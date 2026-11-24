De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 16.9% de las viviendas habitadas reporta algún grado de incertidumbre ante la posibilidad de perder el inmueble. Aunque la mayoría de los hogares no percibe esta amenaza, el problema alcanza a millones de familias.

La encuesta distingue tres niveles de riesgo:

Poco riesgo: 8.9%

Algo de riesgo: 5.4%

Mucho riesgo: 2.6%



En conjunto, las dos últimas categorías representan 8% de las viviendas del país, una proporción que se mantuvo sin cambios respecto al 2020.

Esto significa que aunque la mayoría de los habitantes no teme perder su hogar, la percepción de algo o mucho riesgo de desalojo no ha disminuido durante los últimos 6 años.

Estados con mayor y menor riesgo de desalojo de vivienda

La incertidumbre por sufrir un desalojo presenta diferencias importantes entre entidades federativas. Al analizar las categorías de algo y mucho riesgo, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional, con 10.7% de sus viviendas en esta situación. Le siguen Baja California (10.5%) y Michoacán (9.9%).

En contraste Coahuila registra el porcentaje más bajo del país, con 4.6%. Detrás de esta entidad se suman Sonora y Querétaro con 4.8% y 5%, respectivamente.

La diferencia entre el Estado de México y Coahuila alcanza 6.1 puntos porcentuales, lo que muestra las disparidades territoriales en la percepción de seguridad habitacional.