Tokyo Toilet Project, los baños que inspiraron una película nominada al Oscar

Del director alemán Wim Wenders, nominada a la mejor producción extranjera en los Oscar 2024, narra algunos días en la vida de Hariyama (interpretado por el actor Koji Yakusho), una persona que vive feliz bajo la filosofía “la próxima vez será la próxima vez. Ahora es ahora” y quien se dedica a limpiar los baños del Tokyo Toilet Project, la iniciativa que renovó el espacio público de Shibuya.

¿Qué es el Tokyo Toilet Project?

En 2018, como parte de la preparación para los juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que finalmente se pospusieron un año), la Fundación Nippon reunió a 16 de los arquitectos y diseñadores más brillantes de ese país para demoler la visión de que los retretes públicos son sitios “oscuros, sucios y aterradores”.

Con este proyecto se reimaginó la idea de los baños para pasar de un lugar que la gente evitaba a un espacio que quisieran visitar. Entre los creadores de estos 17 baños se encuentran Tadao Ando y Shigeru Ban, ganadores del premio Pritzker 1995 y 2014, respectivamente, así como el diseñador del museo V&A Dundee, Kengo Kuma.

Yamada Akiko, coordinador del Tokyo Toilet Project, señaló tras la inauguración que la iniciativa no fue concebida sólo desde una visión para embellecer el espacio público, sino también para hacerlo accesible para todas las personas que visitaran Tokio sin importar su género, edad o si viven con alguna discapacidad, con el objetivo abrazar la diversidad.

Para Wenders, estos baños hablan de diferentes aspectos de la cultura japonesa. Por un lado, retratan el sentimiento de “servicio” y “bien común de la población”, así como el alto nivel de esteticismo que impregnan a la arquitectura, comentó durante la promoción de su película.

“La pura belleza arquitectónica de estos lugares sanitarios públicos me sorprendió. Me sorprendió cómo los retretes pueden ser parte de la cultura cotidiana, no sólo de una necesidad casi vergonzosa”, dijo en una entrevista.

Jingumae de NIGO busca hacer sentir a los usuarios que están en una buena casa antigua que se mantuvo estática en el tiempo. (Foto: tokyiotoilet.jp)

Komorebi, un concepto sobre la vida que llega a la arquitectura

Como parte de la inspiración de la película, Wenders y el coguionista, Takuma Takasaki, usaron el concepto komorebi como parte central de la trama, el cual se refiere al juego de luces y sombras a través de las hojas de un árbol en donde cada momento es considerado precioso y único.

Esta idea también se transmite a través de los exponentes de la arquitectura japonesa moderna. Una de las frases más célebres de Tadao Ando resalta que la arquitectura no debe hablar demasiado, “debe permanecer en silencio y dejar que la naturaleza se disfrace de luz solar y viento”.

Sasazuka Greenweay de Junko Kobayashi está creado por tubos de acero de diferentes diámetros. (Foto: tokyotoilet.jp)

Por otra parte, la arquitecta española, Marcela Aragüez, destacó en entrevista que la arquitectura de Japón tiene una particular sensibilidad de entender el espacio y su modulación.

En el caso del Tokyo Toilet Project, el baño creado por Sou Fujimoto, resalta esta comprensión del espacio, pues tiene un lavamanos enorme afuera de los cubículos cuyo objetivo es crear una pequeña comunidad de personas, desde niños hasta ancianos que se reúnen para lavarse las manos, beber agua o platicar. “Creo que un baño público es un abrevadero urbano, una fuente en la ciudad”, comentó Fujimoto.