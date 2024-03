Esta característica a la que en los últimos años se define como “multitask”, la ha llevado a ser la directora más jóven de España de un posgrado —del mismo nivel— para el que se necesita una amplia experiencia en la teoría y en la práctica. “Digamos que he intentado no perder mucho el tiempo desde que me gradué en arquitectura”, dice al hacer referencia a su trayectoria profesional.

Sus decisiones la han llevado a que su trabajo sea reconocido por la Fundación Japón, la Sasakawa, la Sociedad de Historiadores de Arquitectura, entre otras.

La Marcela Aragüez de la academia

El cargo es: directora del máster de Arquitectura Habilitante de la IE School en Barcelona. Pero el reto no cabe sólo en una frase.

El posgrado surgió a raíz de un cambio normativo en la mayoría de universidades españolas en el año 2010, que estableció que para poder obtener la licencia profesional y tener la responsabilidad de firmar proyectos de arquitectura, es necesario completar un máster de un año después de cursar un grado de cinco años en arquitectura.

Este máster proporciona la validez profesional y académica requerida para ejercer la profesión de arquitecto de manera responsable y cumplir con las regulaciones establecidas en España y en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El principal reto es asegurar que los programas de formación académica cumplan con los estándares y regulaciones establecidos por el gobierno, así como garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer la profesión de arquitecto de manera competente y responsable.

Además, es importante mantener actualizados los contenidos para abordar temas relevantes como la internacionalización, la sostenibilidad y el management en arquitectura, y así preparar a los estudiantes para los desafíos actuales del campo.

“Son temas interesantes y muy ausentes en la formación del arquitecto, pero que realmente es esencial cuando vas afuera y quieres construir tu firma arquitectónica y tienes que entender cómo te insertas dentro de una empresa, entender un poco cuáles son las dinámicas de empresas, de business, de management, que necesitas para una industria como la arquitectura. Eso valoran mucho los alumnos”, dice la arquitecta.

El curso está abierto a estudiantes de todo el mundo cuya matrícula sea compatible con la de IE School, por lo que suelen tener estudiantes del extranjero. La internacionalización es uno de los pilares fundamentales del programa, lo que implica la inclusión de temas y la participación de personas de diferentes culturas y contextos.