El juego y la colectividad: Impulsores del diseño transformador

Estos elementos, presentes en el What Design Can Do 2024, están convirtiendo en las nuevas armas secretas del diseño para combatir los desafíos globales.

El juego como herramienta para fomentar la creatividad puede ayudar a mejorar la generación de propuestas de solución de problemas. (Foto: Cortesía WDCD)