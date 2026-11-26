El estudio estima que en México existen 39.1 millones de viviendas particulares habitadas y que 27.3 millones son propias. De estas, 58.2% requiere alguna construcción o ampliación, una demanda que refleja los cambios necesarios para poder habitar.

Construir otro cuarto o un baño, las prioridades de los hogares

Entre las obras que los habitantes consideran necesarias para ampliar su vivienda están:

Construir un cuarto adicional con 43.8%

Levantar un baño nuevo, con 42.2%

Construcción de muros o bardas, con 26.4%

Ampliación completa, con 26.2%

Edificación de un espacio adicional dentro del terreno, con 24.8%

Las necesidades no necesariamente son excluyentes, pues una misma vivienda puede requerir varias obras al mismo tiempo. Así, el crecimiento de los hogares, la distribución de los espacios y las condiciones en las que viven sus habitantes se traducen en una demanda constante de construcción y ampliación.





El baño también necesita remodelaciones y adaptaciones

El baño no sólo figura entre los espacios que los hogares buscan construir, sino también entre los que requieren modificaciones. De las viviendas propias que reportaron necesitar mantenimiento o mejoras, 43.8% señaló la necesidad de ampliar o modificar el baño, por encima de otras obras como ampliar la cocina, con 39%, o cambiar puertas y ventanas, con 37.2%.