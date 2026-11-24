En México, casi 7 millones de viviendas enfrentan algún nivel de riesgo de desalojo. La cifra equivale a una de cada seis casas o departamentos habitados en el país y revela que, para una parte de la población, tener un lugar donde vivir no necesariamente significa contar con la certeza de poder permanecer en él.
Una de cada seis viviendas en México enfrenta riesgo de desalojo
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 16.9% de las viviendas habitadas reporta algún grado de incertidumbre ante la posibilidad de perder el inmueble. Aunque la mayoría de los hogares no percibe esta amenaza, el problema alcanza a millones de familias.
La encuesta distingue tres niveles de riesgo:
- Poco riesgo: 8.9%
- Algo de riesgo: 5.4%
- Mucho riesgo: 2.6%
En conjunto, las dos últimas categorías representan 8% de las viviendas del país, una proporción que se mantuvo sin cambios respecto al 2020.
Esto significa que aunque la mayoría de los habitantes no teme perder su hogar, la percepción de algo o mucho riesgo de desalojo no ha disminuido durante los últimos 6 años.
Estados con mayor y menor riesgo de desalojo de vivienda
La incertidumbre por sufrir un desalojo presenta diferencias importantes entre entidades federativas. Al analizar las categorías de algo y mucho riesgo, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional, con 10.7% de sus viviendas en esta situación. Le siguen Baja California (10.5%) y Michoacán (9.9%).
En contraste Coahuila registra el porcentaje más bajo del país, con 4.6%. Detrás de esta entidad se suman Sonora y Querétaro con 4.8% y 5%, respectivamente.
La diferencia entre el Estado de México y Coahuila alcanza 6.1 puntos porcentuales, lo que muestra las disparidades territoriales en la percepción de seguridad habitacional.
Viviendas con riesgo de desalojo
Entidades con el mayor y menor porcentaje de riesgo
10.7%
10.5%
9.9%
9.4%
9.3%
8.0%
5.9%
5.0%
5.0%
4.8%
4.6%
José Arturo Blancas Espejo, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, remarcó que la información de la ENVI 2026 debe ser clave para el diseño, la focalización y evaluación de las políticas públicas que atiendan las necesidades habitacionales del país.
“La Encuesta permite identificar las necesidades de vivienda nueva, pero también en dónde hacen falta otro tipo de acciones. Una vivienda es mucho más que el espacio físico, es el lugar donde transcurre buena parte de nuestra vida cotidiana, donde las personas construyen su patrimonio”, comentó.
Se triplican las viviendas intestadas y en litigio
El riesgo de desalojo se suma a la falta de certeza jurídica sobre la propiedad, uno de los retos del país en materia habitacional. Según la ENVI 2026, el volumen de viviendas intestadas o en litigio se multiplicó por más de 3 en los últimos seis años.
La falta de seguridad en la tenencia de una vivienda puede aumentar la vulnerabilidad de sus habitantes ante un posible desalojo, especialmente cuando no existen documentos que acrediten la propiedad o acuerdos formales que respalden su ocupación en renta , por ejemplo.
En la categoría de tipo de tenencia, el parque habitacional en esta situación pasó de representar 0.9% del total en 2020 a 3.1% en 2026.
Por otro lado, las casas y departamentos en alquiler reportaron un alto nivel de incertidumbre ante un desalojo, con 4.5%.
Cabe destacar que en 2026, el parque inmobiliario del país llegó a 39.1 millones de viviendas habitadas.
El desalojo y la falta de certeza inmobiliaria han sido una constante a lo largo de los últimos años en México, un país en el que, según el INEGI, 20.6 millones de personas de 15 años y más tienen necesidad de comprar, rentar o construir un hogar.