No hay edificios exitosos en un planeta colapsado

Es importante entender que la solución vendrá de acciones medibles, la reconversión de edificios existentes para hacerlos más eficientes, por ejemplo, tiene un potencial enorme para reducir la huella ambiental de nuestras ciudades. Impulsar prácticas de sustentabilidad y aplicarlas de manera adecuada, no es un costo, es una inversión que protege el valor de los activos y de nuestro entorno. Porque si algo está claro, es que no se puede hablar de rentabilidad si no hay resiliencia ambiental.

Construir hoy es una declaración de futuro que exige más que buenos acabados: necesita visión, compromiso y una responsabilidad ambiental que no se negocia. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, toca preguntarnos si lo que estamos construyendo hoy será parte de la solución... o del problema.

Nota del editor: Arturo Bañuelos es Director de Proyectos y Desarrollos de JLL México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.