Obra del mes: Oficinas cueva de Javier Senosiain

A primera vista parece un lugar fantástico. Se podría tratar de una gruta natural, pero las sillas de oficina, los escritorios que nacen del cielo y el techo, así como las ventanas en el perímetro del lugar, levantan sospechas.

Aun así, es difícil adivinar si se trata de la escena de alguna película de ciencia ficción, si se talló la piedra para que funcione como mobiliario de oficina y se construyó un edificio alrededor, o si se llevaron rocas al interior de un rascacielos de cristal para construir una caverna.

La realidad es que la arquitectura orgánica del despacho de Javier Senosiain llegó a uno de los lugares en los que menos se percibe la constitución natural de los espacios: el interior de las oficinas.

“Partimos de que vemos muchas ventajas a estos espacios curvos, ya que creemos que son los que más abrigan más humanos, pues creo que son los más adaptados a nosotros y los menos aburridos”, dice en entrevista el arquitecto Javier Senosiain.

El proyecto fue pensado para ser casa de las labores de la firma, pero también fungió como experimento y obra de fogueo de la arquitecta Julieta Badillo, quien tomó el plan en sus manos solo un año después de comenzar a trabajar en el despacho.

La cueva fue creada totalmente de madera. (Tanya_Navarro)

El origen: una servilleta

Desde la década de los 70, las oficinas del despacho de arquitectura se ubicaban en la colonia Irrigación de la Ciudad de México, por lo que para Javier Senosiain era necesario hacer un cambio. Éste comenzó en una cena de Navidad y con una servilleta en la mano.

“Era mi primer año y Javier me mandó a llamar. Me pidió que me sentara junto a él, tomó una servilleta y empezó a rayar. ‘Quiero esto’, me dijo, y me dio una dirección. Yo, sin saber nada, fui al día siguiente y resultó que era una oficina vacía. Un cascarón. Quería que hiciera un proyecto para que nos mudáramos”, cuenta la arquitecta a cargo.

Así fue como dio inicio su primer proyecto en el despacho y el más grande hasta el momento. Después de hacer un levantamiento del lugar y de modificar aquél rayón para convertirlo en un diseño de oficina eficiente, se decidió que aquella cueva sería no de roca, sino de madera. Fue entonces cuando los retos comenzaron a aparecer.

“En ese momento yo no sabía mucho sobre madera. Lo básico que te enseñan en la carrera. Así que empecé a cotizar con empresas, pero la más barata era de 16 millones de pesos y de ahí las demás eran hasta de 90 millones, precios excesivos, así que me fui a obra a capacitarme con carpinteros”, explica Badillo.

Se eligió usar madera de piso a techo por su flexibilidad. (Foto: Cortesía)

Así pasó de tener poco conocimiento en el tema a convertirse en una experta. Aprendió de herramientas, tipos de maderas, resistencias, cortes y ensambles. De las lecciones pudo hacer una muestra que tardó ocho meses en realizar. “Fue un pedacito de obra. Medio cascarón, sólo medio círculo”, explica, haciendo énfasis en lo complejo de modelar el proyecto.

Pero a partir de ahí se lograron identificar deficiencias, mecanismos para doblar la madera y oportunidades de mejora, además de maneras de hacer que la apariencia fuera más estética. Después, con la aprobación y retroalimentación de Senosiain, dio inicio la obra hace tres años.