Cómo es vivir en... Centro de la CDMX, entre la vorágine del comercio y turismo

El inmueble, como muchos en la zona, había sido bodega y acababa de ser acondicionado para vivienda. “Nos tocó estrenarlo, tenía acabados nuevos y portero en la entrada”, recuerda. En él habitaban personas de manera estable, turistas que usaban departamentos como Airbnb y empresas que ocupaban un espacio de oficinas.

Aunque su estadía fue corta, de un año y medio, le dejó un buen sabor de boca. Y una experiencia única que pocas personas pueden repetir en esta zona de la ciudad.

Un espacio que concentra actividad económica

En la actualidad, la zona centro de la ciudad ve nublada su habitabilidad por el turismo y comercio, éste último su principal motor y bastión urbano, aunque el sector residencial busca tener un papel cada vez más grande.

El Centro Histórico alberga casi 44,000 unidades económicas registradas, que representan 10% del total de los comercios de toda la ciudad.

En tan solo 10 kilómetros cuadrados existe una concentración de actividad comercial formal 15 veces mayor que en los 1,450 kilómetros cuadrados del resto de la urbe, según datos del Plan de Manejo del Centro Histórico.

En los corredores más transitados, como Madero, 16 de Septiembre o 5 de Mayo, los locales de planta baja alcanzan rentas comparables a las de zonas premium como Reforma o Polanco, de acuerdo con la plataforma inmobiliaria Spot2.mx.

El principal motor del Centro de la CDMX es el comercio. (Foto: Obras)

A pocas calles de distancia, los precios se reducen drásticamente, lo que hace que el Centro se comporte como un “mercado de cuadras”, donde la esquina o la visibilidad definen el valor de un espacio. Los rangos van de 550 a 1,200 pesos por metro cuadrado en retail, de 250 a 650 pesos en vivienda y de 200 a 400 en oficinas.

La diversidad es amplia: desde stands de dos a 30 metros cuadrados en mercados hasta locales de cientos de metros en calles principales.

La demanda más alta está en los espacios pequeños y medianos con visibilidad y permisos para giros específicos, como restaurantes con venta de alcohol, donde atributos como la doble altura o una esquina amplia multiplican el precio.

El inventario de oficinas refleja otra cara. La mayoría de los edificios carece de certificaciones y amenidades modernas, lo que mantiene valores bajos frente a Polanco o Santa Fe. Sin embargo, dice Spot2.mx, esa condición también abre la posibilidad de reconversión hacia usos mixtos: vivienda en renta, hoteles, coworkings o servicios turísticos.

En el Centro también se concentran manifestaciones y eventos de entretenimiento. (Manuel Velasquez/Getty Images)

Esta escenografía hace que la población flotante se potencialice, con calles abarrotadas durante el día, pero desiertas en la noche.

Diariamente laboran cerca de 170,000 empleados en esta zona, aunque se estima que solo una minoría vive dentro del polígono.

Esta concentración genera un valor agregado anual cercano a 80,000 millones de pesos, lo que hace a la zona el espacio público más visitado de la ciudad.

Pero esta concentración se ve también en la cultura, lo que hace que la zona, además de comercial, tenga una vocación turística.

En la colonia se encuentran 67 museos de los 187 distribuidos en toda la capital, de acuerdo con la Secretaría de Cultura; cuenta con 1,500 edificios, de los cuales la mayoría son históricos, lo que le dio una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1987.