Mitos y realidades de la gentrificación: el fenómeno que transforma las ciudades

La llegada de nómadas digitales ha intensificado esta tendencia en la Ciudad de México. En zonas como Condesa, Hipódromo Condesa y Roma Norte, los precios de renta oscilan entre 25,000 y 30,000 pesos mensuales, mientras que el salario promedio de los capitalinos se encuentra en 6,100 pesos, de acuerdo a la Secretaría de Economía.

Incluso, en otras zonas menos atractivas, pero cercanas, las rentas han incrementado. En colonias como Doctores crecieron de 7,300 a 17,600 pesos entre octubre de 2022 y febrero de 2023, según datos de Propiedades.com.

El mito de la mejora económica

Una de las principales justificaciones para promover la gentrificación es la promesa de desarrollo económico local. Esta narrativa se sustenta en tres argumentos principales: la generación de empleos, el aumento en la actividad comercial y la mejora en la recaudación fiscal. Sin embargo, la realidad resulta más compleja.

La llegada de nuevos negocios y servicios orientados a residentes de mayor poder adquisitivo no necesariamente beneficia a la población original. "Aunque podríamos pensar que se generan más empleos en cuanto a servicios, no es en ningún sentido benéfico que no empiece a haber población o que se desplace población de una zona de la ciudad", explica Nieto.

Tampoco es del todo cierto que la población original se ve beneficiada por el aumento de precio de sus propiedades, ya que, como en el resto del país, en la Ciudad de México gran parte de la población renta.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en la capital del país 26.9% de la población vivía en un inmueble rentado y 17.2% en uno prestado. Es decir, 44.1% no poseía un inmueble propio.

"Si estamos hablando que la zona central está en su mayoría ocupada por población flotante, quiere decir que realmente no hay personas que vivan ahí y por ende todos los servicios están desaprovechados", señala el académico.

El tejido comercial tradicional sufre modificaciones significativas. En la Ciudad de México, el fenómeno se observa en alcaldías como Cuauhtémoc, donde los negocios locales enfrentan presión por el incremento en las rentas comerciales.

A mayo de 2024, la demarcación tuvo el quinto valor más alto en local comercial a pie de calle, tomando en cuenta la toda la Zona Metropolitana del Valle de México, con un valor por metro cuadrado de 369 pesos. En casas con uso de suelo comercial, ocupó la posición número uno con 719 pesos, de acuerdo a la consultora inmobiliaria Datoz.