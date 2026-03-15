Cómo es vivir en... la colonia Del Valle, en donde la seguridad se traduce en precios altos

En 2021 y 2022 la colonia estuvo posicionada en el top 5 de los lugares más buscados para vivir en CDMX, "a través de plataformas como vivanuncios, inmuebles 24, Lamudi, RE/MAX, Mudafy, Nolab, entre otros", puntualiza Jesús Ruíz.

De acuerdo con el análisis de Tasvalúo, la demanda proviene de perfiles diversos: familias, parejas mayores que venden casas para mudarse a departamentos y personas que compran para rentar.

En los últimos años nuevas generaciones llegan a la colonia. (Moisés Pablo Nava)

Su nicho ha evolucionado. "Ha pasado de ser una zona puramente familiar a atraer a jóvenes profesionales y parejas que buscan esquemas de coliving o departamentos de menores dimensiones pero con amenidades de lujo", puntualiza el especialista.

La configuración de la vivienda también cambió con el tiempo. Mientras décadas atrás predominaban casas, hoy la colonia muestra una presencia creciente de edificios residenciales.

Los departamentos de tres recámaras y dos baños son el tipo de vivienda más común en el mercado y suelen tener superficies cercanas a los 100 metros cuadrados, de acuerdo con Tasvalúo.

La disponibilidad limitada de suelo impulsa desarrollos verticales, en edificios que suelen tener entre seis y ocho niveles y amenidades "zen" y petfriendly.

La demanda y el tipo de inmuebles que se puede construir hace a la zona atractiva para las desarrolladoras, aunque compleja por el suelo escaso.

La colonia Del Valle en la CDMX es conocida por su seguridad, vida familiar y precios altos. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Rosalía ha observado ese cambio durante los años que lleva viviendo en la zona. Cuando llegó, las rentas ya eran altas para su presupuesto, pero logró rentar un departamento compartido a un precio menor al promedio de la zona. Con el tiempo, dice, el mercado a su alrededor se encareció.

“Cuando yo llegué las rentas andaban entre 12,000 y 15,000 pesos. Hoy es difícil encontrar algo así. Ahora las rentas ya están arriba de 20,000”, comenta.

De acuerdo con Tasvalúo, el valor en la colonia pasó de los 39,500 pesos el metro cuadrado en 2020, a 46,000 pesos tres años después.