de vecinos todavía predominan y dan un carácter de comunidad. Aunque la realidad cambia poco a poco.
Aunque la colonia se caracteriza por ser familiar y con vecinos adultos mayores, de acuerdo con Durán, últimamente hay mucha mudanza. Ella, al atender un negocio en Avenida del Taller, ha visto pasar a distintos vecinos que no echan raíces en la zona.
Además, la presencia de población extranjera se ha vuelto visible en la colonia en los últimos años. “Sí se ve mucha gente extranjera, cubanos, venezolanos, también hay mucho chino aquí”, comentó Durán.
En tanto que la alcaldía Venustiano Carranza, la percepción de inseguridad se ubicó en 42.8% en el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, con una tendencia a la baja.
Historia y configuración urbana
Jardín Balbuena se desarrolló sobre terrenos de las antiguas haciendas de Santa Lucía y La Magdalena, vinculadas a la familia Braniff. En estos terrenos se realizó en 1910 el primer vuelo piloteado en México.
A partir de 1952, la zona se fraccionó para uso habitacional, lo que dio paso a una colonia con planeación definida. La cuadrícula de calles y la delimitación entre zonas habitacionales y comerciales siguen vigentes.
También destaca por su papel en la vivienda moderna de la ciudad. En la zona se ubican proyectos asociados a arquitectos como Mario Pani y Agustín Landa Verdugo, así como la Unidad Habitacional John F. Kennedy, construida en 1964, de acuerdo con Mexico City portal.