Museo Jorge Vergara: El reto de diseñar un museo para los aficionados

De un proyecto pequeño a un recinto integral

La primera idea fue modesta. Se pensó en un espacio reducido que funcionara como sala conmemorativa, pero conforme avanzó la planeación y las conversaciones con Amaury Vergara y el equipo del club, la ambición creció.

La necesidad de contar con áreas expositivas, espacios inmersivos, cafetería y vínculo con la naturaleza transformó el proyecto en un museo de más de 2,000 metros cuadrados.

Uno de los mayores retos fue integrar el museo al estadio sin que pareciera un elemento ajeno. En un inicio, solo existía una entrada interior, pero se optó por abrir también un acceso desde el exterior, generando dos recorridos posibles.

Para lograrlo, fue necesario excavar un nivel y demoler parte de la berma, lo que permitió incorporar una cafetería que se conecta con un anfiteatro natural y un árbol que se convirtió en símbolo del espacio.

Un recorrido en cuatro actos

La visita al museo se plantea como una secuencia de experiencias que se articulan en momentos. El recibidor es el primer contacto: un espacio de silencio y enfoque con una instalación permanente en la que una gota de agua iluminada cae sobre una piedra, generando reflejos en el techo.

"Es un homenaje a la constancia", resumió Pozuet, evocando una de las frases más conocidas de Vergara.

Después se accede a la sala inmersiva, concebida como una pieza arquitectónica por sí misma. Es un espacio cóncavo y envolvente en el que las proyecciones ocurren sobre superficies de madera surcadas por líneas de luz.

Estos canales luminosos acompañan las imágenes como pulsos de energía, mientras un sistema de audio envolvente de alta fidelidad amplifica la experiencia sensorial. El aforo es reducido, para 40 personas, lo que permite un encuentro cercano con piezas de cine, videoarte o instalaciones sonoras.

El Museo busca diferente e interactivo. (Foto: JOVEM, Museo de Arte y Tecnología)

La sala principal, llamada Conectar, se extiende sobre 580 metros cuadrados organizados en tres módulos. Se diseñó con un sistema modular para adaptarse a distintos montajes, desde exposiciones de gran escala hasta presentaciones más íntimas.

El museo será también para acordarse de Jorge y de toda su inspiración, pero también para inspirar a la gente". Daniel Pouzet, arquitecto responsable del diseño.

La iluminación juega un papel central: un ventanal abre la vista al exterior y se complementa con un sistema arquitectónico ajustable que permite modificar la atmósfera de acuerdo con cada obra.

El recorrido concluye en la etapa denominada Habitar, que conecta con el anfiteatro natural y un jardín subterráneo. Aquí se pueden realizar talleres, encuentros o exposiciones experimentales. Para los arquitectos, esta integración con el entorno es esencial: devolver al visitante a la naturaleza como cierre del recorrido.