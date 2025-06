Sin películas y butacas vacías: ¿Qué pasa en la Cineteca de Chapultepec?

A nueve meses de haber sido inaugurada, la Cineteca Nacional de Chapultepec aún no está lista: no tiene actividades regulares, sus espacios están vacíos y no tiene oferta cinematográfica.

El lugar de más de 22,000 metros cuadrados, habilitado en lo que fue una instalación militar, fue inaugurado en septiembre de 2024 —a días de que finalizara el sexenio anterior— por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hoy, la mayor parte de sus instalaciones está restringidas para el público, que aún espera que se cumpla el compromiso de acercar el cine y la cultura a la cuarta sección de Chapultepec, al poniente de la Ciudad de México.