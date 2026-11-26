Para millones de familias en México, tener una vivienda propia no significa contar con el espacio suficiente para vivir. Construir un cuarto adicional, tener un baño o ampliar alguna parte de la casa se ha convertido en una necesidad para 14.5 millones de hogares, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Construir un cuarto extra o adaptar el baño, la urgente necesidad de 14.5 millones de hogares en México
El estudio estima que en México existen 39.1 millones de viviendas particulares habitadas y que 27.3 millones son propias. De estas, 58.2% requiere alguna construcción o ampliación, una demanda que refleja los cambios necesarios para poder habitar.
Construir otro cuarto o un baño, las prioridades de los hogares
Entre las obras que los habitantes consideran necesarias para ampliar su vivienda están:
- Construir un cuarto adicional con 43.8%
- Levantar un baño nuevo, con 42.2%
- Construcción de muros o bardas, con 26.4%
- Ampliación completa, con 26.2%
- Edificación de un espacio adicional dentro del terreno, con 24.8%
Las necesidades no necesariamente son excluyentes, pues una misma vivienda puede requerir varias obras al mismo tiempo. Así, el crecimiento de los hogares, la distribución de los espacios y las condiciones en las que viven sus habitantes se traducen en una demanda constante de construcción y ampliación.
El baño también necesita remodelaciones y adaptaciones
El baño no sólo figura entre los espacios que los hogares buscan construir, sino también entre los que requieren modificaciones. De las viviendas propias que reportaron necesitar mantenimiento o mejoras, 43.8% señaló la necesidad de ampliar o modificar el baño, por encima de otras obras como ampliar la cocina, con 39%, o cambiar puertas y ventanas, con 37.2%.
La ENVI 2026 identificó que en 17.8% de las viviendas del país se requieren adaptaciones por alguno de estos motivos, entre ellas colocar pasamanos, instalar rampas, ampliar accesos o adecuar los baños, lo que evidencia que las obras domésticas también responden a necesidades de accesibilidad.
El rezago de ampliación se concentra en el sur del país
La necesidad de construir o ampliar una vivienda también muestra diferencias entre las entidades:
- Tabasco encabeza la lista, con 79.8% de las viviendas propias que requieren alguna obra de este tipo
- Chiapas, con 79.3%
- Guerrero, con 77.9%
- Oaxaca, con 77.1%
En contraste, Jalisco registra 36.4%, Ciudad de México, 37%, y Nuevo León, 44.5%, proporciones que muestran una diferencia territorial en las necesidades reportadas por los habitantes.
En Tabasco y Chiapas, cerca de ocho de cada 10 viviendas propias requieren construcción o ampliación, mientras que en Jalisco y la capital del país la proporción es considerablemente menor.
Ampliar la vivienda implica desembolsos de más de 93 mil pesos
Durante 2025, quienes realizaron una ampliación de su vivienda desembolsaron en promedio 93,420 pesos, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
Este tipo de obra representó el mayor gasto promedio entre las modificaciones habitacionales, por encima de la rehabilitación estructural, que implicó 47,959 pesos; la remodelación, con 43,224 pesos, y el mantenimiento menor, con 12,855 pesos.