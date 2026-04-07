En términos presupuestarios, se trata de una de las bolsas más relevantes. Para 2026 se aprobaron 145,331 millones de pesos y para 2027 se proyecta un monto “deseable” de 150,216 millones.

“El gasto en inversión física continuará orientado a proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico”, detalla Hacienda.

La señal llega en un contexto de contención al gasto. Hacienda anticipa una reducción del presupuesto programable para 2027, pero precisa que el ajuste se realizará sin afectar proyectos prioritarios, lo que incluye los trenes.

Los trenes prioritarios en 2027

De acuerdo con los PreCriterios, los proyectos ferroviarios de pasajeros y carga que tendrán continuidad el próximo año son los que recibieron recursos en el Prespuesto de Egresos 2026.

En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa ferroviario agrupa obras que buscan conectar el centro y norte del país.