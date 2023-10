La visión de Martha Thorne: Arquitectura con propósito y significado

Ahora que se encuentra en los Obel Awards, ¿cuál considera que es el papel del diseño en la transformación positiva del planeta?

- Yo me he sumado al Obel porque es un premio que mira al futuro. Entonces, el Pritzker es un gran premio, pero mira la obra ya construida por arquitectos y premia una persona o personas. El Obel marca un tema, por ejemplo, este año es adaptación y buscan proyectos ejemplares que pueden servir como inspiración o pueden ser adaptados a muchos sitios para hacer un cambio para el futuro.

Entonces, aunque el autor o el estudio son importantes, lo es más el proyecto y cómo ese proyecto puede ser adaptado, utilizado como inspiración para otra gente, para el futuro.

Y en este momento en mi carrera yo creo que hay tanto que hacer respecto a las ciudades, respecto a la emergencia del cambio climático, las ideas que tiene el mundo de la arquitectura y diseño para afrontar eso, van a ser ideas que toman riesgo, que no siempre son perfectas, y desde luego lo que se hace en una ciudad se tiene que adaptar y cambiar para otra, pero si no empezamos a mirar hacia el futuro e intentar después diremos que no tenemos nada más que hacer.

¿Cuál es su opinión acerca de los proyectos de esta edición?

- En esta edición he descubierto que todos los proyectos son muy interesantes. Yo creo que no se puede decir es el mejor proyecto del mundo para esto o el otro, pero creo que el propósito es un proyecto que realmente puede efectuar un cambio. Estos proyectos que participan demuestran que el cambio es positivo y puede ser como el año pasado, cuando dos jóvenes investigadores ganaron, o el año anterior un científico, Carlos Moreno, o este año un paisajista con su estudio.

Y este es el mensaje en que quiero trabajar en esos proyectos que contribuyen para el futuro, eso me inspira muchísimo y me da mucha energía colaborar con ellos.

¿Qué opina de la arquitectura mexicana?

- Desde hace varios años he sostenido que México es un país que irradia energía, calidad e innovación en el campo de la arquitectura y aunque mi conocimiento sobre él es limitado, puedo afirmar con seguridad que en México se encuentran numerosos arquitectos a quienes admiro profundamente.

Considero que las dificultades que enfrenta México son compartidas por muchos otros países en constante desarrollo. En la actualidad, México se halla en un momento de introspección, tratando de comprender su historia y transformarla, mientras se esfuerza por integrar a una sociedad en un contexto global en el que la política a menudo fomenta divisiones. Además, se plantean desafíos relacionados con la sostenibilidad, la urbanización y la creación de nuevas tipologías de viviendas y oficinas. Estos desafíos no deben recaer únicamente en el ámbito político, sino que requieren la participación activa del sector privado y el sector económico.

Es indiscutible que existen ideas brillantes por parte de arquitectos, así como clientes visionarios que desean llevar a cabo proyectos significativos. Sin embargo, alinear todos estos sectores no es una tarea sencilla, y esto es válido no sólo en México, sino en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, en una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de México, los problemas característicos a una gran urbe, con su extensión geográfica, su legado histórico y la urgencia de tomar decisiones rápidas, se vuelven aún más complejos. Además, la situación económica no siempre favorece a todos, lo que complica aún más la situación.

Dicho esto, es innegable la calidad de la arquitectura en México, con arquitectos con décadas de experiencia en su haber. Considero que es fundamental prestar atención a lo que está sucediendo en este país, ya que están emergiendo proyectos de alta calidad para el futuro.

¿Qué opina de los nuevos talentos jóvenes que traen otras ideas para la arquitectura?

- Considero que México ha tenido un desempeño superior en comparación con otros lugares al brindar oportunidades a la generación más joven. Esto representa un valor inmenso, ya que estas nuevas mentes traen consigo ideas frescas y creativas.

Otra cuestión fundamental es la búsqueda de su propio camino, en lugar de imitar a Estados Unidos, Europa u otros lugares. Es importante aprender de esos contextos, pero al mismo tiempo es crucial desarrollar una voz única y auténtica aquí en México. Los jóvenes talentos están más conectados con las necesidades actuales y cuentan con una energía envidiable. En mi opinión, es esencial que modifiquen su enfoque; en lugar de aspirar a la fama o buscar ganar un premio Pritzker, deberían canalizar su pasión hacia el mejoramiento de su comunidad y ciudad, con el objetivo de hacerlas más habitables para sus vecinos, familias y colegas. Creo firmemente que este enfoque conducirá al éxito.