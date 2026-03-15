Cómo es vivir en... la colonia Del Valle, en donde la seguridad se traduce en precios altos

Alta percepción de seguridad, parques, comercios, transporte y su cercanía con el Centro de la Ciudad de México, vuelven a la colonia Del Valle una opción atractiva... para los que tienen los recursos para vivir ahí.
El dinamismo de la colonia del Valle en la Ciudad de México cambia entre los días laborales y los fines de semana. De lunes a viernes, el tránsito en avenida División del Norte es más pesado. Bicicletas pasan rumbo a oficinas y el movimiento de quienes caminan hacia el Metrobús o el Metro es constante.
Los sábados y domingos, el movimiento aparece más tarde y en direcciones distintas. Familias caminan hacia los parques, parejas pasean a sus perros y grupos de amigos se reúnen en cafeterías o restaurantes para desayunar.
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A unas cuadras del Parque Mariscal Sucre, Rosalía Lara observa este ritmo desde hace 15 años, cuando llegó de Cuautitlán, en el Estado de México, a la alcaldía Benito Juárez.
El cambio, recuerda, fue inmediato. “Uno de los elementos que más me llamó la atención fue la cercanía de las cosas. El transporte, el supermercado, los parques, todo está caminando”, cuenta.
Ese equilibrio entre vivienda, comercio y movilidad explica por qué la Del Valle se mantiene como una de las zonas más cotizadas del centro-sur de la capital.
Vivienda: precios, cambios y llegada de nuevos residentes
En el mercado inmobiliario, la colonia mantiene una demanda constante, con una oferta reducida, lo que presiona el precio.
De acuerdo con Jesús Ruíz, consultor de la plataforma de avalúos Tasvalúos, la infraestructura verde con parques emblemáticos como el Mariscal Sucre y el Parque Hundido le dan valorización. Así como sus servicios caminables y su ubicación estratégica con arterias como Eje 6, Circuito Interior e Insurgentes.
Esto provoca que en la actualidad, el valor promedio de venta de departamentos ronde los 6.4 millones de pesos, aunque desarrollos nuevos pueden superar los 9 millones, de acuerdo con datos de la consultoría Tasvalúo.
Las rentas se ubican entre 18,200 y 37,200 pesos mensuales dependiendo de la subzona dentro de la colonia.
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En 2021 y 2022 la colonia estuvo posicionada en el top 5 de los lugares más buscados para vivir en CDMX, "a través de plataformas como vivanuncios, inmuebles 24, Lamudi, RE/MAX, Mudafy, Nolab, entre otros", puntualiza Jesús Ruíz.
De acuerdo con el análisis de Tasvalúo, la demanda proviene de perfiles diversos: familias, parejas mayores que venden casas para mudarse a departamentos y personas que compran para rentar.
Su nicho ha evolucionado. "Ha pasado de ser una zona puramente familiar a atraer a jóvenes profesionales y parejas que buscan esquemas de coliving o departamentos de menores dimensiones pero con amenidades de lujo", puntualiza el especialista.
La configuración de la vivienda también cambió con el tiempo. Mientras décadas atrás predominaban casas, hoy la colonia muestra una presencia creciente de edificios residenciales.
Los departamentos de tres recámaras y dos baños son el tipo de vivienda más común en el mercado y suelen tener superficies cercanas a los 100 metros cuadrados, de acuerdo con Tasvalúo.
La disponibilidad limitada de suelo impulsa desarrollos verticales, en edificios que suelen tener entre seis y ocho niveles y amenidades "zen" y petfriendly.
La demanda y el tipo de inmuebles que se puede construir hace a la zona atractiva para las desarrolladoras, aunque compleja por el suelo escaso.
Rosalía ha observado ese cambio durante los años que lleva viviendo en la zona. Cuando llegó, las rentas ya eran altas para su presupuesto, pero logró rentar un departamento compartido a un precio menor al promedio de la zona. Con el tiempo, dice, el mercado a su alrededor se encareció.
“Cuando yo llegué las rentas andaban entre 12,000 y 15,000 pesos. Hoy es difícil encontrar algo así. Ahora las rentas ya están arriba de 20,000”, comenta.
De acuerdo con Tasvalúo, el valor en la colonia pasó de los 39,500 pesos el metro cuadrado en 2020, a 46,000 pesos tres años después.
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Un barrio entre vivienda, oficinas y comercio
La actividad diaria de la Del Valle no proviene sólo de quienes viven ahí. También llegan personas que trabajan o consumen en la zona.
Entre semana, Rosalía nota con claridad ese cambio en el ritmo del barrio. “Hay más movimiento, más gente que se traslada, hay oficinas, entonces hay mucho godín. El fin de semana sí se vuelve más familiar”, explica.
Los datos comerciales reflejan ese dinamismo. En esta colonia, los locales comerciales alcanzan rentas promedio de 29.28 dólares por metro cuadrado al mes, mientras que las oficinas se ubican en 20.33 dólares por metro cuadrado, de acuerdo con datos del marketplace inmobiliario Spot2.mx.
Algunos locales comerciales pueden superar los 55 dólares por metro cuadrado mensual en corredores con mayor flujo peatonal.
La presencia de negocios también es amplia. Entre los giros predominantes se encuentran bancos, tiendas de abarrotes, farmacias, consultorios médicos, papelerías y comercio especializado.
Movilidad y vida cotidiana
La conectividad es uno de los factores que influye en la permanencia de sus residentes.
Rosalía Lara explica que desde su vivienda puede caminar hacia varias opciones de transporte público. “Tengo acceso al Metrobús, al metro y al camión sobre División del Norte. Para moverte es muy fácil”, comenta.
La infraestructura ciclista también forma parte de su movilidad diaria. “Agarras Ecobici y puedes llegar hasta Reforma o Polanco”, señala.
Ese entorno caminable influye en la forma en que los habitantes usan la colonia: desde desplazamientos cotidianos hasta recorridos hacia parques, supermercados o cafeterías, para lo que es imprescindible sentirse seguro.
Seguridad y percepción urbana
Este es otro de los elementos que Rosalía Lara menciona como una de sus principales motivaciones para seguir en la colonia, sobre todo ya que su forma de vivir cambió y ahora reside en familia. “Puedo salir a las tres o cuatro de la mañana a sacar al perro sin problema”, relata. La iluminación de las calles, la presencia de patrullas y la respuesta de la policía influyen en esa percepción. “Las veces que hemos tenido que llamar a la patrulla llegan rápido”.
Los datos oficiales coinciden con esa percepción. En diciembre de 2025, sólo 14.8% de los habitantes de Benito Juárez consideró que vivir en su ciudad era inseguro, una de las tasas más bajas del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Un barrio que se transformó con la ciudad
La historia de la Del Valle comenzó como un fraccionamiento pensado para viviendas campestres. En 1908, propietarios de terrenos cercanos al pueblo de Mixcoac crearon una compañía para fraccionar la zona y construir residencias con jardines amplios.
La colonia se diseñó con una retícula urbana y calles de 20 metros de ancho, con banquetas y franjas destinadas a jardines.
Con el tiempo, el fraccionamiento evolucionó de suburbio a zona urbana. El desarrollo se aceleró cuando en 1919 se autorizó cambiar su carácter de fraccionamiento campestre a urbano, lo que permitió subdividir los grandes terrenos.
La construcción de avenidas como Insurgentes y la expansión de la ciudad hacia el sur integraron el barrio a la mancha urbana.
“La colonia del Valle se asienta en un territorio que, lejos de haber sido planificado en un papel en blanco, se ha escrito y borrado en múltiples ocasiones”, señala el arquitecto Carlos Rafael Salinas en un análisis sobre su evolución urbana.
De ahí, que al caminar por la colonia, se perciba orden. Avenidas grandes que cruzan paralelas y pequeñas calles con flujo peatonal en donde hay calles anchas. Camellones centrales arbolados que dan estructura a las vialidades y arroyos vehiculares que permiten dar espacio a las ciclovías.
Vivir en un barrio que cambia
Hoy, la colonia mantiene esa dinámica de transformación, aunque ligada a la gentrificación. La colonia, al estar cerca de otras zonas demandadas y encarecidas como Roma y Condesa, ha sido "salpicada" por los precios, de acuerdo con Tasvalúo, y con la llegada de personas con mayor poder adquisitivo y extranjeras.
Esto se traduce en una mezcla de tarifas (cada vez más elevadas) y negocios. Rosalía Lara observa ese proceso en su propia calle: edificios nuevos conviven con construcciones más antiguas, cafeterías, oficinas y parques que forman parte de la vida cotidiana.
A pesar de los cambios en precios y densidad, no contempla mudarse. “Me gustó tanto que aunque he cambiado de trabajo y ahora me queda más lejos, ya no me pienso mover”, dice.
Entre transporte cercano, parques, comercios y actividad constante, su experiencia refleja la forma en que muchos residentes viven este barrio del centro-sur de la Ciudad de México.