Vivienda y mercado inmobiliario

La colonia muestra una oferta heterogénea. Predominan casas y edificios de baja altura, muchos construidos a mediados del siglo XX, junto con unidades habitacionales que marcan el paisaje urbano.

En precios, las diferencias dependen del tipo de inmueble. Datos de Propiedades.com ubican el valor medio de casas en 2.73 millones de pesos, mientras que Lamudi reporta 2.15 millones para departamentos.

La colonia Jardín Balbuena tiene precios de vivienda menores al resto de la alcaldía Venustiano Carranza. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En el mismo portal, las casas alcanzan valores promedio de 7.49 millones de pesos, lo que refleja una segmentación entre vivienda tradicional, unidades y propiedades remodeladas.

Esta condición influye en quienes buscan vivir en la colonia, como el caso de Ana Durán, quien hace tres años trabaja en la zona pero no ha logrado mudarse al lugar. “Las rentas son muy elevadas, la mínima 10,000 pesos, entonces pues no, ahí sí no me conviene”, dijo.

Movilidad e infraestructura

Aunque actualmente Ana Durán vive lejos, no quita el dedo de renglón en ir a trabajar y en algún día poder vivir en la zona. Una de las razones que para ella representan un atractivo es su conectividad.