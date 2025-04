Hacia un mercado más seguro

Las estafas inmobiliarias son un problema real y creciente. No podemos seguir ignorándolo ni normalizándolo. Se necesita un cambio urgente, tanto en la regulación del sector como en la mentalidad de los compradores.

Es hora de asumir un rol más crítico y responsable. Cada comprador debe ser más consciente, estar más informado y más atento a las señales de alerta. Y las autoridades y plataformas deben hacer su parte para evitar que los fraudes sigan ocurriendo con total impunidad.

Al final del día, comprar una casa no es solo una inversión financiera; es la construcción de un hogar, un sueño de estabilidad y futuro. Por eso, garantizar un proceso transparente y seguro no solo protege a los compradores, sino que fortalece el mercado inmobiliario y devuelve la confianza en un sector que debería inspirar ilusión, no temor.



Nota del editor: Fátima Herrera es Product Manager de Klibu. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

