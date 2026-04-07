Los trenes en México vuelven a ocupar un papel prioritario no solo en la agenda de infraestructura de México, sino también en sus finanzas. En los PreCriterios de la Secretaría de Hacienda 2027, el gobierno federal mantiene a los proyectos ferroviarios prácticamente sin variaciones, a pesar de anticiparse un ajuste al gasto público del siguiente año.
Aunque el documento no presenta obras nuevas de este ramo, las comenzadas durante 2025 y 2026 aparecen como parte de los programas que el gobierno busca preservar dentro del Plan México.