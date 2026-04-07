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Infraestructura

Trenes, una de las prioridades para Hacienda en 2027

En los PreCriterios económicos se establece que los proyectos ferroviarios seguirán con asignación de recursos el próximo año, con un monto “deseable” de 150,216 millones de pesos.
mar 07 abril 2026 03:23 PM
tren maya
Proyectos como el Tren Maya no tendrán modificaciones en su inversión en 2027, a pesar de proyectarse un menor gasto público. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Los trenes en México vuelven a ocupar un papel prioritario no solo en la agenda de infraestructura de México, sino también en sus finanzas. En los PreCriterios de la Secretaría de Hacienda 2027, el gobierno federal mantiene a los proyectos ferroviarios prácticamente sin variaciones, a pesar de anticiparse un ajuste al gasto público del siguiente año.

Aunque el documento no presenta obras nuevas de este ramo, las comenzadas durante 2025 y 2026 aparecen como parte de los programas que el gobierno busca preservar dentro del Plan México.

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En términos presupuestarios, se trata de una de las bolsas más relevantes. Para 2026 se aprobaron 145,331 millones de pesos y para 2027 se proyecta un monto “deseable” de 150,216 millones.

“El gasto en inversión física continuará orientado a proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico”, detalla Hacienda.

La señal llega en un contexto de contención al gasto. Hacienda anticipa una reducción del presupuesto programable para 2027, pero precisa que el ajuste se realizará sin afectar proyectos prioritarios, lo que incluye los trenes.

Los trenes prioritarios en 2027

De acuerdo con los PreCriterios, los proyectos ferroviarios de pasajeros y carga que tendrán continuidad el próximo año son los que recibieron recursos en el Prespuesto de Egresos 2026.

En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa ferroviario agrupa obras que buscan conectar el centro y norte del país.

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Entre ellas están el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del Tren Suburbano hacia el AIFA, aunque estos proyectos están previstos para concluirse este año.

Además se contemplan los sistemas ferroviarios que conectan al aeropuerto con Pachuca, a la Ciudad de México con Querétaro, a Querétaro con Irapuato y a Saltillo con Nuevo Laredo.

En conjunto, estas obras forman parte del programa K019, con 45,337 millones de pesos asignados en 2026 .

Pero la red ferroviaria no se construye desde una sola dependencia.

En Defensa Nacional, el presupuesto mantiene recursos para el Tren Maya , integrado en el mismo programa de infraestructura ferroviaria y con 29,999 millones de pesos asignados en 2026.

En los PreCriterios, este proyecto se menciona como parte de las inversiones que han impulsado el sector transporte. Hacienda señala que el avance de obras como el Tren Maya forman parte del esfuerzo reciente para fortalecer la conectividad y el desarrollo regional.

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Además, su operación se plasma también como prioritaria, con una proyección deseable de 769.1 millones de pesos frente a 744.1 millones programados en 2026.

La Secretaría de Marina concentra proyectos ferroviarios vinculados al sur-sureste y al sistema portuario. En su cartera aparecen la rehabilitación de la Línea K y la Línea FA, así como la ampliación de la capacidad ferroviaria en el puerto de Coatzacoalcos, piezas que forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Para ese mismo programa ferroviario, la Marina asignó 22,929 millones de pesos en 2026.

En los PreCriterios, Hacienda también vincula este tipo de proyectos con la estrategia de desarrollo regional. La referencia al Corredor Interoceánico aparece en el contexto de obras que buscan fortalecer las capacidades logísticas del país y detonar la actividad económica en el sur-sureste.

construcción del tren del norte
El Tren del Norte que va de Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo está incluido en los proyectos prioritarios. (Foto: SICT)

El ajuste al gasto

El peso de esta estrategia se refleja en la inversión reciente. Hacienda reporta que en 2025 el 22.3% de la inversión física del gobierno se destinó al sector de infraestructura, comunicaciones y transporte, con un crecimiento real anual de 89.2%.

Ese antecedente, mencionado en los PreCriterios, justifica la decisión del gobierno federal de mantener el gasto en infraestructura estratégica como uno de los tres ejes del gobierno, junto al fortalecimiento de ingreso de los hogares y la responsabilidad fiscal.

“Por su parte, la inversión en infraestructura continuará desempeñando un papel central en la estrategia de crecimiento. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 permitirán acelerar proyectos prioritarios en transporte, energía, puertos, agua y salud, con impactos positivos sobre la productividad, la integración territorial y la competitividad regional", se expone en el documento.

Dentro de este marco se desarrollará el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Hacienda señala que este plan contempla inversiones que podrían alcanzar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, con participación pública y privada.

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Infraestructura general Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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